Сбербанк рассматривает возможность изменения названия: оттуда может пропасть слово «банк». Об этом рассказал журналистам глава Сбербанка Герман Греф по итогам наблюдательного совета, передает корреспондент РБК.

с чего всё началось

Сейчас еще рано об этом говорить. Мы действительно обсуждаем, мы эту тему проговариваем. Когда мы будем готовы, мы об этом объявим. Очевидно, что сегодня мы значительно больше, чем банк. Мы уже достаточно большая экосистема, и она будет расти.

Сбербанк в финансовой части сохранит свой бренд, а как экосистема может получить новое название. Такими планами поделился с журналистами глава Сбербанка Герман Греф. Год назад Сбербанк утвердил новую стратегию развития до 2020 года.

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