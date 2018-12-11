Сбербанк рассматривает возможность изменения названия: из него может пропасть слово «банк», рассказал журналистам глава Сбербанка Герман Греф по итогам заседания наблюдательного совета. «Мы это действительно обсуждаем, пока рано об этом заявлять, [но] мы эту тему проговариваем», — рассказал Греф.

с чего всё началось

Сейчас еще рано об этом говорить. Мы действительно обсуждаем, мы эту тему проговариваем. Когда мы будем готовы, мы об этом объявим. Очевидно, что сегодня мы значительно больше, чем банк. Мы уже достаточно большая экосистема, и она будет расти.

Сбербанк все больше становится технологической компанией, поэтому не исключена смена названия, заявил Герман Греф. При этом глава компании уточнил, что финансовое подразделение сохранит название "банк", как того требует закон.

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