Экономика
Греф заявил, что Антипинский НПЗ возобновит работу в конце июняТАСС 04:01
Антипинский НПЗ проходит процедуру банкротства и восстановит нормальную работу в конце июня. Об этом сообщил журналистам Глава Сбербанка Герман Греф в кулуарах Петербургского международного экономического форума.
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Политика
Украина арестовала пять «Русланов» российской авиакомпании
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«Зенит» хочет продать Заболотного, Набиуллина и Краневиттера
Летом "Зенит" собирается трудоустроить в другие команды 27-летнего нападающего Антона Заболотного, 26-летнего хавбека Матиаса Краневиттера и 24-летнего защитника Эльмира Набиуллина .
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Инцидент с участием боевых кораблей США и России показали на видео
В Сети появилось видео инцидента с участием боевых кораблей России и США в Восточно-Китайском море.
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США ввели санкции против крупнейшей нефтехимической компании Ирана
Правительство США ввело санкции против крупнейшей нефтехимической компании Ирана, 7 июня передает агентство Associated Press.
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Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев написал на своей странице в Facebook, что компания готова к переговорам с «Газпромом», но исключительно в трёхстороннем формате.
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Вингер "Челси" Виллиан получил вызов в сборную Бразилии после травмы Неймара.
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Представители футбольных клубов "Чайка" из Песчанокопского и новороссийского "Черноморца" прибыли на заседание контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) по делу возможного неспортивного характера матча Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) с участием этих команд.
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Общество
Mash: состояние Бари Алибасова ухудшилось
Обновлено в 16:15 Ухудшилось состояние продюсера Бари Алибасова. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
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