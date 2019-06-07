Экономика

Греф заявил, что Антипинский НПЗ возобновит работу в конце июняТАСС 04:01

Антипинский НПЗ проходит процедуру банкротства и восстановит нормальную работу в конце июня. Об этом сообщил журналистам Глава Сбербанка Герман Греф в кулуарах Петербургского международного экономического форума.
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УтроNews04:52

Греф: Антипинский НПЗ возобновит работу в конце июня

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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 15:46, Ашберн
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Российский государственный деятель немецкого происхождения, президент и председатель правления Сбербанка России, бывший министр экономического развития и торговли Российской Федерации. Сопредседатель попечительского совета Мариинского театра, член попечительского совета Российского совета по международным делам. Председатель совета Центра стратегических разработок. Член совета директоров «Яндекса». Председатель Попечительского совета НИУ ВШЭ. Председатель Попечительского совета фонда поддержки слепоглухих «Со-единение». Глобалист, сторонник глобализации в России.
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