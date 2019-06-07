Греф заявил, что Антипинский НПЗ возобновит работу в конце июняТАСС 04:01

с чего всё началось

Антипинский НПЗ проходит процедуру банкротства и восстановит нормальную работу в конце июня. Об этом сообщил журналистам Глава Сбербанка Герман Греф в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

Греф заявил, что Антипинский НПЗ возобновит работу в конце июня

Экономика Лукашенко призвал по-деловому решать вопрос компенсаций из-за «Дружбы» Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что вопрос компенсации из-за некачественной нефти в трубопроводе «Дружба» должен решаться с Россией в деловом ключе.

Происшествия Корреспондент «Медузы» задержан в Москве Полиция задержала корреспондента отдела расследований "Медузы" Ивана Голунова в Москве.

Шоу-бизнес Муж попавшей в больницу Симоньян обратится к юристам Режиссер Тигран Кеосаян намерен обсудить с юристами конфликт, произошедший между сотрудницей Фонда борьбы с коррупцией Любовью Соболь и его беременной женой — главным редактором RT и РИА Новости Маргаритой Симоньян.

Происшествия Новосибирца с инсультом вынесли из трамвая и бросили на асфальте На кадрах видно, как из остановившегося на остановке "Бугринская роща" трамвая №15 двое мужчин по просьбе вагоновожатой выносят пассажира и оставляют его на асфальте, после этого один из них возвращается в салон, а второй уходит.

Общество Большинство россиян не хотят самостоятельно копить на пенсию Напомним, что в Госдуме вскоре будет рассмотрен законопроект, который позволит клиентам негосударственных пенсионных фондов (НПФ) получать выплаты пенсий по прежним возрастным критериям.

Армия и оружие Крейсер США подрезал российский корабль в Восточно-Китайском море «При движении параллельными курсами отряда кораблей Тихоокеанского флота и авианосной ударной группы ВМС США крейсер УРО Chancellorsville внезапно изменил направление движения и пересёк курс БПК «Адмирал Виноградов» в 50 м от корабля», — приводит РИА Новости сообщение.

Политика Глава Роскомнадзора признался, что пользуется Telegram Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров сообщил, что на его смартфоне установлено приложение Telegram.

Футбол «Реал» презентовал новую домашнюю форму «Реал» презентовал новый комплект домашней формы на сезон-2019/20. Форма выполнена в классическом белом цвете.

Футбол Сборная Нидерландов обыграла команду Англии и вышла в финал Лиги наций В финале Лиги наций сборная Нидерландов встретится с командой Португалии, а Англия сыграет со Швейцарией.

Футбол Гендиректор «Зенита» Медведев поддержал идею продажи пива на стадионах Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев поддержал идею продажи пива на футбольных стадионах на полях ПМЭФ, аргументируя свое решение пройденным опытом на чемпионате мира.

Политика Тереза Мэй покидает пост лидера Консервативной партии Великобритании В пятницу, 7 июня, Тереза Мэй покинет пост лидера Консервативной партии, правящей в Великобритании, но продолжит исполнять обязанности премьер-министра страны, пока по итогам внутрипартийной борьбы не определится ее преемник.

Экономика Wainbridge построит штаб-квартиру для «Тинькофф» за 15 млрд руб Строительство офисного центра "Акватория" обойдется в 15 млрд руб. Эта сумма с учетом проектирования объекта, аренды и отделки помещений, сообщили в компании, сообщили в Wainbridge.

Шоу-бизнес Суд признал Александра Головина отцом внебрачной дочери Сегодня же стал известен итог, развернувшийся драмы — по решению Щелковского городского суда Александр Головин был признан отцом ребенка.

Политика Чайка подтвердил расследование третьего дела ЮКОСа О новом расследовании дела ЮКОСа ранее сообщал НТВ со ссылкой на на советника генпрокурора Салавата Каримова.

Экономика С 2020 года материнский капитал увеличится Средства на повышение уже выделены, а решение согласовано.

Энергетика В России не планируют продлевать соглашение о заморозке цен на бензин Согласно договоренности, 1 января цены на бензин выросли не более чем на 1,7%. С 1 февраля стоимость топлива индексируют равномерно, чтобы по итогам года не превысить прогнозируемую инфляцию в 4,6%.

Политика В Совфеде оценили заявление Трампа об отношениях России и США Член Совета Федерации Игорь Морозов прокомментировал RT заявление президента США Дональда Трампа о том, что отношения с Россией испортились из-за расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве в американские выборы в 2016 году.

Политика Посольство США отреагировало на отказ свердловских вузов от американских программ Письмо министерства образования Свердловский области об отказе от обучающих программ с американским участием напоминает обстановку 30-х годов прошлого века.

Общество За гостиницу «под храм» в Екатеринбурге просят миллиард рублей В Екатеринбурге собственник недостроенной гостиницы «Дели», которую некоторые жители города предлагают «превратить» в храм Святой Екатерины, требует 1 млрд рублей.

Шоу-бизнес Фото с репетиции похорон Алибасова опубликовал адвокат Жорин Адвокат Сергей Жорин опубликовал в инстаграме фото с репетиции похорон продюсера Бари Алибасова, прошедшей 7 лет назад.

Экономика Российская «элита» на ПМЭФ не верит в национальные проекты России Греф попросил участников ответить на вопрос, смогут ли национальные проекты вывести российскую экономику на темпы роста выше мировых.