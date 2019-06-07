Экономика

Греф заявил, что Антипинский НПЗ возобновит работу в конце июняТАСС 04:01

Антипинский НПЗ проходит процедуру банкротства и восстановит нормальную работу в конце июня. Об этом сообщил журналистам Глава Сбербанка Герман Греф в кулуарах Петербургского международного экономического форума.
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Антипинский НПЗ возобновит работу в конце июня - Греф

УтроNews04:52

Греф: Антипинский НПЗ возобновит работу в конце июня

Банки.ру03:34

Греф заявил, что Антипинский НПЗ возобновит работу в конце июня

ТАСС04:01

Сбербанк рассчитывает на возобновление работы Антипинского НПЗ в июне

Rambler News Service03:50

Греф рассказал, когда Антипинский НПЗ возобновит работу

URA.Ru03:44

Греф: Антипинский НПЗ восстановит работу уже до конца июня

ПРАЙМ04:19

СМИ-Антипинский НПЗ возобновит работу в конце июня--ТАСС

Financial One04:09
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Происшествия

В Подмосковье четвероклассница забеременела от 47-летнего мужчины

В Московской области 11-летняя ученица четвёртого класса забеременела от 47-летнего гражданина Узбекистана.
Обновлено в 04:15
Общество

Маргарита Симоньян госпитализирована после инцидента с Любовью Соболь

Главный редактор RT Маргарита Симоньян госпитализирована после инцидента с кандидатом в Мосгордуму Любовью Соболь в редакции радиостанции «Эхо Москвы».
Обновлено вчера в 16:14
Происшествия

Омичка убила двухлетнюю дочь из-за крошек от булочки

Женщина стала со злостью засовывать в рот малышке куски хлеба и собранные крошки, в результате находившийся у неё на коленях ребёнок перестал дышать и скончался.
Обновлено в 03:02
Происшествия

Десятки пилотов в России остались без работы из-за проблем с дипломами

После авиакатастрофы Ан-148 в Московской области в 2018 году Генеральная прокуратура РФ в ходе проверок выяснила, что Южно-Уральский государственный университет (ЮУрГУ) не имел сертификата авиационного учебного центра, в результате десятки российских пилотов лишились дипломов и остались без работы.
Обновлено в 01:55
Общество

Пенсия россиян за советский период стажа может вырасти

Речь идет о тех, кому пенсия за периоды по 2001 год включительно рассчитывается через соотношение зарплаты за 60 месяцев к средней зарплате по стране.
Обновлено в 02:57
Политика

Трамп заявил о возможности улучшения отношений с Россией

18 апреля минюст США обнародовал итоговый доклад Мюллера, над которым спецпрокурор по России работал с 2017 г. Из документа следует, что Мюллер не смог обнаружить фактов сговора Трампа с Россией.
Обновлено в 02:03
Политика

Шредер осудил давление США на Данию и ЕС по «Северному потоку - 2»

Санкционное давление США влияет на политику Дании и Евросоюза по "Северному потоку-2", заявил бывший канцлер ФРГ, председатель совета директоров Nord Stream 2 AG Герхард Шредер на бизнес-завтраке в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Обновлено в 03:34
Шоу-бизнес

Анна Пескова: «Потеряла аппетит, буквально заставляла себя перекусывать»

Обновлено в 04:00
Происшествия

Новосибирца с инсультом вынесли из трамвая и бросили на асфальте

На кадрах видно, как из остановившегося на остановке "Бугринская роща" трамвая №15 двое мужчин по просьбе вагоновожатой выносят пассажира и оставляют его на асфальте, после этого один из них возвращается в салон, а второй уходит.
Обновлено в 04:41
Происшествия

Свыше 90 граждан Тайваня были экстрадированы Испанией в Китай

94 гражданина Тайваня были экстрадированы властями Испании в Китай.
Обновлено в 01:03
Общество

Бари Алибасов составил новое завещание

Обновлено вчера в 07:20
Происшествия

В Москве полицейский застрелил задержанного во время попытки побега

Московский полицейский остановил водителя, нарушавшего правила дорожного движения и доставил в отдел полиции, но тот попытался сбежать и при задержании активно сопротивлялся, пытаясь завладеть оружием, в результате чего был застрелен, сообщает пресс-служба ГУМВД РФ по Москве.
Обновлено в 03:57
Экономика

Силуанов обвинил российский бизнес в нигилизме

Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов назвал недовольство бизнеса инвестиционными условии нигилизмом и отметил, что часть предпринимателей "по старинке" выводит деньги за границу и в офшоры.
Обновлено в 03:07
Наука

Кардиологи назвали семь способов предотвратить болезни сердца

Обновлено в 04:17
Авто

Продажи автомобилей в России упали на 7%

"АвтоВАЗ" опубликовал статистику продаж автомобилей Lada. Как следует из релиза компании, за май в России было приобретено 28 739 машин.
Обновлено вчера в 03:25
Армия и оружие

Зеленский пообещал дать жесткий ответ на обстрелы в Донбассе

5 июня Зеленский обратился к российским властям после обстрела.
Обновлено в 04:43
Происшествия

В Москве задержали корреспондента «Медузы» Ивана Голунова

Полицейские задержали корреспондента отдела расследований «Медузы» Ивана Голунова, сообщила Русская служба BBC.
Обновлено в 04:20
Политика

Роскосмос опробует «Государево око» в Тверской области

Тверская область станет пилотным регионом по тестированию системы "Государево око", которая будет вести мониторинг территории страны со спутников в круглосуточном режиме, сообщил журналистам на Петербургском международном экономическом форуме глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
Обновлено в 04:18
Происшествия

Появилось видео с места взрыва, прогремевшего в шведском Линчепинге

Обновлено в 04:47
Армия и оружие

Российский корабль чуть не столкнулся с американским крейсером

В Восточно-Китайском море ракетный крейсер США Chancellorsville пересек курс российскому кораблю «Адмирал Виноградов».
Обновлено в 03:56
Политика

Ляшко обвинил правительство в обмане украинцев с ценами на газ

Украинцы платят не рыночную цену за газ, заявил депутат Верховной рады Олег Ляшко в пятницу, 7 июня, в интервью «112.ua».
Обновлено в 02:24
Спорт

Шубенков стал первым на этапе «Бриллиантовой лиги» в Риме

Российский легкоатлет Сергей Шубенков выиграл забег на 110 метров с барьерами на этапе "Бриллиантовой лиги" в Риме, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 22:38
Спорт

Алина Загитова сделала торт на японском ТВ

Олимпийская чемпионка фигуристка Алина Загитова снялась в передаче для японского кино, в ходе которой она украшала торт.
Обновлено в 04:54
Экономика

«Россети» проводит ребрендинг дочерних компаний

Официальный представитель компании пояснил ТАСС, что ребрендинг затронет 14 межрегиональных компаний и "Россети - ФСК ЕЭС".
Обновлено в 03:09
Общество

В США изучают планы по сносу школы «Колумбайн»

Власти в штате Колорадо изучают планы по сносу школы "Колумбайн", стрельба в которой в 1999 году унесла жизни 13 человек, сообщает местный телеканал Denver7.
Обновлено вчера в 21:01
Общество

Захарова высказалась о Соболь после инцидента с Симоньян

Официальный представитель МИД России Мария Захарова резко отреагировала на инцидент между главным редактором RT Маргаритой Симоньян и юристом Любовью Соболь.
Обновлено в 01:45
Политика

Игорь Бабушкин выдвинулся в губернаторы Астраханской области

Игорь Бабушкин выдвинулся в губернаторы Астраханской области Представленный вчера общественности Игорь Бабушкин сегодня подал заявление в избирательную комиссию.
Обновлено в 03:52
Политика

Le Monde утверждает, что во Франции разоблачен российский шпион

По данным швейцарских спецслужб, Желтиков покинул Францию в октябре 2016 года.
Обновлено вчера в 18:16
Энергетика

«Нафтогаз» предупредил о нехватке средств для закупки газа

Глава НАК "Нафтогаз" Украины Андрей Коболев заявил, что закачка газа в подземные хранилища (ПХГ) может оказаться под угрозой из-за нехватки средств для его закупки.
Обновлено вчера в 09:42
Футбол

Сесар Аспиликуэта находится в шорт-листе «Интера»

Защитник «Челси» Сесар Аспиликуэта может перебраться в чемпионат Италии. В услугах 29-летнего футболиста заинтересован «Интер».
Обновлено в 04:06
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Герман Греф
Российский политик
Российский государственный деятель немецкого происхождения, президент и председатель правления Сбербанка России, бывший министр экономического развития и торговли Российской Федерации. Сопредседатель попечительского совета Мариинского театра, член попечительского совета Российского совета по международным делам. Председатель совета Центра стратегических разработок. Член совета директоров «Яндекса». Председатель Попечительского совета НИУ ВШЭ. Председатель Попечительского совета фонда поддержки слепоглухих «Со-единение». Глобалист, сторонник глобализации в России.
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