Экономика
Греф заявил, что Антипинский НПЗ возобновит работу в конце июняТАСС 04:01
Антипинский НПЗ проходит процедуру банкротства и восстановит нормальную работу в конце июня. Об этом сообщил журналистам Глава Сбербанка Герман Греф в кулуарах Петербургского международного экономического форума.
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Происшествия
В Подмосковье четвероклассница забеременела от 47-летнего мужчины
В Московской области 11-летняя ученица четвёртого класса забеременела от 47-летнего гражданина Узбекистана.
Обновлено в 04:15
Общество
Маргарита Симоньян госпитализирована после инцидента с Любовью Соболь
Главный редактор RT Маргарита Симоньян госпитализирована после инцидента с кандидатом в Мосгордуму Любовью Соболь в редакции радиостанции «Эхо Москвы».
Обновлено вчера в 16:14
Происшествия
Омичка убила двухлетнюю дочь из-за крошек от булочки
Женщина стала со злостью засовывать в рот малышке куски хлеба и собранные крошки, в результате находившийся у неё на коленях ребёнок перестал дышать и скончался.
Обновлено в 03:02
Происшествия
Десятки пилотов в России остались без работы из-за проблем с дипломами
После авиакатастрофы Ан-148 в Московской области в 2018 году Генеральная прокуратура РФ в ходе проверок выяснила, что Южно-Уральский государственный университет (ЮУрГУ) не имел сертификата авиационного учебного центра, в результате десятки российских пилотов лишились дипломов и остались без работы.
Обновлено в 01:55
Общество
Пенсия россиян за советский период стажа может вырасти
Речь идет о тех, кому пенсия за периоды по 2001 год включительно рассчитывается через соотношение зарплаты за 60 месяцев к средней зарплате по стране.
Обновлено в 02:57
Политика
Трамп заявил о возможности улучшения отношений с Россией
18 апреля минюст США обнародовал итоговый доклад Мюллера, над которым спецпрокурор по России работал с 2017 г. Из документа следует, что Мюллер не смог обнаружить фактов сговора Трампа с Россией.
Обновлено в 02:03
Политика
Шредер осудил давление США на Данию и ЕС по «Северному потоку - 2»
Санкционное давление США влияет на политику Дании и Евросоюза по "Северному потоку-2", заявил бывший канцлер ФРГ, председатель совета директоров Nord Stream 2 AG Герхард Шредер на бизнес-завтраке в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Обновлено в 03:34
Происшествия
Новосибирца с инсультом вынесли из трамвая и бросили на асфальте
На кадрах видно, как из остановившегося на остановке "Бугринская роща" трамвая №15 двое мужчин по просьбе вагоновожатой выносят пассажира и оставляют его на асфальте, после этого один из них возвращается в салон, а второй уходит.
Обновлено в 04:41
Происшествия
Свыше 90 граждан Тайваня были экстрадированы Испанией в Китай
94 гражданина Тайваня были экстрадированы властями Испании в Китай.
Обновлено в 01:03
Общество
Бари Алибасов составил новое завещание
Обновлено вчера в 07:20
Происшествия
В Москве полицейский застрелил задержанного во время попытки побега
Московский полицейский остановил водителя, нарушавшего правила дорожного движения и доставил в отдел полиции, но тот попытался сбежать и при задержании активно сопротивлялся, пытаясь завладеть оружием, в результате чего был застрелен, сообщает пресс-служба ГУМВД РФ по Москве.
Обновлено в 03:57
Экономика
Силуанов обвинил российский бизнес в нигилизме
Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов назвал недовольство бизнеса инвестиционными условии нигилизмом и отметил, что часть предпринимателей "по старинке" выводит деньги за границу и в офшоры.
Обновлено в 03:07
Наука
Кардиологи назвали семь способов предотвратить болезни сердца
Обновлено в 04:17
Авто
Продажи автомобилей в России упали на 7%
"АвтоВАЗ" опубликовал статистику продаж автомобилей Lada. Как следует из релиза компании, за май в России было приобретено 28 739 машин.
Обновлено вчера в 03:25
Армия и оружие
Зеленский пообещал дать жесткий ответ на обстрелы в Донбассе
5 июня Зеленский обратился к российским властям после обстрела.
Обновлено в 04:43
Происшествия
В Москве задержали корреспондента «Медузы» Ивана Голунова
Полицейские задержали корреспондента отдела расследований «Медузы» Ивана Голунова, сообщила Русская служба BBC.
Обновлено в 04:20
Политика
Роскосмос опробует «Государево око» в Тверской области
Тверская область станет пилотным регионом по тестированию системы "Государево око", которая будет вести мониторинг территории страны со спутников в круглосуточном режиме, сообщил журналистам на Петербургском международном экономическом форуме глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
Обновлено в 04:18
Армия и оружие
Российский корабль чуть не столкнулся с американским крейсером
В Восточно-Китайском море ракетный крейсер США Chancellorsville пересек курс российскому кораблю «Адмирал Виноградов».
Обновлено в 03:56
Политика
Ляшко обвинил правительство в обмане украинцев с ценами на газ
Украинцы платят не рыночную цену за газ, заявил депутат Верховной рады Олег Ляшко в пятницу, 7 июня, в интервью «112.ua».
Обновлено в 02:24
Спорт
Шубенков стал первым на этапе «Бриллиантовой лиги» в Риме
Российский легкоатлет Сергей Шубенков выиграл забег на 110 метров с барьерами на этапе "Бриллиантовой лиги" в Риме, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 22:38
Спорт
Алина Загитова сделала торт на японском ТВ
Олимпийская чемпионка фигуристка Алина Загитова снялась в передаче для японского кино, в ходе которой она украшала торт.
Обновлено в 04:54
Экономика
«Россети» проводит ребрендинг дочерних компаний
Официальный представитель компании пояснил ТАСС, что ребрендинг затронет 14 межрегиональных компаний и "Россети - ФСК ЕЭС".
Обновлено в 03:09
Общество
В США изучают планы по сносу школы «Колумбайн»
Власти в штате Колорадо изучают планы по сносу школы "Колумбайн", стрельба в которой в 1999 году унесла жизни 13 человек, сообщает местный телеканал Denver7.
Обновлено вчера в 21:01
Общество
Захарова высказалась о Соболь после инцидента с Симоньян
Официальный представитель МИД России Мария Захарова резко отреагировала на инцидент между главным редактором RT Маргаритой Симоньян и юристом Любовью Соболь.
Обновлено в 01:45
Политика
Игорь Бабушкин выдвинулся в губернаторы Астраханской области
Игорь Бабушкин выдвинулся в губернаторы Астраханской области Представленный вчера общественности Игорь Бабушкин сегодня подал заявление в избирательную комиссию.
Обновлено в 03:52
Политика
Le Monde утверждает, что во Франции разоблачен российский шпион
По данным швейцарских спецслужб, Желтиков покинул Францию в октябре 2016 года.
Обновлено вчера в 18:16
Энергетика
«Нафтогаз» предупредил о нехватке средств для закупки газа
Глава НАК "Нафтогаз" Украины Андрей Коболев заявил, что закачка газа в подземные хранилища (ПХГ) может оказаться под угрозой из-за нехватки средств для его закупки.
Обновлено вчера в 09:42
Футбол
Сесар Аспиликуэта находится в шорт-листе «Интера»
Защитник «Челси» Сесар Аспиликуэта может перебраться в чемпионат Италии. В услугах 29-летнего футболиста заинтересован «Интер».
Обновлено в 04:06