Финансы

Греф: ставки по ипотеке в РФ могут снизиться до 8% в 2020 годуРИА Новости вчера в 10:23

Ставки по ипотеке в РФ вряд ли снизятся до 8% в этом году, но в следующем году такое снижение можно ожидать, заявил в ходе телефонной конференции глава Сбербанка Герман Греф.
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Герман Греф
Я не уверен, что ставки будут на уровне 8% на конец этого года, но наш Центральный банк пытается контролировать эту ситуацию. Я думаю, что в следующем году мы увидим ставки по ипотеке в 8%
— Герман Греф, российский политикРИА Новости вчера в 09:58

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Греф спрогнозировал снижение ставки по ипотеке до 8% в 2020 году

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