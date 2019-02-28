Финансы

Греф: ставки по ипотеке снизятся до 8% в 2020 годуНТВ вчера в 10:25

Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что снижения ставок по ипотеке до 8% можно ожидать в следующем году. Об этом глава Сбербанка сообщил телефонной конференции по итогам работы банка в 2018 году.
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Герман Греф
Я не уверен, что ставки будут на уровне 8% на конец этого года, но наш Центральный банк пытается контролировать эту ситуацию. Я думаю, что в следующем году мы увидим ставки по ипотеке в 8%
— Герман Греф, российский политикРИА Новости вчера в 09:58

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