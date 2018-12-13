Ранее глава Сбербанка уже заявлял о возможном повышении ипотечных ставок с начала 2019 года на фоне решения ЦБ РФ повысить норму резервирования по ипотечным кредитам с низким первоначальным взносом. В последний раз банк повышал ставки по ипотечным продуктам 22 октября.

с чего всё началось

Глава Сбербанка Герман Греф рассказал, что процентные ставки по ипотеке могут повысится, но это зависит только от решения Центробанка России. Как сообщает RNS, в Сбербанке ожидают решения ЦБ по вопросу отношения кредита к стоимости залога (LTV 80).

Греф: ставки по ипотеке могут увеличиться

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