Финансы
Греф: ставки по ипотеке могут увеличиться
Греф: ставки по ипотеке могут увеличитьсяВосток-Медиа09:01
Глава Сбербанка Герман Греф рассказал, что процентные ставки по ипотеке могут повысится, но это зависит только от решения Центробанка России. Как сообщает RNS, в Сбербанке ожидают решения ЦБ по вопросу отношения кредита к стоимости залога (LTV 80).
Восток-Медиа09:01
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с чего всё началось
Ранее глава Сбербанка уже заявлял о возможном повышении ипотечных ставок с начала 2019 года на фоне решения ЦБ РФ повысить норму резервирования по ипотечным кредитам с низким первоначальным взносом. В последний раз банк повышал ставки по ипотечным продуктам 22 октября.ТАСС05:57
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