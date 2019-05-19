Экономика
Греф: ставки по ипотеке могут опуститься ниже 8 процентовЮжный Федеральный 04:59
Герман Греф в своём интервью на телеканале Россия 1 сообщил, что ставки по ипотеке вполне могут снизиться к 2020 году. По мнению главы Сбербанка, сделать это можно уже будет к концу 2019, и тенденция к снижению будет продолжаться на протяжении следующего года.
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Герман Греф не исключил снижение ставок по ипотеке до 8% к 2020 году, но конкретики избежал
Фонтанка.Рувчера в 10:19
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