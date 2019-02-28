Финансы

Греф прогнозирует снижение ставок по ипотеке до 8% в 2020 годуТАСС вчера в 10:15

Глава Сбербанка Герман Греф ожидает снижение ставок по ипотеке до 8% в 2020 году. Об этом он сообщил в ходе конференц-звонка, посвященного итогам работы банка в 2018 году. "Я думаю, что в следующем году мы увидим 8%", - сказал Греф.
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Герман Греф
Я не уверен, что ставки будут на уровне 8% на конец этого года, но наш Центральный банк пытается контролировать эту ситуацию. Я думаю, что в следующем году мы увидим ставки по ипотеке в 8%
— Герман Греф, российский политикРИА Новости вчера в 09:58

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Греф спрогнозировал снижение ставки по ипотеке до 8% в 2020 году

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Российский государственный деятель немецкого происхождения, президент и председатель правления Сбербанка России, бывший министр экономического развития и торговли Российской Федерации. Сопредседатель попечительского совета Мариинского театра, член попечительского совета Российского совета по международным делам. Председатель совета Центра стратегических разработок. Член совета директоров «Яндекса». Председатель Попечительского совета НИУ ВШЭ. Председатель Попечительского совета фонда поддержки слепоглухих «Со-единение». Глобалист, сторонник глобализации в России, член попечительского совета парка "Патриот".
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