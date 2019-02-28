Финансы

Греф спрогнозировал снижение ставки по ипотеке до 8% в 2020 годуРБК вчера в 12:19

Глава Сбербанка Герман Греф ожидает снижения ставки по ипотеке до 8% в 2020 году, сообщает ТАСС.
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Герман Греф
Я не уверен, что ставки будут на уровне 8% на конец этого года, но наш Центральный банк пытается контролировать эту ситуацию. Я думаю, что в следующем году мы увидим ставки по ипотеке в 8%
— Герман Греф, российский политикРИА Новости вчера в 09:58

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