Финансы
Греф спрогнозировал снижение ставки по ипотеке до 8% в 2020 годуРБК 12:19
Глава Сбербанка Герман Греф ожидает снижения ставки по ипотеке до 8% в 2020 году, сообщает ТАСС.
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Я не уверен, что ставки будут на уровне 8% на конец этого года, но наш Центральный банк пытается контролировать эту ситуацию. Я думаю, что в следующем году мы увидим ставки по ипотеке в 8%
— Герман Греф, российский политикРИА Новости 09:58
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