Финансы
Греф спрогнозировал снижение ипотечных ставок к концу годаRT на русском 01:28
Глава Сбербанка Герман Греф заявил о возможности снижения ипотечных ставок к концу 2019 года.
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По моим личным ощущениям, инфляция во второй половине года должна стабилизироваться уже. Мой личный прогноз, что к концу года в целом ставки могут пойти вниз и по ипотеке в том числе. Но как будет складываться макроэкономика, пока тяжело загадывать.
— Герман Греф, российский политикРИА Новости 01:02
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