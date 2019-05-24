Экономика
Греф сообщил о планах Сбербанка оптимизировать европейский бизнесТАСС 01:45
Сбербанк России намерен оптимизировать свой бизнес в странах Европы, заявил глава банка Герман Греф в опубликованном в пятницу интервью газете "Коммерсантъ".
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Общество
Россиян предупредили о массовых потерях сбережений из-за СМС
Сотрудники банков стали чаще запрашивать у клиентов коды из СМС-сообщений, что может привести к массовым потерям средств.
Обновлено в 01:47
Экономика
В Москве проходит годовое собрание акционеров Сбербанка
В Москве проходит годовое общее собрание акционеров Сбербанка. "Газета.Ru" ведет прямую трансляцию мероприятия.
Обновлено в 02:50
Хоккей
Сборная России выиграла первый период матча с США со счётом 2:0
Обновлено вчера в 10:50
Шоу-бизнес
Появились видео со свадьбы Потапа и Насти Каменских
В сети появилось несколько роликов, на которых запечатлена свадьба украинских артистов Потапа и Насти Каменских.
Обновлено вчера в 13:58
Музыка
Первый канал покажет спецвыпуск шоу «Голос. Дети»
Обновлено в 01:13
Музыка
Организаторы «Евровидения» пересчитали финальные итоги конкурса
Обновлено 22 мая в 20:29
Общество
Госдума приняла закон об обязательной фотофиксации техосмотра
Госдума приняла закон об обязательной фотофиксации техосмотра автомобилей.
Обновлено вчера в 07:12
Происшествия
По факту смерти пассажира в «Домодедово» возбуждено уголовное дело
Обновлено вчера в 13:32
Экономика
Ритейлеры предупредили о росте цен из-за ставок на эквайринг
Ритейлеры предупредили банки и платежные системы, что если ставки по эквайрингу не упадут, то цены в магазинах будут расти быстрее, системы скидок ухудшатся, а распространение безналичных платежей существенно замедлится.
Обновлено вчера в 18:29
Шоу-бизнес
Татьяна Навка в Каннах очаровала своей элегантностью Антонио Бандераса
Фигуристка Татьяна Навка и знаменитый актер Антонио Бандерас весело провели время на ежегодном благотворительном балу amfAR, который был организован для сбора средств на исследования способов борьбы со СПИДом.
Обновлено в 00:10
Происшествия
На Крауля автомобиль вылетел на тротуар и сбил пешехода
В результате Priora вылетела с проезжей части на тротуар и сбила пешехода.
Обновлено в 01:22
Происшествия
В кафе на Петроградке изнасиловали приезжую из Узбекистана
Приезжая рассказала, что около 3 часов ночи в подсобке кафе восточной кухни в доме 13 по Кронверкскому проспекту над ней надругался земляк.
Обновлено в 01:20
Экономика
Счетная палата России: В 2018 г. Минприроды не обеспечило высокий уровень реализации госпрограмм
Счетная палата проверила исполнение федерального бюджета за 2018 г. в Минприроды, Роснедрах, Росприроднадзоре, Росгидромете и Росалкогольрегулировании.
Обновлено в 02:12
Общество
Глава Оренбургской области в 2018 году заработал больше 234 миллионов
В 2018 году врио губернатора Оренбургской области Денис Паслер заработал свыше 234 миллионов рублей.
Обновлено в 01:16
Происшествия
В Татарстане обнаружили убитую семью в квартире
В Набережных Челнах в собственной квартире нашли погибшую семью из трех человек. У мужа, жены и их взрослого сына были ножевые ранения.
Обновлено в 03:28
Общество
Воскресший Скрипаль вышел на связь
Воскресший Скрипаль вышел на связь Отравленный полковник нашелся и дал о себе знать.
Обновлено вчера в 13:29
Общество
В пермской гимназии завышали проходной балл для девочек
В одной из гимназий Перми вскрылись факты "гендерного неравноправия" будущих первоклашек: проходной балл для девочек (69,1), желающих учиться в этом образовательной учреждении, был установлен ощутимо выше, чем для мальчиков (65,7).
Обновлено 22 мая в 13:56
Происшествия
Российский выпускник напал на депутата во время последнего звонка
Обновлено вчера в 22:53
Происшествия
В Омске на последнем звонке в школе на выпускников упала штукатурка
"Следственными органами СК РФ по Омской области проводится доследственная проверка по сообщению о том, что 23.05.2019 во время концерта в честь последнего звонка в школе № 147 на выпускников рухнула штукатурка с потолка, причинив девочке ушибы", - говорится в сообщении.
Обновлено в 01:16
Теннис
Путинцева вышла в полуфинал турнира в Нюрнберге
Обновлено вчера в 10:38
Происшествия
Задержан организатор покушения на волгоградского губернатора
В Москве задержан криминальный авторитет из Волгограда Евгений Ремезов, организовавший в 2016 году покушение на губернатора Волгоградской области и его семью.
Обновлено вчера в 13:03
Кино
Хабенский и Бондарчук исполнили модный танец
Совсем скоро в Сочи начнет работу 30-й "Кинотавр". В преддверии юбилейного кинофестиваля актеры и режиссеры исполнили модный танец.
Обновлено вчера в 07:25
Политика
Ассанжу предъявили 17 новых обвинений в США
Министерство юстиции США предъявило основателю сайта WikiLeaks Джулиану Ассанжу 17 новых обвинений.
Обновлено вчера в 16:55
Политика
Появилась петиция об отмене петиции за отставку Зеленского
На сайте украинского лидера появилась петиция, автор которой призывает отменить петицию «за отставку президента Украины Владимира Зеленского».
Обновлено в 01:59
Политика
Владимир Путин вручил награды в Кремле
Президент Владимир Путин вручил государственные награды более 30 деятелям науки, образования, политики, спорта.
Обновлено вчера в 07:21
Происшествия
Экс-владелец «Югры» дал показания против главы банковского отдела ФСБ
Произошедшее в апреле задержание и помещение под стражу полковника ФСБ Кирилла Черкалина произошло после того, как показания против него дал бывший владелец банка «Югра» Алексей Хотин, рассказали РБК два источника, знакомых с ходом расследования.
Обновлено вчера в 23:00
Происшествия
СКР закрыл дело о злоупотреблении в МВД на 1,4 млрд рублей
Ущерб от действий полицейского оценили в 1,4 млрд рублей. Нечаев был обвинен и арестован.
Обновлено вчера в 09:19
Интернет
Сотрудники Snapchat шпионили за пользователями
Несколько сотрудников мессенджера Snapchat злоупотребляли своим доступом к серверам компании, просматривая данные пользователей.
Обновлено в 03:55