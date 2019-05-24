Греф сообщил о планах Сбербанка оптимизировать европейский бизнесТАСС 01:45

Сбербанк России намерен оптимизировать свой бизнес в странах Европы, заявил глава банка Герман Греф в опубликованном в пятницу интервью газете "Коммерсантъ".

Общество Россиян предупредили о массовых потерях сбережений из-за СМС Сотрудники банков стали чаще запрашивать у клиентов коды из СМС-сообщений, что может привести к массовым потерям средств.

Экономика В Москве проходит годовое собрание акционеров Сбербанка В Москве проходит годовое общее собрание акционеров Сбербанка. "Газета.Ru" ведет прямую трансляцию мероприятия.

Шоу-бизнес Появились видео со свадьбы Потапа и Насти Каменских В сети появилось несколько роликов, на которых запечатлена свадьба украинских артистов Потапа и Насти Каменских.

Общество Госдума приняла закон об обязательной фотофиксации техосмотра Госдума приняла закон об обязательной фотофиксации техосмотра автомобилей.

Экономика Ритейлеры предупредили о росте цен из-за ставок на эквайринг Ритейлеры предупредили банки и платежные системы, что если ставки по эквайрингу не упадут, то цены в магазинах будут расти быстрее, системы скидок ухудшатся, а распространение безналичных платежей существенно замедлится.

Шоу-бизнес Татьяна Навка в Каннах очаровала своей элегантностью Антонио Бандераса Фигуристка Татьяна Навка и знаменитый актер Антонио Бандерас весело провели время на ежегодном благотворительном балу amfAR, который был организован для сбора средств на исследования способов борьбы со СПИДом.

Происшествия На Крауля автомобиль вылетел на тротуар и сбил пешехода В результате Priora вылетела с проезжей части на тротуар и сбила пешехода.

Происшествия В кафе на Петроградке изнасиловали приезжую из Узбекистана Приезжая рассказала, что около 3 часов ночи в подсобке кафе восточной кухни в доме 13 по Кронверкскому проспекту над ней надругался земляк.

Общество Глава Оренбургской области в 2018 году заработал больше 234 миллионов В 2018 году врио губернатора Оренбургской области Денис Паслер заработал свыше 234 миллионов рублей.

Происшествия В Татарстане обнаружили убитую семью в квартире В Набережных Челнах в собственной квартире нашли погибшую семью из трех человек. У мужа, жены и их взрослого сына были ножевые ранения.

Общество Воскресший Скрипаль вышел на связь Воскресший Скрипаль вышел на связь Отравленный полковник нашелся и дал о себе знать.

Общество В пермской гимназии завышали проходной балл для девочек В одной из гимназий Перми вскрылись факты "гендерного неравноправия" будущих первоклашек: проходной балл для девочек (69,1), желающих учиться в этом образовательной учреждении, был установлен ощутимо выше, чем для мальчиков (65,7).

Происшествия В Омске на последнем звонке в школе на выпускников упала штукатурка "Следственными органами СК РФ по Омской области проводится доследственная проверка по сообщению о том, что 23.05.2019 во время концерта в честь последнего звонка в школе № 147 на выпускников рухнула штукатурка с потолка, причинив девочке ушибы", - говорится в сообщении.

Происшествия Задержан организатор покушения на волгоградского губернатора В Москве задержан криминальный авторитет из Волгограда Евгений Ремезов, организовавший в 2016 году покушение на губернатора Волгоградской области и его семью.

Кино Хабенский и Бондарчук исполнили модный танец Совсем скоро в Сочи начнет работу 30-й "Кинотавр". В преддверии юбилейного кинофестиваля актеры и режиссеры исполнили модный танец.

Политика Ассанжу предъявили 17 новых обвинений в США Министерство юстиции США предъявило основателю сайта WikiLeaks Джулиану Ассанжу 17 новых обвинений.

Политика Появилась петиция об отмене петиции за отставку Зеленского На сайте украинского лидера появилась петиция, автор которой призывает отменить петицию «за отставку президента Украины Владимира Зеленского».

Политика Владимир Путин вручил награды в Кремле Президент Владимир Путин вручил государственные награды более 30 деятелям науки, образования, политики, спорта.

Происшествия Экс-владелец «Югры» дал показания против главы банковского отдела ФСБ Произошедшее в апреле задержание и помещение под стражу полковника ФСБ Кирилла Черкалина произошло после того, как показания против него дал бывший владелец банка «Югра» Алексей Хотин, рассказали РБК два источника, знакомых с ходом расследования.