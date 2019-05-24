Экономика

Греф сообщил о планах Сбербанка оптимизировать европейский бизнесТАСС 01:45

Сбербанк России намерен оптимизировать свой бизнес в странах Европы, заявил глава банка Герман Греф в опубликованном в пятницу интервью газете "Коммерсантъ".
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Греф заявил о планах Сбербанка по оптимизации европейского бизнеса

Rambler News Service03:07

Сбербанк оптимизирует присутствие в Европе

ФАН02:57

Греф сообщил о планах Сбербанка оптимизировать европейский бизнес

ТАСС01:45

Сбербанк собирается оптимизировать присутствие в Европе

Финмаркет02:31

Сбербанк планирует оптимизировать присутствие в Европе

ПРАЙМ00:21

СМИ-Сбербанк намерен оптимизировать свое присутствие в Европе - Коммерсант

Financial One02:35

Глава Сбербанка заявил о намерении оптимизировать своё присутствие в Европе

Ореанда-Новости01:49
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В Москве проходит годовое общее собрание акционеров Сбербанка. "Газета.Ru" ведет прямую трансляцию мероприятия.
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Экономика

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Происшествия

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Приезжая рассказала, что около 3 часов ночи в подсобке кафе восточной кухни в доме 13 по Кронверкскому проспекту над ней надругался земляк.
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Экономика

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Совсем скоро в Сочи начнет работу 30-й "Кинотавр". В преддверии юбилейного кинофестиваля актеры и режиссеры исполнили модный танец.
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Герман Греф
Российский политик
Российский государственный деятель немецкого происхождения, президент и председатель правления Сбербанка России, бывший министр экономического развития и торговли Российской Федерации. Сопредседатель попечительского совета Мариинского театра, член попечительского совета Российского совета по международным делам. Председатель совета Центра стратегических разработок. Член совета директоров «Яндекса». Председатель Попечительского совета НИУ ВШЭ. Председатель Попечительского совета фонда поддержки слепоглухих «Со-единение». Глобалист, сторонник глобализации в России.
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