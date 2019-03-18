Экономика

Набсовет Сбербанка рекомендовал акционерам переизбрать ГрефаТАСС 08:23

Наблюдательный совет Сбербанка рекомендовал акционерам на годовом собрании переизбрать нынешнего президента, председателя правления банка Германа Грефа на новый срок.
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Набсовет Сбербанка выдвинул кандидатуру Грефа для переизбрания на пост главы

Коммерсантъ08:14

Почти как Путин: Греф идет на четвертый срок в Сбербанке

Европейско-Азиатские новостивчера в 23:00

Набсовет Сбербанка рекомендовал акционерам переизбрать Грефа

News.ru08:04

Набсовет Сбербанка рекомендовал акционерам переизбрать Грефа

ТАСС08:23

Набсовет Сбербанка выступит с предложением акционерам переизбрать Грефа президентом банка

Реальное время02:50

Греф согласился остаться на посту главы Сбербанка

РБК08:11

Набсовет Сбербанка предложит акционерам переизбрать Грефа президентом банка

Ведомостивчера в 16:04
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Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 08:25, Ашберн
Происшествия

В Якутске прошел многотысячный митинг против мигрантов

Обновлено вчера в 21:39
Шоу-бизнес

Бывший муж Юлии Началовой прокомментировал её смерть

Бывший муж певицы Юлии Началовой экс-футболист московского ЦСКА Евгений Алдонин рассказал о том, как узнал о её смерти.
Обновлено в 01:27
Экономика

На банкротство «Татфондбанка» потратят ещё 275 млн рублей

Конкурсное производство банкрота «Татфондбанка» обойдётся еще свыше 275 млн рублей.
Обновлено в 05:05
Авто

Водителям назначат выплаты за установку ГБО на автомобили

Всего за пять лет на все направления программы будет потрачено 187 миллиардов рублей.
Обновлено вчера в 11:02
Политика

Ремонт авианосца «Адмирал Кузнецов» завершат к 2021 году

Модернизацию и ремонт российского авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов» планируется закончить к 2021 году.
Обновлено в 07:02
Футбол

Дзюба поздравил Кокорина с днем рождения

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба поздравил Александра Кокорина с днем рождения. 19 марта игроку исполнилось 28 лет.
Обновлено в 05:54
Наука

70 согласных и 40 падежей

Например, Петр Услар в конце XIX века сообщал, что старожилы помнят единственный смешанный брак, который вызвал в селении великий скандал.
Обновлено вчера в 11:32
Общество

Более 2 тысяч объектов Москвы отключат в ходе акции «Час Земли»

Более двух тысяч объектов Москвы отключат в ходе акции "Час Земли", сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Обновлено в 08:17
Происшествия

Погибшего на полигоне под Воронежем солдата-срочника избил командир

Военные следователи выяснили, что солдата избил командир, а через несколько часов парня нашли мертвым в палатке со связанными руками и пакетом на голове.
Обновлено в 04:47
Транспорт

Коммунарскую линию метро начнут строить уже в этом году

Коммунарскую линию московского метро начнут строить уже в этом году, рассказал журналистам во вторник руководитель департамента строительства города Андрей Бочкарев.
Обновлено в 08:12
Шоу-бизнес

Стало известно имя новорожденного сына Мариии Порошиной

Актриса долго не могла определиться с выбором Около двух месяцев назад звезда сериала "Челночницы" Мария Порошина в пятый раз стала мамой.
Обновлено в 05:35
Политика

Жириновский назвал свою фамилию «дурацкой, но уникальной»

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что считает свою фамилию дурацкой, как и все те, что образованы от названий частей тела, однако, отметил он, его фамилия является уникальной, так как никто в мире больше ее не носит.
Обновлено в 05:59
Общество

В Госдуму внесли законопроект о возврате сезонных переводов времени

Депутат Госдумы Андрей Барышев (фракция "Единая Россия", избран от Челябинской области) в понедельник внес на рассмотрение палаты законопроект, которым предлагается вернуть в России сезонные переводы времени на один час в марте и в октябре.
Обновлено в 04:45
Экономика

Минфин анонсировал сокращения госслужащих в России

Российские власти в 2020 году начнут масштабную реформу государственной службы, сообщила первый заместитель министра финансов Татьяна Нестеренко.
Обновлено в 07:58
Происшествия

В Омске потушили пожар на заводе

Ранее сообщалось, что на заводе в Омске произошёл пожар, в результате чего обрушилась кровля здания.
Обновлено в 06:57
Экономика

NYT: Deutsche Bank выдал Трампу кредитов на сумму более $2 млрд

Германский банк Deutsche Bank в течение нескольких лет предоставил кредитов на общую сумму свыше $2 млрд Дональду Трампу до того, как он был избран президентом США.
Обновлено вчера в 21:13
Политика

Порошенко озвучил план по возвращению Крыма

План по возвращению Крыма озвучил президент Украины Петр Порошенко в прямом эфире канала ICTV.
Обновлено в 00:35
Происшествия

Чайка призвал ограничить возможность заключения сделок с правосудием

Генпрокурор Юрий Чайка призвал свести к минимуму число сделок с правосудием, то есть уголовных дел, рассматриваемых в судах в особом порядке, и ввести законодательные ограничения в этой сфере, сообщает «Интерфакс».
Обновлено в 08:01
Спорт

Определился состав сборной Норвегии на домашний этап Кубка мира

Тренерский штаб сборной Норвегии огласил состав команды на заключительный этап Кубка мира в нынешнем сезоне, который пройдет в Холменколлене.
Обновлено вчера в 09:59
Армия и оружие

Опубликовано видео испытаний подводного ракетоносца типа «Борей»

Министерство обороны РФ опубликовало видео испытаний подводного ракетоносца типа "Борей".
Обновлено в 03:40
Авто

Chevrolet готовит к дебюту бюджетный седан Onix

В Сети появилось тизерное изображение бюджетного седана Chevrolet Onix.
Обновлено в 07:22
Авто

В США начали расследовать массовые возгорания Hyundai и Kia

Агентство напоминает, что в 2015 году Hyundai отозвал 470 тысяч седанов Sonata в связи с возможными проблемами с двигателями Theta II, которые использовались и на автомобилях Kia.
Обновлено вчера в 18:26
Армия и оружие

Командующий Северным флотом рассказал о зарплатах подводников

Евменов отметил, что доходы командира подлодки на Северном флоте сегодня выше вознаграждения командира полка, служащего в центральной части страны, более чем в два раза, пишет RNS.
Обновлено в 07:54
Политика

Лавров ответил на слова Волкера о выгоде России от расширения НАТО

Ранее Волкер заявил, что Москва получает выгоду от членства Латвии, Эстонии и Литвы в НАТО, поскольку в этих странах-соседях России якобы наблюдается процветание экономического развития и царит мир.
Обновлено в 07:13
Экономика

Роман Абрамович продает и Evraz

Структуры совладельцев Evraz Романа Абрамовича, Александра Абрамова, Александра Фролова и Евгения Швидлера продают широкому кругу инвесторов 25,4 млн акций компании (или около 1,8% капитала компании) через процедуру ускоренного сбора заявок (accelerated book-building, ABB), следует из раскрытия Evraz на Лондонской бирже.
Обновлено вчера в 16:14
Экономика

Путин отчитался о миллиардах погашенных долгов по зарплатам

Российский президент Владимир Путин на заседании коллегии Генепрокуратуры России заявил, что в прошлом году "при непосредственном участии" органов прокуратуры удалось добиться погашения долгов по зарплате на сумму более 26 млрд руб. Прямую трансляцию выступления Путина ведет ТАСС.
Обновлено в 06:48
Футбол

Лобановский попал в топ-10 лучших тренеров в истории

Бывший тренер СССР и киевского «Динамо» Валерий Лобановский и экс-тренер «Торпедо» Виктор Маслов включены в список 50 лучших футбольных тренеров в истории по версии французского издания France Football.
Обновлено в 04:19
Транспорт

Авиакомпании «Аэрофлот» и «Россия» введут безбагажные тарифы

По просьбам пассажиров авиакомпании "Аэрофлот" и "Россия" со 2 апреля вводят безбагажные тарифы.
Обновлено в 05:51
Гаджеты

Нейросети NVIDIA превратили набросок в фотореалистичное изображение

Компания NVIDIA представила GauGAN — программу, которая умеет превращать наброски в фотореалистичные изображения.
Обновлено в 06:56
Политика

Власти Италии не собираются впускать мигрантов с корабля Mare Jonio

Корабль Mare Jonio, принадлежащий неправительственной организации Mediterranea Saving Humans, не будет впущен на территорию Италии, заявил во вторник, 19 марта, вице-премьер, министр внутренних дел Маттео Сальвини, передает информагентство Askanews.
Обновлено в 05:18
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Герман Греф
Российский политик
Российский государственный деятель немецкого происхождения, президент и председатель правления Сбербанка России, бывший министр экономического развития и торговли Российской Федерации. Сопредседатель попечительского совета Мариинского театра, член попечительского совета Российского совета по международным делам. Председатель совета Центра стратегических разработок. Член совета директоров «Яндекса». Председатель Попечительского совета НИУ ВШЭ. Председатель Попечительского совета фонда поддержки слепоглухих «Со-единение». Глобалист, сторонник глобализации в России.
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