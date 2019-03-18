Экономика
Набсовет Сбербанка рекомендовал акционерам переизбрать ГрефаТАСС 08:23
Наблюдательный совет Сбербанка рекомендовал акционерам на годовом собрании переизбрать нынешнего президента, председателя правления банка Германа Грефа на новый срок.
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Происшествия
В Якутске прошел многотысячный митинг против мигрантов
Обновлено вчера в 21:39
Шоу-бизнес
Бывший муж Юлии Началовой прокомментировал её смерть
Бывший муж певицы Юлии Началовой экс-футболист московского ЦСКА Евгений Алдонин рассказал о том, как узнал о её смерти.
Обновлено в 01:27
Экономика
На банкротство «Татфондбанка» потратят ещё 275 млн рублей
Конкурсное производство банкрота «Татфондбанка» обойдётся еще свыше 275 млн рублей.
Обновлено в 05:05
Авто
Водителям назначат выплаты за установку ГБО на автомобили
Всего за пять лет на все направления программы будет потрачено 187 миллиардов рублей.
Обновлено вчера в 11:02
Политика
Ремонт авианосца «Адмирал Кузнецов» завершат к 2021 году
Модернизацию и ремонт российского авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов» планируется закончить к 2021 году.
Обновлено в 07:02
Футбол
Дзюба поздравил Кокорина с днем рождения
Нападающий «Зенита» Артем Дзюба поздравил Александра Кокорина с днем рождения. 19 марта игроку исполнилось 28 лет.
Обновлено в 05:54
Наука
70 согласных и 40 падежей
Например, Петр Услар в конце XIX века сообщал, что старожилы помнят единственный смешанный брак, который вызвал в селении великий скандал.
Обновлено вчера в 11:32
Общество
Более 2 тысяч объектов Москвы отключат в ходе акции «Час Земли»
Более двух тысяч объектов Москвы отключат в ходе акции "Час Земли", сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Обновлено в 08:17
Происшествия
Погибшего на полигоне под Воронежем солдата-срочника избил командир
Военные следователи выяснили, что солдата избил командир, а через несколько часов парня нашли мертвым в палатке со связанными руками и пакетом на голове.
Обновлено в 04:47
Транспорт
Коммунарскую линию метро начнут строить уже в этом году
Коммунарскую линию московского метро начнут строить уже в этом году, рассказал журналистам во вторник руководитель департамента строительства города Андрей Бочкарев.
Обновлено в 08:12
Шоу-бизнес
Стало известно имя новорожденного сына Мариии Порошиной
Актриса долго не могла определиться с выбором Около двух месяцев назад звезда сериала "Челночницы" Мария Порошина в пятый раз стала мамой.
Обновлено в 05:35
Политика
Жириновский назвал свою фамилию «дурацкой, но уникальной»
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что считает свою фамилию дурацкой, как и все те, что образованы от названий частей тела, однако, отметил он, его фамилия является уникальной, так как никто в мире больше ее не носит.
Обновлено в 05:59
Общество
В Госдуму внесли законопроект о возврате сезонных переводов времени
Депутат Госдумы Андрей Барышев (фракция "Единая Россия", избран от Челябинской области) в понедельник внес на рассмотрение палаты законопроект, которым предлагается вернуть в России сезонные переводы времени на один час в марте и в октябре.
Обновлено в 04:45
Экономика
Минфин анонсировал сокращения госслужащих в России
Российские власти в 2020 году начнут масштабную реформу государственной службы, сообщила первый заместитель министра финансов Татьяна Нестеренко.
Обновлено в 07:58
Происшествия
В Омске потушили пожар на заводе
Ранее сообщалось, что на заводе в Омске произошёл пожар, в результате чего обрушилась кровля здания.
Обновлено в 06:57
Экономика
NYT: Deutsche Bank выдал Трампу кредитов на сумму более $2 млрд
Германский банк Deutsche Bank в течение нескольких лет предоставил кредитов на общую сумму свыше $2 млрд Дональду Трампу до того, как он был избран президентом США.
Обновлено вчера в 21:13
Политика
Порошенко озвучил план по возвращению Крыма
План по возвращению Крыма озвучил президент Украины Петр Порошенко в прямом эфире канала ICTV.
Обновлено в 00:35
Происшествия
Чайка призвал ограничить возможность заключения сделок с правосудием
Генпрокурор Юрий Чайка призвал свести к минимуму число сделок с правосудием, то есть уголовных дел, рассматриваемых в судах в особом порядке, и ввести законодательные ограничения в этой сфере, сообщает «Интерфакс».
Обновлено в 08:01
Спорт
Определился состав сборной Норвегии на домашний этап Кубка мира
Тренерский штаб сборной Норвегии огласил состав команды на заключительный этап Кубка мира в нынешнем сезоне, который пройдет в Холменколлене.
Обновлено вчера в 09:59
Армия и оружие
Опубликовано видео испытаний подводного ракетоносца типа «Борей»
Министерство обороны РФ опубликовало видео испытаний подводного ракетоносца типа "Борей".
Обновлено в 03:40
Авто
Chevrolet готовит к дебюту бюджетный седан Onix
В Сети появилось тизерное изображение бюджетного седана Chevrolet Onix.
Обновлено в 07:22
Авто
В США начали расследовать массовые возгорания Hyundai и Kia
Агентство напоминает, что в 2015 году Hyundai отозвал 470 тысяч седанов Sonata в связи с возможными проблемами с двигателями Theta II, которые использовались и на автомобилях Kia.
Обновлено вчера в 18:26
Армия и оружие
Командующий Северным флотом рассказал о зарплатах подводников
Евменов отметил, что доходы командира подлодки на Северном флоте сегодня выше вознаграждения командира полка, служащего в центральной части страны, более чем в два раза, пишет RNS.
Обновлено в 07:54
Политика
Лавров ответил на слова Волкера о выгоде России от расширения НАТО
Ранее Волкер заявил, что Москва получает выгоду от членства Латвии, Эстонии и Литвы в НАТО, поскольку в этих странах-соседях России якобы наблюдается процветание экономического развития и царит мир.
Обновлено в 07:13
Экономика
Роман Абрамович продает и Evraz
Структуры совладельцев Evraz Романа Абрамовича, Александра Абрамова, Александра Фролова и Евгения Швидлера продают широкому кругу инвесторов 25,4 млн акций компании (или около 1,8% капитала компании) через процедуру ускоренного сбора заявок (accelerated book-building, ABB), следует из раскрытия Evraz на Лондонской бирже.
Обновлено вчера в 16:14
Экономика
Путин отчитался о миллиардах погашенных долгов по зарплатам
Российский президент Владимир Путин на заседании коллегии Генепрокуратуры России заявил, что в прошлом году "при непосредственном участии" органов прокуратуры удалось добиться погашения долгов по зарплате на сумму более 26 млрд руб. Прямую трансляцию выступления Путина ведет ТАСС.
Обновлено в 06:48
Футбол
Лобановский попал в топ-10 лучших тренеров в истории
Бывший тренер СССР и киевского «Динамо» Валерий Лобановский и экс-тренер «Торпедо» Виктор Маслов включены в список 50 лучших футбольных тренеров в истории по версии французского издания France Football.
Обновлено в 04:19
Транспорт
Авиакомпании «Аэрофлот» и «Россия» введут безбагажные тарифы
По просьбам пассажиров авиакомпании "Аэрофлот" и "Россия" со 2 апреля вводят безбагажные тарифы.
Обновлено в 05:51
Гаджеты
Нейросети NVIDIA превратили набросок в фотореалистичное изображение
Компания NVIDIA представила GauGAN — программу, которая умеет превращать наброски в фотореалистичные изображения.
Обновлено в 06:56
Политика
Власти Италии не собираются впускать мигрантов с корабля Mare Jonio
Корабль Mare Jonio, принадлежащий неправительственной организации Mediterranea Saving Humans, не будет впущен на территорию Италии, заявил во вторник, 19 марта, вице-премьер, министр внутренних дел Маттео Сальвини, передает информагентство Askanews.
Обновлено в 05:18