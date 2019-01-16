Греф считает цифровизацию единственным способом борьбы с коррупциейКоммерсантъ 04:02

Глава Сбербанка Герман Греф считает цифровизацию единственным способом борьбы с коррупцией в России.

с чего всё началось

Если будет прозрачная процессная деятельность, положенная в цифру, и с доступом рынка к этой информации, и когда каждое решение любого чиновника может быть проанализировано экспертным сообществом, и выложена оценка этого решения, коррупция начнет исчезать как явление.

Глава Сбербанка Герман Греф на Гайдаровском форуме заявил, что цифровизация — это единственный способ борьбы с коррупцией в России. По его мнению, благодаря цифровизации можно обеспечить прозрачность принимаемых чиновниками решений.

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