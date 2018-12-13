Экономика

Греф рассказал об убытке Сбербанка от программы «Спасибо»
РИА Новости
05:23

Сбербанк не планирует переходить на денежный кешбэк и продолжит развивать бонусную программу "Спасибо". Об этом рассказал его глава Герман Греф на прямой линии с сотрудниками.
РИА Новости05:23
Герман Греф
Мы видим, что для банка нашего размера это проблема с учетом отсутствия маркетинговых механизмов, которые позволяют вам декларировать одни вещи, а делать другие вещи. Если делать то, что декларируется, то весь продукт становится убыточным.
— Герман Греф, российский политикОбщественное телевидение России 06:09

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Российский государственный деятель немецкого происхождения, президент и председатель правления Сбербанка России, бывший министр экономического развития и торговли Российской Федерации. Сопредседатель попечительского совета Мариинского театра, член попечительского совета Российского совета по международным делам. Председатель совета Центра стратегических разработок. Член совета директоров «Яндекса». Председатель Попечительского совета НИУ ВШЭ. Председатель Попечительского совета фонда поддержки слепоглухих «Со-единение». Глобалист, сторонник глобализации в России.
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