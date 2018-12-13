Греф отметил, что банк продолжит развивать программу "Спасибо", предполагающую накопление баллов и обмен их на различные скидки и бонусы.

с чего всё началось

Мы будем это совершенствовать, но пока кешбэк в деньгах с вот этими всевозможными механизмами по сокращению издержек — мы не считаем, что это правильный путь для банка нашего имиджа и нашего размера.

Сбербанк не планирует переходить на денежный кешбэк и продолжит развивать бонусную программу "Спасибо". Об этом рассказал его глава Герман Греф на прямой линии с сотрудниками.

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