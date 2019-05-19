Политика

Греф рассказал об отстранении олигархов от власти в РоссииLenta.ru 12:13

Власти России с 2000-х годов провели хирургическую работу по отстранению олигархов от управления страной. Такое мнение высказал глава Сбербанка Герман Греф, его слова приводит ТАСС. Он напомнил о периоде, когда, по его словам, олигархи были значительно сильнее правительства страны.
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Греф отметил «хирургическую работу» по отстранению олигархов от власти

РИА Новости12:34

Греф не хочет жить в стране, где командуют олигархи

URA.Ru10:29

Греф: не хочу жить в стране, которой командуют олигархи

Вести.Ru04:45

Греф заявил о «хирургической» чистке власти от олигархов при Путине

РБК09:02

Греф: власти с 2000-х годов проделали большую работу по отстранению олигархов от власти

ТАСС08:50

Греф: «Я бы не хотел жить в стране, в которой командуют олигархи»

БИЗНЕС Online06:40

Греф заявил о нежелании жить в стране с олигархами у власти

Известия10:26
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Музыка

Организаторы «Евровидения» отказались аннулировать победу Лоуренса

Европейский вещательный союз опроверг пересмотр результатов конкурса «Евровидение».
Обновлено в 14:14
Армия и оружие

Трамп предостерёг Иран от угроз в адрес США

Американский лидер Дональд Трамп предостерёг власти Ирана от угроз в адрес Соединённых Штатов.
Обновлено в 17:01
Гаджеты

Huawei лишится Android из-за Трампа

Смартфоны Huawei перестанут получать обновления Android, а следующие поколения смартфонов компании не будут иметь доступ к сервисам Google, включая магазин приложений Google Play, браузер Chrome, почтового клиента Gmail, YouTube и карты, пишет агентство.
Обновлено в 16:33
Хоккей

Россия одержала волевую победу над Латвией на ЧМ по хоккею

Обновлено вчера в 08:35
Армия и оружие

Американских военных и дипломатов накрыли ракетным и миномётным огнём

Территорию американского посольства обстреляли плотным ракетным и миномётным огнём.
Обновлено в 14:24
Экономика

Счетная палата раскритиковала медленное освоение денег на нацпроекты

Освоение финансовых средств по шести нацпроектам и комплексному плану развития инфраструктуры находится на уровне менее 10%, говорится в докладе Счетной палаты.
Обновлено в 17:00
Происшествия

На Урале пять человек погибли после падения автомобиля с моста в реку

Сообщается, что водитель 1982 года вождения съехал с моста и опрокинулся в пойму реки Реж на автомобиле ВАЗ-21053 («пятерка»).
Обновлено в 16:45
Происшествия

Пассажиры отказались лететь на SSJ-100 после неполадки

Пассажиры самолета «Аэрофлота» Sukhoi Superjet 100, вернувшегося по техническим причинам в аэропорт Ульяновска, вылетели в Москву утром в воскресенье на Airbus A320.
Обновлено в 04:26
Шоу-бизнес

Пугачева подарила квартиру прощенному племяннику

Алла Пугачева возобновила отношения с племянником от брата Евгения, с которым несколько лет не общалась из-за пагубных привычек родственника, пишет "Стархит".
Обновлено в 07:25
Авто

Geely представил кроссовер Xing Yue с расходом 1,2 литра на «сотню»

Обновлено в 11:20
Политика

Зеленский пообещал вернуть Крым татарам

Обновлено вчера в 04:32
Баскетбол

ЦСКА стал победителем баскетбольной Евролиги

ЦСКА в четвертый раз стал победителем Евролиги, ранее он побеждал в турнире в 2006, 2008 и 2016 годах, еще трижды армейцы выходили в финал турнира (2007, 2009, 2012).
Обновлено в 17:12
Происшествия

Лодка опрокинулась в Уганде, двое погибли и десятки пропали без вести

Сегодня на западе Уганды в Восточной Африке опрокинулась лодка. Об этом передает РИА "Новости" со ссылкой на местные СМИ.
Обновлено в 16:48
Политика

Мэй предложит британским депутатам «смелую сделку» по Brexit

Глава правительства Британии Тереза Мэй предложит парламентариям пакет мер для включения их в законодательный проект к соглашению об условиях выхода страны из Европейского союза, чтобы добиться поддержки нужного числа депутатов в отношении ее плана по Brexit.
Обновлено в 03:41
Гаджеты

Правительство Южной Кореи начнёт использовать Linux

Представители Министерства внутренних дел и безопасности Южной Кореи объявили о том, что в скором времени все компьютеры, используемые правительством страны, будут переведены на операционную систему Linux.
Обновлено в 07:11
Шоу-бизнес

Экс-звезда «Дома-2» похвасталась новым авто за 20 миллионов

На своей странице в Instagram звезда опубликовала фотографии одного из подарков: автомобиля Bentley Continental красного цвета, стоимостью 20 миллионов рублей.
Обновлено в 06:09
Шоу-бизнес

Новый клип МакSим сняли без певицы

В конце апреля 2019 года поклонников творчества МакSим настигла страшная новость: певица попала в ДТП и находится в больнице с тяжелыми травмами.
Обновлено в 13:00
Шоу-бизнес

Ольга Орлова заменила Леру Кудрявцеву на посту ведущей шоу

41-летняя Ольга Орлова согласилась вести передачу вместо Леры. Певица появилась в кадре с Оскаром Кучерой.
Обновлено в 09:00
Единоборства

Уайлдер нокаутировал Бризила в первом раунде

В 12-раундовом бою в Нью-Йорке американец победил соотечественника Доминика Бризила, нокаутировав его уже в первом раунде.
Обновлено в 03:58
Политика

Президент Эстонии осудила идею восстановить право голоса России в ПАСЕ

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд выступила против восстановления права голоса России в Парламентской ассамблее Совета Европы.
Обновлено в 10:39
Хоккей

Георгиев — об удалении: «Порвался ремешок на шлеме, звал судью, но он не услышал»

Готов был уже без шлема играть, тем более атака шла на меня, но с другой стороны знал, что это опасно.
Обновлено в 16:54
Авто

Британские эксперты назвали самые надежные подержанные автомобили

Британский портал What Car провел исследование и назвал 10 самых надежных подержанных моделей автомобилей.
Обновлено в 10:19
Происшествия

В Египте произошёл взрыв рядом с туристическим автобусом

В египетской Гизе неподалёку от пирамид произошёл взрыв. В результате инцидента повреждены автобус с туристами и легковой автомобиль.
Обновлено в 11:23
Политика

Порошенко заявил о завершении декоммунизации Украины

Пока еще президент Украины Петр Порошенко заявил, что процесс декоммунизации страны фактически завершен.
Обновлено в 08:26
Кино

Ален Делон получил «Золотую пальмовую ветвь»

Французскому актеру Алену Делону вручили "Золотую пальмовую ветвь" на Каннском кинофестивале. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 15:31
Происшествия

У арестованных полковников ФСБ изъяли 12 млрд рублей

Кирилл Черкалин был задержан в апреле по подозрению в получении взятки.
Обновлено 17 мая в 10:24
Политика

Порошенко уволил главу администрации президента

Действующий президент Украины Петр Порошенко уволил главу своей администрации Игоря Райнина, соответствующий указ опубликован на сайте украинского президента в воскресенье.
Обновлено в 14:01
Кино

Чак Норрис посетил военную базу в США

Известный американский актёр Чак Норрис приехал на военную базу в Техасе, где пообщался с солдатами и посидел на танке M1A2 Abrams.
Обновлено в 06:40
Футбол

Глушаков: Каррера сказал в раздевалке, что пощады не будет

Обновлено в 16:38
Музыка

В Израиле предложили провести следующее «Евровидение» в секторе Газа

Израильский публицист Авигдор Эскин считает, что в 2020 году "Евровидение" нужно провести в секторе Газа.
Обновлено в 07:16
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Герман Греф
Российский политик
Российский государственный деятель немецкого происхождения, президент и председатель правления Сбербанка России, бывший министр экономического развития и торговли Российской Федерации. Сопредседатель попечительского совета Мариинского театра, член попечительского совета Российского совета по международным делам. Председатель совета Центра стратегических разработок. Член совета директоров «Яндекса». Председатель Попечительского совета НИУ ВШЭ. Председатель Попечительского совета фонда поддержки слепоглухих «Со-единение». Глобалист, сторонник глобализации в России.
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