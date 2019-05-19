Греф рассказал об отстранении олигархов от власти в РоссииLenta.ru 12:13

Власти России с 2000-х годов провели хирургическую работу по отстранению олигархов от управления страной. Такое мнение высказал глава Сбербанка Герман Греф, его слова приводит ТАСС. Он напомнил о периоде, когда, по его словам, олигархи были значительно сильнее правительства страны.

Греф рассказал об отстранении олигархов от власти в России

Политика Пашинян призвал заблокировать все армянские суды Ранее Пашинян призвал сограждан заблокировать все суды в стране.

Политика Российских моряков с задержанного в Египте судна вышлют из страны Власти Египта в ближайшее время примут решение о высылке задержанных в декабре прошлого года членов команды танкера Sea Shark, в числе которых два российских моряка, сообщил РИА Новости в воскресенье ведущий это дело египетский адвокат Медхат аль-Корейши.

Хоккей Определились все четвертьфиналисты ЧМ по хоккею из группы А В матче группового этапа чемпионата мира сборная США одержала победу над Германией со счетом 3:1. В составе американцев по шайбе забросили Джеймс ван Римсдайк на 14-й минуте, Дилан Ларкин на 51-й минуте и Джек Айкел на 57-й минуте.

Политика Зеленский пообещал вернуть Крым в состав Украины Избранный президент Украины Владимир Зеленский пообещал вернуть Крым в состав страны.

Армия и оружие Сирийские системы ПВО отразили ракетный удар по Дамаску По сообщениям РИА Новости, сирийские системы противовоздушной обороны отразили ракетную атаку по позициям, расположенным недалеко от Дамаска.

Авто Составлен рейтинг самых надежных полноприводных универсалов На второе место эксперты поставили шведский кросс-универсал Volvo XC70 с надежным мотором, однако специалисты советуют приобретать его рестайлинговые версии, у которых более надежная схема реализации полного привода.

Шоу-бизнес Солистку Spice Girls госпитализировали с потерей зрения Солистку британской поп-группы Spice Girls Мелани Браун, известную также как Mel B, госпитализировали с потерей зрения.

Музыка Лазарев рассказал о предвзятом отношении к России на «Евровидении» Представитель России на песенном конкурсе «Евровидение» Сергей Лазарев объяснил оценки жюри некоторых стран предвзятым отношением.

Политика Захарова заявила, что Помпео воздержался от резких высказываний в Сочи Госсекретарь США Майкл Помпео не высказывался критически в адрес России во время визита в Сочи.

Авто Роскошный внедорожник на базе Toyota Crown появился у дилеров Первые серийные образцы премиального внедорожника Hongqi HS7 уже появились у дилеров.

Музыка Максим Ержан высмеял итоги шоу «Голос. Дети» в рекламе Выяснилось, что победительница шоу — дочь певицы Алсу Микелла — победила нечестно. В пользу нее было накручено 38 тысяч голосов.

Авто Составлен рейтинг десяти самых надежных подержанных машин Эксперты установили, какие машины показали максимальную надежность при эксплуатации от четырех до десяти лет.

Гаджеты Первые подробности о флагманском смартфоне Samsung Galaxy S11 появились в сети Известный сетевой информатор под ником Ice Universe, который регулярно снабжает общественность новой информацией из индустрии смартфонов, поделился новыми сведениями будущем флагманском Samsung, чей выход ожидается только на следующий год.

Музыка Мадонна спела две песни на «Евровидении» Певица Мадонна представила на конкурсе "Евровидение" свою новую песню Future. Композиция создана в сотрудничестве с рэпером Quavo.

Шоу-бизнес Принц Гарри и Меган Маркл отмечают первую годовщину свадьбы Сегодня во Фрогмор-хаусе будет праздник — Меган Маркл и принц Гарри отметят в своем новом доме первую годовщину свадьбы.

Экономика Греф рассказал о попытках воровства в Сбербанке Греф подчеркнул, что у Сбербанка не было ни одного случая, когда бы в состав преступной банды входил сотрудник банка или сам клиент.

Кино 49-летний актер Мэттью Макконахи получил диплом об окончании школы Американский актер, режиссер, сценарист и продюсер Мэттью Макконахи, от сладенького ромком-мальчика на наших глазах мощно и убедительно выросший до Растина "Настоящего детектива" Коула, получил диплом о среднем образовании.

Футбол «Спартак» и ЦСКА лишились шансов на Лигу чемпионов Как отмечается, победа «Краснодара» лишила столичные ЦСКА и «Спартак» шансов попасть в Лигу чемпионов по итогам текущего розыгрыша чемпионата России.