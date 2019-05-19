Политика

Греф рассказал об отстранении олигархов от власти в РоссииLenta.ru 12:13

Власти России с 2000-х годов провели хирургическую работу по отстранению олигархов от управления страной. Такое мнение высказал глава Сбербанка Герман Греф, его слова приводит ТАСС. Он напомнил о периоде, когда, по его словам, олигархи были значительно сильнее правительства страны.
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Греф не хочет жить в стране, где командуют олигархи

URA.Ru10:29

Греф назвал чистку власти от олигархов при Путине «хирургической работой»

Телеканал 360°10:28

Греф заявил о «хирургической» чистке власти от олигархов при Путине

РБК09:02

Греф заявил о нежелании жить в стране с олигархами у власти

Известия10:26

Греф: власти с 2000-х годов проделали большую работу по отстранению олигархов от власти

ТАСС08:50

Греф: «Я бы не хотел жить в стране, в которой командуют олигархи»

БИЗНЕС Online06:40

Греф: не хочу жить в стране, которой командуют олигархи

Вести.Ru04:45
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Политика

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Герман Греф
Российский политик
Российский государственный деятель немецкого происхождения, президент и председатель правления Сбербанка России, бывший министр экономического развития и торговли Российской Федерации. Сопредседатель попечительского совета Мариинского театра, член попечительского совета Российского совета по международным делам. Председатель совета Центра стратегических разработок. Член совета директоров «Яндекса». Председатель Попечительского совета НИУ ВШЭ. Председатель Попечительского совета фонда поддержки слепоглухих «Со-единение». Глобалист, сторонник глобализации в России.
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