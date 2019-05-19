Политика
Греф рассказал об отстранении олигархов от власти в РоссииLenta.ru 12:13
Власти России с 2000-х годов провели хирургическую работу по отстранению олигархов от управления страной. Такое мнение высказал глава Сбербанка Герман Греф, его слова приводит ТАСС. Он напомнил о периоде, когда, по его словам, олигархи были значительно сильнее правительства страны.
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