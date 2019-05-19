Политика

Греф рассказал об отстранении олигархов от власти в РоссииLenta.ru 12:13

Власти России с 2000-х годов провели хирургическую работу по отстранению олигархов от управления страной. Такое мнение высказал глава Сбербанка Герман Греф, его слова приводит ТАСС. Он напомнил о периоде, когда, по его словам, олигархи были значительно сильнее правительства страны.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Греф отметил «хирургическую работу» по отстранению олигархов от власти

РИА Новости12:34

Греф: «Я бы не хотел жить в стране, в которой командуют олигархи»

БИЗНЕС Online06:40

Греф заявил о нежелании жить в стране с олигархами у власти

Известия10:26

Греф заявил о «хирургической» чистке власти от олигархов при Путине

РБК09:02

Греф: власти с 2000-х годов проделали большую работу по отстранению олигархов от власти

ТАСС08:50

Греф не хочет жить в стране, где командуют олигархи

URA.Ru10:29

Греф: не хочу жить в стране, которой командуют олигархи

Вести.Ru04:45
Показать все источники
Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 15:38, Ашберн
Музыка

Мадонна впервые выступила на «Евровидении»

Обновлено в 02:37
Музыка

Итоги «Евровидения» могут пересмотреть из-за скандала с победителем

Победитель "Евровидения" из Нидерландов Дункан Лоуренс нарушил главное правило музыкального конкурса — выступил с песней, которая уже была в его репертуаре.
Обновлено в 12:27
Происшествия

В Каире прогремел взрыв возле туристического автобуса

Обновлено в 13:43
Религия

Патриарх Кирилл сделал заявление на тему абортов

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл высказал свое мнение на тему абортов.
Обновлено в 14:08
Происшествия

В Хабаровске задержали подозреваемых в хищении $1,9 млрд китайцев

Сотрудники правоохранительных органов задержали в хабаровском аэропорту по запросу Китая двух иностранных граждан.
Обновлено в 10:20
Футбол

Калачев не сдержал слез в прощальном матче за «Ростов»

Обновлено в 14:47
Происшествия

Bild: в Германии опрокинулся междугородний автобус

Обновлено в 13:38
Армия и оружие

Во взрывах на танкерах в ОАЭ заподозрили военных США

Формально поводом для переброски американских военных на Ближний Восток стала повышенная боеготовность Ирана и угроза интересам США в регионе.
Обновлено вчера в 13:46
Происшествия

Более 20 человек пострадали из-за наезда машины на пешеходов на Кубе

Обновлено в 12:52
Экономика

Миллер оценил вероятность отсрочки ввода «Северного потока-2»

Ранее на этой неделе Датское энергетическое агентство (ДЭА) опубликовало доклад оператора газопровода Nord Stream 2 AG (дочерняя структура "Газпрома"), в котором говорилось, что если ДЭА одобрит прокладку труб в своих водах лишь по третьему альтернативному маршруту, то срок ввода "Северного потока-2" в эксплуатацию может быть перенесен с конца IV квартала этого года на III квартал следующего.
Обновлено в 10:11
Энергетика

Нигерия надеется на продление сделки ОПЕК+ до конца года

Нигерия надеется на продление соглашения ОПЕК+ о сокращении добычи до конца текущего года, сообщил журналистам министр нефти Эмануэль Ибе Качикву.
Обновлено в 08:04
Экономика

Греф рассказал о попытках воровства в Сбербанке

Греф подчеркнул, что у Сбербанка не было ни одного случая, когда бы в состав преступной банды входил сотрудник банка или сам клиент.
Обновлено в 11:21
Политика

Представитель Киева прекратил участие в переговорах по Донбассу в Минске

Украинский представитель в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Евгений Марчук сообщил, что прекратил участие в Минских переговорах.
Обновлено в 15:24
Политика

Президент Эстонии выступила против права голоса России в ПАСЕ

Эстонский президент Керсти Кальюлайд выступила против восстановления права голоса России в Парламентской ассамблее Совета Европы.
Обновлено в 13:53
Музыка

Лазарев рассказал о предвзятом отношении к России на «Евровидении»

Представитель России на песенном конкурсе «Евровидение» Сергей Лазарев объяснил оценки жюри некоторых стран предвзятым отношением.
Обновлено в 00:08
Происшествия

В Свердловской области автомобиль упал с моста в реку

"В селе Коптелово водитель 1982 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ-21053, совершил съезд с моста вправо по ходу движения с последующим опрокидыванием в пойму реки Реж", - сказали в ведомстве.
Обновлено в 15:15
Политика

Порошенко назвал свой самый обидный провал за годы президентства

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что самым обидным для него остается то, что он не смог установить мир в своей стране, сообщается на сайте действующего лидера государства.
Обновлено в 14:53
Шоу-бизнес

Принц Гарри и Меган Маркл отмечают первую годовщину свадьбы

Принц Гарри и Меган Маркл отмечают год со дня своей свадьбы в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке, и за это время стало сложно представить место, где бы не слышали хотя бы об одном скандале, связанном с 37-летней герцогиней Сассекской.
Обновлено в 09:20
Происшествия

Пассажиры отказались лететь на SSJ-100 после прерванного взлета

Все пассажиры отказались лететь на самолете этой модели, сообщил источник в ульяновском аэропорту.
Обновлено вчера в 18:53
Политика

Порошенко позвали на инаугурацию Зеленского

Обновлено в 02:31
Театры

Венский бал в Москве посвятят Году театра

Венский бал в Москве является благотворительным, бенефициаром в этом году станет фонд "Артист", который оказывает помощь актерам театра и кино старшего поколения.
Обновлено в 13:19
Армия и оружие

В перестрелке силовиков получил ранение мирный житель, заявили в ДНР

Мирный житель пострадал в результате перестрелки между украинскими силовиками в районе подконтрольного Киеву поселка Гнутово в Донбассе, сообщил в воскресенье журналистам начальник пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Даниил Безсонов.
Обновлено в 09:27
Теннис

Надаль обыграл Джоковича в финале турнира в Риме

Обновлено в 12:46
Происшествия

Алину Загитову могут оштрафовать за вождение без прав

Обновлено в 08:20
Шоу-бизнес

Солистку Spice Girls госпитализировали с потерей зрения

Солистку британской поп-группы Spice Girls Мелани Браун, известную также как Mel B, госпитализировали с потерей зрения.
Обновлено в 07:35
Музыка

Белорусское жюри отстранили от голосования в финале «Евровидения»

Европейский вещательный союз (EBU) отстранил от голосования в финале музыкального конкурса «Евровидение» членов белорусского жюри.
Обновлено вчера в 15:08
Общество

Оборона Шиеса: более 2 тысяч человек собрал митинг в Архангельске

Обновлено в 12:45
Авто

Названы самые востребованные версии Lada Vesta на рынке России

Оставшиеся реализованные автомобили оснащены 1,6-литровым двигателем, а именно эта версия и является самой востребованной и занимает 77% в продажах.
Обновлено в 14:08
Футбол

Семеду после первого тайма матча с «Эйбаром» был доставлен в больницу

Защитник «Барселоны» Нелсон Семеду получил травму в гостевом матче заключительного 38-го тура Примеры с «Эйбаром».
Обновлено в 14:45
Хоккей

Швейцария — Россия 0:2 (2-й период)

Команда Ильи Воробьева одержала пять побед и досрочно обеспечила себе выход в плей-офф. Прямая трансляция Первого канала из Братиславы.
Обновлено в 12:29
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Герман Греф
Российский политик
Российский государственный деятель немецкого происхождения, президент и председатель правления Сбербанка России, бывший министр экономического развития и торговли Российской Федерации. Сопредседатель попечительского совета Мариинского театра, член попечительского совета Российского совета по международным делам. Председатель совета Центра стратегических разработок. Член совета директоров «Яндекса». Председатель Попечительского совета НИУ ВШЭ. Председатель Попечительского совета фонда поддержки слепоглухих «Со-единение». Глобалист, сторонник глобализации в России.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное