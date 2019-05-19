Политика
Греф рассказал об отстранении олигархов от власти в РоссииLenta.ru 12:13
Власти России с 2000-х годов провели хирургическую работу по отстранению олигархов от управления страной. Такое мнение высказал глава Сбербанка Герман Греф, его слова приводит ТАСС. Он напомнил о периоде, когда, по его словам, олигархи были значительно сильнее правительства страны.
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Музыка
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Происшествия
В Хабаровске задержали подозреваемых в хищении $1,9 млрд китайцев
Сотрудники правоохранительных органов задержали в хабаровском аэропорту по запросу Китая двух иностранных граждан.
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Энергетика
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Экономика
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Политика
Представитель Киева прекратил участие в переговорах по Донбассу в Минске
Украинский представитель в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Евгений Марчук сообщил, что прекратил участие в Минских переговорах.
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Политика
Президент Эстонии выступила против права голоса России в ПАСЕ
Эстонский президент Керсти Кальюлайд выступила против восстановления права голоса России в Парламентской ассамблее Совета Европы.
Обновлено в 13:53
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Лазарев рассказал о предвзятом отношении к России на «Евровидении»
Представитель России на песенном конкурсе «Евровидение» Сергей Лазарев объяснил оценки жюри некоторых стран предвзятым отношением.
Обновлено в 00:08
Происшествия
В Свердловской области автомобиль упал с моста в реку
"В селе Коптелово водитель 1982 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ-21053, совершил съезд с моста вправо по ходу движения с последующим опрокидыванием в пойму реки Реж", - сказали в ведомстве.
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Политика
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Обновлено в 14:53
Шоу-бизнес
Принц Гарри и Меган Маркл отмечают первую годовщину свадьбы
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Происшествия
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Все пассажиры отказались лететь на самолете этой модели, сообщил источник в ульяновском аэропорту.
Обновлено вчера в 18:53
Политика
Порошенко позвали на инаугурацию Зеленского
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Театры
Венский бал в Москве посвятят Году театра
Венский бал в Москве является благотворительным, бенефициаром в этом году станет фонд "Артист", который оказывает помощь актерам театра и кино старшего поколения.
Обновлено в 13:19
Армия и оружие
В перестрелке силовиков получил ранение мирный житель, заявили в ДНР
Мирный житель пострадал в результате перестрелки между украинскими силовиками в районе подконтрольного Киеву поселка Гнутово в Донбассе, сообщил в воскресенье журналистам начальник пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Даниил Безсонов.
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Надаль обыграл Джоковича в финале турнира в Риме
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Авто
Названы самые востребованные версии Lada Vesta на рынке России
Оставшиеся реализованные автомобили оснащены 1,6-литровым двигателем, а именно эта версия и является самой востребованной и занимает 77% в продажах.
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Семеду после первого тайма матча с «Эйбаром» был доставлен в больницу
Защитник «Барселоны» Нелсон Семеду получил травму в гостевом матче заключительного 38-го тура Примеры с «Эйбаром».
Обновлено в 14:45
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Команда Ильи Воробьева одержала пять побед и досрочно обеспечила себе выход в плей-офф. Прямая трансляция Первого канала из Братиславы.
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