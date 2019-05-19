Экономика

Греф рассказал о воровстве в СбербанкеВести.Ru 08:46

В Сбербанке не было ни одного случая воровства денег извне, кроме тех, где были вовлечены сотрудники банка, заявил глава кредитной организации Герман Греф в программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия 1".
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Стало известно, чем займется Герман Греф после ухода из Сбербанка

DP.RU09:10

Греф назвал условие возвращения в правительство

РБК09:17

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ТАСС08:43

Греф после ухода из Сбербанка займётся предпринимательством

News.ru09:18

Греф рассказал о воровстве в Сбербанке

Вести.Ru08:46
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Футбол

Парфёнов: «Горд парнями, сегодня они показали характер»

Главный тренер "Урала" Дмитрий Парфёнов подвёл итоги матча с "Локомотивом" (2:2).
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Происшествия

В Египте прогремел взрыв рядом с пирамидами

В Египте рядом с Большим национальным музеем в Гизе прогремел взрыв. Об этом сообщает Sky News Arabia.
Обновлено в 09:11
Музыка

Профессиональное жюри отдало Лазареву 9 место на Евровидении-2019

Обновлено вчера в 18:49
Политика

Дипломатам было стыдно за неопрятный вид Порошенко

Петр Порошенко, завершающий свою работу в качестве президента Украины, всегда пренебрегал своим внешним видом, за что многим дипломатам было стыдно.
Обновлено в 08:00
Происшествия

Появилось видео нападения на Шварценеггера в ЮАР

Голливудский актер Арнольд Шварценеггер получил удар ногой в спину от неизвестного мужчины во время его поездки в ЮАР.
Обновлено вчера в 12:27
Здоровье

С момента начала регистрации ВИЧ в России умерли 320 тысяч человек

"С начала регистрации ВИЧ-инфекции умерли к 31 декабря 2018 года более 318 тыс. ВИЧ-инфицированных, в том числе в 2018 году в Российской Федерации умерли от различных причин 36,87 тыс. больных ВИЧ-инфекцией", — сообщили ТАСС в пресс-службе Роспотребнадзора.
Обновлено вчера в 23:39
Политика

Минск и Москва согласовали проект по урегулированию поставок нефти

Россия и Белоруссия согласовали проект «дорожной карты» по урегулированию поставок нефти, а также приступили к его реализации.
Обновлено в 07:58
Происшествия

Мужчина избил пенсионерку в одном из храмов в центре Москвы

Полиция возбудила уголовное дело в отношении мужчины, который напал на пенсионерку в храме в Москве.
Обновлено в 06:44
Происшествия

Бегун умер во время полумарафона в Москве

Участник полумарафона в Москве умер после финиша 10-километровой дистанции. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва».
Обновлено в 09:28
Музыка

Мадонна оставила разочарованными зрителей «Евровидения-2019»

Обновлено в 03:54
Экономика

Названы страны Европы, в которые россияне стали реже летать

Эксперты Aviasales проанализировали бронирование авиабилетов в страны Европы за первые четыре месяца 2019 года и сравнили эти данные с показателями за аналогичный период прошлого года для определения теряющих популярность маршрутов.
Обновлено в 07:21
Политика

Обнародована программа инаугурации Зеленского

Обновлено в 08:35
Шоу-бизнес

Участницу Spice Girls госпитализировали с потерей зрения

Солистка британской поп-группы Spice Girls Мелани Браун, также известная как Mel B, обратилась за медицинской помощью к врачам с жалобой на полную потерю зрения.
Обновлено в 05:08
Политика

Глава Сбербанка не хотел бы жить в стране, которой командуют олигархи

Греф заявил: «Я не хочу жить в стране, которой командуют олигархи».
Обновлено в 08:33
Происшествия

У безработной москвички украли пять миллионов рублей

В Москве у безработной украли почти пять миллионов рублей.
Обновлено в 08:22
Общество

Радий Хабиров отказался работать с главой Роспотребнадзора Башкирии

Отказ от работы с главой башкирского Роспотребнадзора Евгением Степановым связан с многочисленными жалобами региональных предпринимателей.
Обновлено в 03:52
Гаджеты

Выдвижная камера смартфона Redmi K20 выдержит 300 тыс. циклов

Выдвижная камера, интегрированная в смартфон Redmi K20, выдержит 300 тыс. циклов закрытия и открытия.
Обновлено в 03:24
Музыка

Олег Газманов отреагировал на обвинения омского композитора в плагиате

Заслуженный артист России Олег Газманов прокомментировал ситуацию вокруг обвинения его в плагиате.
Обновлено в 07:14
Кино

Более миллиона человек требуют переснять финал «Игры престолов»

Поклонники сериала создали петицию, в которой предъявлено требование переснять восьмой финальный сезон «Игры престолов».
Обновлено вчера в 18:51
Футбол

«Енисей» и «Динамо» сыграли вничью в матче РПЛ

Обновлено в 08:55
Футбол

Владимир Гомельский: Считаю ЦСКА в матче с «Эфесом» фаворитом

В полуфинале с «Реалом» все решилось на последних секундах, когда ЦСКА все же смог дожать испанцев, которые вели в счете три четверти матча.
Обновлено в 08:33
Общество

Мэттью Макконахи получил школьный аттестат через 31 год после выпуска

49-летний актер закончил школу в 1988 году. Ранее сообщалось, что Мэттью Макконахи сверкнул стрингами в трейлере "Пляжного бездельника".
Обновлено в 08:30
Музыка

Верка Сердючка выступит на «Евровидении»

Украинский певец Андрей Данилко выступит с номером победительницы «Евровидения-2018», израильской певицы Неты Базилай — Toy.
Обновлено в 08:45
Происшествия

Загитова может быть наказана за вождение без прав

Обновлено в 05:15
Происшествия

Пассажиры отказались лететь на SSJ-100 после прерванного взлета

Обновлено вчера в 18:53
Транспорт

Парад поездов в московском метро увидели свыше 450 тысяч пассажиров

"Парад поездов на Кольцевой линии московского метро в субботу, 18 мая, посмотрели более 450 тысяч пассажиров", - говорится в сообщении.
Обновлено в 08:29
Происшествия

В Анапе тушат крупный пожар в кафе

Обновлено в 08:54
Политика

В Австрии произошло «политическое землетрясение»

Досрочные парламентские выборы в Австрии — главный результат скандала с видеозаписью с участием вице-канцлера страны Хайнца-Кристиана Штрахе, которому пришлось в результате уйти в отставку.
Обновлено в 06:59
Шоу-бизнес

Принц Гарри и Меган Маркл отмечают первую годовщину свадьбы

Принц Гарри и Меган Маркл отмечают год со дня своей свадьбы в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке, и за это время стало сложно представить место, где бы не слышали хотя бы об одном скандале, связанном с 37-летней герцогиней Сассекской.
Обновлено в 09:20
Политика

SpaceX подала иск против правительства США

Американская компания SpaceX подала иск против правительства США, при этом суть предъявляемых обвинений не разглашается, пишет The Washington Post.
Обновлено в 03:44
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Герман Греф
Российский политик
Российский государственный деятель немецкого происхождения, президент и председатель правления Сбербанка России, бывший министр экономического развития и торговли Российской Федерации. Сопредседатель попечительского совета Мариинского театра, член попечительского совета Российского совета по международным делам. Председатель совета Центра стратегических разработок. Член совета директоров «Яндекса». Председатель Попечительского совета НИУ ВШЭ. Председатель Попечительского совета фонда поддержки слепоглухих «Со-единение». Глобалист, сторонник глобализации в России.
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