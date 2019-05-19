Экономика
Греф рассказал о воровстве в СбербанкеВести.Ru 08:46
В Сбербанке не было ни одного случая воровства денег извне, кроме тех, где были вовлечены сотрудники банка, заявил глава кредитной организации Герман Греф в программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия 1".
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