Экономика

Греф рассказал о воровстве в СбербанкеВести.Ru 08:46

В Сбербанке не было ни одного случая воровства денег извне, кроме тех, где были вовлечены сотрудники банка, заявил глава кредитной организации Герман Греф в программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия 1".
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Греф после ухода из Сбербанка займётся предпринимательством

News.ru09:18

Стало известно, чем займется Герман Греф после ухода из Сбербанка

DP.RU09:10

Греф после ухода из Сбербанка займется технологическим предпринимательством

ТАСС08:43

Греф назвал условие возвращения в правительство

РБК09:17

Греф рассказал о воровстве в Сбербанке

Вести.Ru08:46
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Музыка

Победитель «Евровидения-2019» скрывал свою ориентацию

Нидерландский поп-певец Дункан Лоуренс, который одержал победу на международном конкурсе эстрадной песни "Евровидение-2019", умолчал о своей нетрадиционной ориентации, чтобы не потерять смс-голоса молодых девушек, являющихся его основной аудиторией.
Обновлено в 01:29
Футбол

«Локомотив» не покорился «Уралу»

Не удалось "Уралу" победить московский "Локомотив" в 29 туре РПЛ – по сути репетиции финала Кубка России.
Обновлено в 08:26
Экономика

Названы страны Европы, в которые россияне стали реже летать

Эксперты Aviasales проанализировали бронирование авиабилетов в страны Европы за первые четыре месяца 2019 года и сравнили эти данные с показателями за аналогичный период прошлого года для определения теряющих популярность маршрутов.
Обновлено в 07:21
Политика

В Кремле оценили шансы новой встречи Путина и Трампа

Предложение провести новую встречу лидеров России и США должно исходить от Вашингтона, считают в Кремле.
Обновлено в 08:10
Музыка

Пригожин оценил выступление Лазарева на «Евровидении»

Обновлено 17 мая в 05:33
Происшествия

Рядом с туристическим автобусом у пирамид в Каире взорвалась бомба

Обновлено в 09:04
Авто

Названы самые быстро продаваемые автомобили с пробегом

Обновлено в 05:37
Происшествия

Появилось видео нападения на Шварценеггера в ЮАР

Голливудский актер Арнольд Шварценеггер получил удар ногой в спину от неизвестного мужчины во время его поездки в ЮАР.
Обновлено вчера в 12:27
Экономика

Миллер: строительство «Северного потока-2» перешло экватор

Газопровод "Северный поток-2" построен более чем на половину.
Обновлено в 06:11
Религия

В Екатеринбургской епархии референдум по вопросу строительства храма назвали излишней мерой

Всю неделю в центре Екатеринбурга проходили акции протеста из-за строительства храма.
Обновлено в 07:30
Политика

Порошенко уволил детского омбудсмена Кулебу

На Украине уволен детский омбудсмен Николай Кулеба. Такое решение принял президент страны Петр Порошенко, подписавший соответствующий указ.
Обновлено в 09:22
Происшествия

Участник Московского полумарафона умер после финиша

Мужчина умер, когда бежал полумарафон в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.
Обновлено в 08:08
Общество

Более 40 тыс. человек приняли участие в московском велофестивале

Первый весенний московский велофестиваль в воскресенье собрал более 40 тыс. участников, что в два раза больше, чем ожидалось.
Обновлено в 09:03
Общество

Теплая погода без осадков ожидается в Москве 19 мая

Теплая погода без осадков с температурой воздуха до плюс 21 градуса ожидается в Москве в воскресенье.
Обновлено вчера в 23:02
Музыка

Флаг Палестины попал в прямой эфир на «Евровидении» в Израиле

Обновлено в 00:10
Шоу-бизнес

Экс-звезда «Дома-2» похвасталась новым авто за 20 миллионов

На своей странице в Instagram звезда опубликовала фотографии одного из подарков: автомобиля Bentley Continental красного цвета, стоимостью 20 миллионов рублей.
Обновлено в 06:09
Политика

Обнародована программа инаугурации Зеленского

Обновлено в 08:35
Здоровье

В Псковской области проведут выездные обследования ветеранов

В Псковской области организуют выездные обследования ветеранов Великой Отечественной войны.
Обновлено в 05:36
Общество

Мэттью Макконахи получил школьный аттестат через 31 год после выпуска

49-летний актер закончил школу в 1988 году. Ранее сообщалось, что Мэттью Макконахи сверкнул стрингами в трейлере "Пляжного бездельника".
Обновлено в 08:30
Происшествия

У безработной москвички украли пять миллионов рублей

В Москве у безработной украли почти пять миллионов рублей.
Обновлено в 08:22
Армия и оружие

Россию заподозрили в подготовке вооруженного конфликта с Эстонией

Министр обороны Эстонии Юри Луйк заявил о подготовке Россией вооруженного конфликта на западном направлении.
Обновлено вчера в 17:51
Здоровье

Осипов поблагодарил врачей, набирающих детей для лечения в Москве

Врио губернатора края Александр Осипов 19 мая пообщался с сотрудниками детской городской клинической больницы им. З.А. Башляевой, которые в течение двух дней проконсультируют забайкальских детей с тяжелыми диагнозами и отберут тех, кто отправится на лечение в Москву.
Обновлено в 03:05
Происшествия

Появилось видео с изъятыми у полковников ФСБ 12 млрд руб

Изъятая сумма является рекордной и превосходит сумму, изъятую у полковника антикоорупционного главка МВД Дмитрия Захарченко (у семьи Захарченко нашли наличные на 8,5 млрд руб.).
Обновлено вчера в 20:57
Футбол

Енисей — Динамо 2:2

Обновлено в 08:54
Футбол

«Реал» завершил сезон поражением на «Сантьяго Бернабеу»

Обновлено в 08:43
Транспорт

В России временно ограничат дневное движение грузовиков по трассам

В России с 20 мая по 31 августа на некоторых участках дорог ограничат движение большегрузного транспорта в дневное время, когда температура воздуха будет превышать + 32 ° С. Об этом свидетельствует приказ Росавтодора, который вступает в силу с понедельника, 20 мая.
Обновлено в 02:53
Политика

SpaceX подала иск против правительства США

Американская компания SpaceX подала иск против правительства США, при этом суть предъявляемых обвинений не разглашается, пишет The Washington Post.
Обновлено в 03:44
Шоу-бизнес

Супруг подарил Анастасии Макеевой роскошного жеребца

Как оказалось, роскошный подарок в виде жеребца знаменитой артистке преподнес любимый супруг.
Обновлено в 09:05
Авто

Эксперты рассказали, как сохранить автомобиль новым

Обновлено вчера в 06:35
Происшествия

Мужчина избил пенсионерку в одном из храмов в центре Москвы

Полиция возбудила уголовное дело в отношении мужчины, который напал на пенсионерку в храме в Москве.
Обновлено в 06:44
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Герман Греф
Российский политик
Российский государственный деятель немецкого происхождения, президент и председатель правления Сбербанка России, бывший министр экономического развития и торговли Российской Федерации. Сопредседатель попечительского совета Мариинского театра, член попечительского совета Российского совета по международным делам. Председатель совета Центра стратегических разработок. Член совета директоров «Яндекса». Председатель Попечительского совета НИУ ВШЭ. Председатель Попечительского совета фонда поддержки слепоглухих «Со-единение». Глобалист, сторонник глобализации в России.
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