Греф рассказал о воровстве в СбербанкеВести.Ru 08:46

Мы тут же, естественно, восстанавливаем средства клиента. Мы научились достаточно хорошо с этим работать тоже, примерно 96 процентов мошеннических покушений на клиентов останавливаем, даже тогда, когда клиент сам принимает решение совершить ту или иную операцию.

В Сбербанке не было ни одного случая воровства денег извне, кроме тех, где были вовлечены сотрудники банка, заявил глава кредитной организации Герман Греф в программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия 1".

Греф рассказал о воровстве в Сбербанке

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