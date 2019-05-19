Экономика

Греф рассказал о попытках воровства в СбербанкеИзвестия 11:21

Греф подчеркнул, что у Сбербанка не было ни одного случая, когда бы в состав преступной банды входил сотрудник банка или сам клиент. Греф обратил внимание, что сегодня сотрудники отдела безопасности банка проводят мониторинг активности каждого работника на предмет подозрительной активности.
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Герман Греф
Мы тут же, естественно, восстанавливаем средства клиента. Мы научились достаточно хорошо с этим работать тоже, примерно 96 процентов мошеннических покушений на клиентов останавливаем, даже тогда, когда клиент сам принимает решение совершить ту или иную операцию.
— Герман Греф, российский политикВести.Ru 08:46

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Греф рассказал о попытках воровства в Сбербанке

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Российский государственный деятель немецкого происхождения, президент и председатель правления Сбербанка России, бывший министр экономического развития и торговли Российской Федерации. Сопредседатель попечительского совета Мариинского театра, член попечительского совета Российского совета по международным делам. Председатель совета Центра стратегических разработок. Член совета директоров «Яндекса». Председатель Попечительского совета НИУ ВШЭ. Председатель Попечительского совета фонда поддержки слепоглухих «Со-единение». Глобалист, сторонник глобализации в России.
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