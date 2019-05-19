Экономика
Греф рассказал о попытках воровства в СбербанкеИзвестия 11:21
Греф подчеркнул, что у Сбербанка не было ни одного случая, когда бы в состав преступной банды входил сотрудник банка или сам клиент. Греф обратил внимание, что сегодня сотрудники отдела безопасности банка проводят мониторинг активности каждого работника на предмет подозрительной активности.
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Мы тут же, естественно, восстанавливаем средства клиента. Мы научились достаточно хорошо с этим работать тоже, примерно 96 процентов мошеннических покушений на клиентов останавливаем, даже тогда, когда клиент сам принимает решение совершить ту или иную операцию.
— Герман Греф, российский политикВести.Ru 08:46
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Экономика
Греф назвал 2019 годом раскачки для российской экономики
Глава Сбербанка Герман Греф прогнозирует в 2019 году слабый рост ВВП России, вместе с тем, по его мнению, начало реализации нацпроектов в текущем году заложит основы для ускорения экономической динамики в РФ в последующие годы.
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