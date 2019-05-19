Экономика
Греф рассказал о планах развития доступности банковских услуг в селахИзвестия 09:15
Жители села смогут выполнять восемь банковских операций Сбербанка через кассы магазинов в своих населенных пунктах. Об этом рассказал глава Сбербанка Герман Греф в эфире телепередачи «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на телеканале «Россия 1».
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