Греф рассказал о планах развития доступности банковских услуг в селахИзвестия 09:15

Жители села смогут выполнять восемь банковских операций Сбербанка через кассы магазинов в своих населенных пунктах. Об этом рассказал глава Сбербанка Герман Греф в эфире телепередачи «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на телеканале «Россия 1».

Греф рассказал о планах развития доступности банковских услуг в селах

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