Финансы
Греф рассказал о миллиардных потерях из-за искусственного интеллектаРоссийская газета 06:10
Сбербанк терял крупные суммы из-за ошибок искусственного интеллекта, рассказал руководитель банка Герман Греф на "Уроке цифры".
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Искусственный интеллект, как правило, принимает решение в больших системах. Маленькая ошибка, закравшаяся в алгоритм, может приводить к очень большим последствиям. В нашей практике мы теряли большие деньги на этом. Мы теряли миллиарды рублей.
— Герман Греф, российский политикНТВ 05:49
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Искусственный интеллект наступает. За год Сбербанк сократил 5,5 тысяч человек
Фонтанка.Ру22 февраля в 19:02
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