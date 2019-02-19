Финансы

Греф рассказал о миллиардных потерях из-за искусственного интеллектаРоссийская газета 06:10

Сбербанк терял крупные суммы из-за ошибок искусственного интеллекта, рассказал руководитель банка Герман Греф на "Уроке цифры".
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Герман Греф
Искусственный интеллект, как правило, принимает решение в больших системах. Маленькая ошибка, закравшаяся в алгоритм, может приводить к очень большим последствиям. В нашей практике мы теряли большие деньги на этом. Мы теряли миллиарды рублей.
— Герман Греф, российский политикНТВ 05:49

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Фонтанка.Ру22 февраля в 19:02
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Российский государственный деятель немецкого происхождения, президент и председатель правления Сбербанка России, бывший министр экономического развития и торговли Российской Федерации. Сопредседатель попечительского совета Мариинского театра, член попечительского совета Российского совета по международным делам. Председатель совета Центра стратегических разработок. Член совета директоров «Яндекса». Председатель Попечительского совета НИУ ВШЭ. Председатель Попечительского совета фонда поддержки слепоглухих «Со-единение». Глобалист, сторонник глобализации в России, член попечительского совета парка "Патриот".
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