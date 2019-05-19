Экономика
Греф рассказал о будущем доллара в мировой экономикеРИА Новости вчера в 10:08
В ближайшее десятилетие в мире наметится тренд на создание альтернативных доллару финансовых инструментов, заявил глава Сбербанка Герман Греф в программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия 1". По его словам, в дедолларизации есть экономический смысл.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Юань или евро: Греф сделал прогноз, кто вытеснит доллар с позиции валютного «лидера»
Царьградвчера в 11:25
Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 00:52, Ашберн
Хоккей
Российские хоккеисты уверенно победили вице-чемпионов мира
Российские хоккеисты уверенно победили вице-чемпионов мира В воскресенье в Братиславе сборная России обыграла Швейцарию со счетом 3:0 на групповом этапе чемпионата мира по хоккею, одержав тем самым шестую победу подряд.
Обновлено вчера в 18:23
Гаджеты
Смартфоны Huawei отключат от Android
Смартфоны Huawei останутся без Android и потеряют доступ к сервисам Google.
Обновлено вчера в 23:21
Общество
Народные приметы на 20 мая: Купальница расскажет об осени
В народном календаре 20 мая наши предки называли Купальница. Обычно в этот день крестьяне купали своих лошадей.
Обновлено вчера в 10:57
Происшествия
Шварценеггер рассказал, что сделает с напавшим на него в ЮАР
Обновлено вчера в 23:23
Общество
Мэттью Макконахи получил школьный аттестат через 31 год после выпуска
49-летний актер закончил школу в 1988 году. Ранее сообщалось, что Мэттью Макконахи сверкнул стрингами в трейлере "Пляжного бездельника".
Обновлено вчера в 08:30
Происшествия
Операции в терминалах Сбербанка прерываются на хищения
Операции в терминалах Сбербанка прерываются на хищения Участились жалобы клиентов Сбербанка на хищение их средств с помощью платежных терминалов.
Обновлено вчера в 18:13
Политика
Началась репетиция инаугурации Зеленского у Рады
У здания Рады началась репетиция инаугурации избранного президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает "Украинская правда".
Обновлено вчера в 09:31
Космос
Индия собирается отправить в космос семь научных миссий
Индийская организация космических исследований (ISRO) планирует в течение 10 лет отправить семь космических миссий, чтобы изучить солнечную систему.
Обновлено 18 мая в 07:14
Здоровье
В России появился новый метод диагностики рака
В России внедряется новый метод диагностики меланомы.
Обновлено в 00:50
Транспорт
В России ограничат движение большегрузов по дорогам в жару
Движение большегрузов по российским дорогам в жаркую погоду ограничат.
Обновлено в 00:19
Баскетбол
ЦСКА победил «Анадолу Эфес» и выиграл баскетбольную Евролигу
Столичный ЦСКА восьмой раз в истории стал чемпионом баскетбольной Евролиги.
Обновлено вчера в 18:35
Музыка
Итоги Евровидения могут отменить из-за скандала с победителем
Обновлено вчера в 19:33
Экономика
Центробанк сообщил о росте зарплат в России
Россияне, занятые в торговле, строительстве и обрабатывающей промышленности, в этом году ощутили рост зарплат, а в банках падают оклады.
Обновлено вчера в 20:20
Происшествия
12 млрд рублей изъято при обысках по делу полковника ФСБ Черкалина
Силовики изъяли сумму, эквивалентную 12 млрд рублей, при обысках по делу полковника ФСБ Кирилла Черкалина, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере, сообщает "Росбалт".
Обновлено 17 мая в 06:01
Гаджеты
Флагман Redmi K20 за 390 долларов будет представлен 20 мая
Среди источников присутствуют и авторитетные, а все их данные сходятся на одном — флагман Redmi K20 за 390 долларов будет представлен 20 мая.
Обновлено вчера в 15:31
Политика
Юрист Портнов вернулся на Украину. Для Порошенко все только начинается
Андрей Портнов до 2014 года был советником президента Виктора Януковича.
Обновлено вчера в 07:02
Политика
«Забайкальский призыв»: Татьяна Цымпилова назначена министром культуры
Как сообщает пресс-служба забайкальского губернатора, 20 мая руководитель региона Александр Осипов назначил Татьяну Цымпилову министром культуры Забайкальского края.
Обновлено в 00:18
Кино
Эмилия Кларк попрощалась с «Игрой престолов»: Наш дозор окончен
Исполнительница роли Дейенерис Таргариен в сериале "Игра престолов" Эмилия Кларк попрощалась с шоу, выложив пост в своём инстаграме.
Обновлено вчера в 20:50
Политика
Экс-глава МИД Польши раскритиковал Германию за отношение к России
Бывший министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в интервью газете Welt заявил, что в Германии не воспринимают Россию как угрозу, а многие немцы считают, что с ней можно создать союз против Соединенных Штатов.
Обновлено вчера в 23:11
Общество
Протест в Екатеринбурге начинает политизироваться
Обновлено вчера в 12:30
Общество
В Гидрометцентре спрогнозировали заморозки в ряде регионов
В начале недели в некоторые регионы России придут заморозки, дожди и грозы.
Обновлено в 00:25
Авто
Эксперты назвали самые надёжные подержанные автомобили
Эксперты британского портала What Car назвали десять самых надёжных подержанных моделей автомобилей.
Обновлено вчера в 19:48
Политика
Пашинян объявил о «втором этапе революции» в Армении
Премьер-министр Армении Никол Пашинян анонсировал начало "второго этапа революции" в Армении.
Обновлено вчера в 14:31
Происшествия
В Китае более 70 человек пострадали при обрушении крыши бара
В Китае один человек погиб, 77 получили ранения в результате обрушения крыши бара.
Обновлено вчера в 22:26
Политика
Выдачу паспортов РФ в Приднестровье анонсировали в Госдуме
Депутат Госдумы Александр Ярошук анонсировал выдачу российских паспортов в Приднестровье. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 19:42
Политика
США отменят пошлины на сталь и алюминий из Канады и Мексики
Соединённые Штаты согласились отменить пошлины на поставки стали и алюминия из Канады и Мексики.
Обновлено 17 мая в 12:54
Здоровье
Врачи посоветовали отказаться от привычки сразу заправлять постель
Обновлено вчера в 11:42
Экономика
В России может появиться виртуальная экономическая зона
В конце марта Минэкономразвития разослало по профильным министерствам и участникам рынка проект концепции такой виртуальной особой экономической зоны.
Обновлено вчера в 17:20
Шоу-бизнес
Ольга Орлова заменила Леру Кудрявцеву на посту ведущей шоу
41-летняя Ольга Орлова согласилась вести передачу вместо Леры. Певица появилась в кадре с Оскаром Кучерой.
Обновлено вчера в 09:00