Экономика

Греф рассказал о будущем доллара в мировой экономикеРИА Новости вчера в 10:08

В ближайшее десятилетие в мире наметится тренд на создание альтернативных доллару финансовых инструментов, заявил глава Сбербанка Герман Греф в программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия 1". По его словам, в дедолларизации есть экономический смысл.
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Хоккей

Российские хоккеисты уверенно победили вице-чемпионов мира

Российские хоккеисты уверенно победили вице-чемпионов мира В воскресенье в Братиславе сборная России обыграла Швейцарию со счетом 3:0 на групповом этапе чемпионата мира по хоккею, одержав тем самым шестую победу подряд.
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Смартфоны Huawei останутся без Android и потеряют доступ к сервисам Google.
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Народные приметы на 20 мая: Купальница расскажет об осени

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49-летний актер закончил школу в 1988 году. Ранее сообщалось, что Мэттью Макконахи сверкнул стрингами в трейлере "Пляжного бездельника".
Обновлено вчера в 08:30
Происшествия

Операции в терминалах Сбербанка прерываются на хищения

Операции в терминалах Сбербанка прерываются на хищения Участились жалобы клиентов Сбербанка на хищение их средств с помощью платежных терминалов.
Обновлено вчера в 18:13
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Началась репетиция инаугурации Зеленского у Рады

У здания Рады началась репетиция инаугурации избранного президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает "Украинская правда".
Обновлено вчера в 09:31
Космос

Индия собирается отправить в космос семь научных миссий

Индийская организация космических исследований (ISRO) планирует в течение 10 лет отправить семь космических миссий, чтобы изучить солнечную систему.
Обновлено 18 мая в 07:14
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В России появился новый метод диагностики рака

В России внедряется новый метод диагностики меланомы.
Обновлено в 00:50
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В России ограничат движение большегрузов по дорогам в жару

Движение большегрузов по российским дорогам в жаркую погоду ограничат.
Обновлено в 00:19
Баскетбол

ЦСКА победил «Анадолу Эфес» и выиграл баскетбольную Евролигу

Столичный ЦСКА восьмой раз в истории стал чемпионом баскетбольной Евролиги.
Обновлено вчера в 18:35
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Итоги Евровидения могут отменить из-за скандала с победителем

Обновлено вчера в 19:33
Экономика

Центробанк сообщил о росте зарплат в России

Россияне, занятые в торговле, строительстве и обрабатывающей промышленности, в этом году ощутили рост зарплат, а в банках падают оклады.
Обновлено вчера в 20:20
Происшествия

12 млрд рублей изъято при обысках по делу полковника ФСБ Черкалина

Силовики изъяли сумму, эквивалентную 12 млрд рублей, при обысках по делу полковника ФСБ Кирилла Черкалина, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере, сообщает "Росбалт".
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Происшествия

В Таджикистане осуждённые за участие в ИГ устроили бунт в колонии

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Флагман Redmi K20 за 390 долларов будет представлен 20 мая

Среди источников присутствуют и авторитетные, а все их данные сходятся на одном — флагман Redmi K20 за 390 долларов будет представлен 20 мая.
Обновлено вчера в 15:31
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Юрист Портнов вернулся на Украину. Для Порошенко все только начинается

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Политика

«Забайкальский призыв»: Татьяна Цымпилова назначена министром культуры

Как сообщает пресс-служба забайкальского губернатора, 20 мая руководитель региона Александр Осипов назначил Татьяну Цымпилову министром культуры Забайкальского края.
Обновлено в 00:18
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Эмилия Кларк попрощалась с «Игрой престолов»: Наш дозор окончен

Исполнительница роли Дейенерис Таргариен в сериале "Игра престолов" Эмилия Кларк попрощалась с шоу, выложив пост в своём инстаграме.
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Экс-глава МИД Польши раскритиковал Германию за отношение к России

Бывший министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в интервью газете Welt заявил, что в Германии не воспринимают Россию как угрозу, а многие немцы считают, что с ней можно создать союз против Соединенных Штатов.
Обновлено вчера в 23:11
Общество

Протест в Екатеринбурге начинает политизироваться

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В Гидрометцентре спрогнозировали заморозки в ряде регионов

В начале недели в некоторые регионы России придут заморозки, дожди и грозы.
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Эксперты назвали самые надёжные подержанные автомобили

Эксперты британского портала What Car назвали десять самых надёжных подержанных моделей автомобилей.
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Пашинян объявил о «втором этапе революции» в Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян анонсировал начало "второго этапа революции" в Армении.
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В Китае более 70 человек пострадали при обрушении крыши бара

В Китае один человек погиб, 77 получили ранения в результате обрушения крыши бара.
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Выдачу паспортов РФ в Приднестровье анонсировали в Госдуме

Депутат Госдумы Александр Ярошук анонсировал выдачу российских паспортов в Приднестровье. Об этом сообщает РИА "Новости".
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США отменят пошлины на сталь и алюминий из Канады и Мексики

Соединённые Штаты согласились отменить пошлины на поставки стали и алюминия из Канады и Мексики.
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Экономика

В России может появиться виртуальная экономическая зона

В конце марта Минэкономразвития разослало по профильным министерствам и участникам рынка проект концепции такой виртуальной особой экономической зоны.
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Ольга Орлова заменила Леру Кудрявцеву на посту ведущей шоу

41-летняя Ольга Орлова согласилась вести передачу вместо Леры. Певица появилась в кадре с Оскаром Кучерой.
Обновлено вчера в 09:00
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Герман Греф
Российский политик
Российский государственный деятель немецкого происхождения, президент и председатель правления Сбербанка России, бывший министр экономического развития и торговли Российской Федерации. Сопредседатель попечительского совета Мариинского театра, член попечительского совета Российского совета по международным делам. Председатель совета Центра стратегических разработок. Член совета директоров «Яндекса». Председатель Попечительского совета НИУ ВШЭ. Председатель Попечительского совета фонда поддержки слепоглухих «Со-единение». Глобалист, сторонник глобализации в России.
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