Греф рассказал о будущем доллара в мировой экономикеРИА Новости 10:08

В ближайшее десятилетие в мире наметится тренд на создание альтернативных доллару финансовых инструментов, заявил глава Сбербанка Герман Греф в программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия 1". По его словам, в дедолларизации есть экономический смысл.

Греф рассказал о будущем доллара в мировой экономике

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