Экономика

Греф рассказал о будущем доллара в мировой экономикеРИА Новости 10:08

В ближайшее десятилетие в мире наметится тренд на создание альтернативных доллару финансовых инструментов, заявил глава Сбербанка Герман Греф в программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия 1". По его словам, в дедолларизации есть экономический смысл.
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Греф рассказал о будущем доллара

Взгляд.ру11:54

Греф рассказал о судьбе доллара в ближайшем будущем

Суть событий11:54

Греф рассказал о будущем доллара в мировой экономике

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Греф рассказал, что ждет доллар в ближайшие 10 лет

ФАН11:22

Греф считает, что на смену доллару придёт юань

АБН10:26

Юань или евро: Греф сделал прогноз, кто вытеснит доллар с позиции валютного «лидера»

Царьград11:25

Греф назвал валюту, которая может заменить доллар в мировой экономике

Журналистская правда10:26
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Политика

Президент Эстонии осудила идею восстановить право голоса РФ в ПАСЕ

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд выступила против восстановления права голоса для России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).
Обновлено в 09:48
Музыка

Белорусское жюри отстранили от голосования в финале «Евровидения»

Европейский вещательный союз (EBU) отстранил от голосования в финале музыкального конкурса «Евровидение» членов белорусского жюри.
Обновлено вчера в 15:08
Общество

Видео с Якубовичем в Mortal Kombat заблокировали на YouTube

Видеоролик, на котором ведущего «Поля чудес» Леонида Якубовича сделали бойцом компьютерной игры Mortal Kombat, оказался заблокирован на YouTube.
Обновлено в 11:01
Происшествия

В Казани облили фекалиями Михаила Светова из Либертарианской партии

Один из лидеров Либертарианской партии Михаил Светов сказал, что намерен подавать заявление в полицию.
Обновлено в 11:54
Кино

Чак Норрис посетил военную базу в США

Известный американский актёр Чак Норрис приехал на военную базу в Техасе, где пообщался с солдатами и посидел на танке M1A2 Abrams.
Обновлено в 06:40
Футбол

«Спартак» и ЦСКА лишились шансов на попадание в Лигу чемпионов

Что касается ЦСКА, то у них 48 баллов. Таким образом, "Краснодар" впервые в истории сыграет в Лиге чемпионов.
Обновлено в 11:55
Общество

Украденный мост: В Киеве готовят к открытию архитектурное чудо. Фоторепортаж

Обновлено в 01:05
Теннис

Впервые в противостоянии Надаля с Джоковичем сет закончился 6:0

Обновлено в 10:51
Общество

Эксперт рассказал, кто чаще всего страдает от бессонницы

По статистике в мире бессонница встречается у 28-45% населения планеты, на Россию приходится не более 4% мирового рынка инсомнии (препараты, устройства и аксессуары для борьбы с бессонницей), заключил эксперт.
Обновлено вчера в 21:17
Происшествия

В Гаване автомобиль протаранил гулявших на набережной людей

Обновлено в 12:09
Происшествия

В Каире прогремел взрыв рядом с туристическим автобусом

В Каире прогремел взрыв рядом с туристическим автобусом в районе пирамид, ранения получили 14 человек, передает РИА Новости.
Обновлено в 09:03
Музыка

Максим Ержан высмеял итоги шоу «Голос. Дети» в рекламе

Выяснилось, что победительница шоу — дочь певицы Алсу Микелла — победила нечестно. В пользу нее было накручено 38 тысяч голосов.
Обновлено вчера в 11:20
Шоу-бизнес

Олег Газманов рассказал, почему спит с женой в разных комнатах

Обновлено в 02:07
Политика

Скандал со Штрахе: прокуратура не нашла на видео состава преступления

Прокуратура Австрии не нашла состава преступления в ранее опубликованном видео, которое может стоить политической карьеры лидеру Австрийской партии свободы (АПС) и со вчерашнего дня бывшему вице-канцлеру Хайнцу-Кристиану Штрахе, сообщило радио "ое-1".
Обновлено в 11:55
Политика

Началась репетиция инаугурации Зеленского у Рады

Обновлено в 09:31
Политика

Греф рассказал об отстранении олигархов от власти в России

Власти России с 2000-х годов провели хирургическую работу по отстранению олигархов от управления страной.
Обновлено в 12:13
Шоу-бизнес

Ольга Орлова заменила Леру Кудрявцеву на посту ведущей шоу

41-летняя Ольга Орлова согласилась вести передачу вместо Леры. Певица появилась в кадре с Оскаром Кучерой.
Обновлено в 09:00
Политика

Назван состав делегации США на инаугурации Зеленского

Делегация из пяти человек прибудет на инаугурацию избранного президента Украины Владимира Зеленского со стороны США.
Обновлено в 06:07
Здоровье

С момента начала регистрации ВИЧ в России умерли 320 тысяч человек

"С начала регистрации ВИЧ-инфекции умерли к 31 декабря 2018 года более 318 тыс. ВИЧ-инфицированных, в том числе в 2018 году в Российской Федерации умерли от различных причин 36,87 тыс. больных ВИЧ-инфекцией", — сообщили ТАСС в пресс-службе Роспотребнадзора.
Обновлено вчера в 23:39
Гаджеты

Опубликованы официальные рендеры смартфона Honor 20

Обновлено в 09:54
Музыка

Итоги «Евровидения» могут аннулировать после скандала с победителем

Итоги "Евровидения" могут аннулировать после скандала с победителем Дунканом Лоуренсом, который нарушил главное правило конкурса.
Обновлено в 11:19
Армия и оружие

Сирийская армия прекратила огонь в Идлибе

Сирийские вооруженные силы в одностороннем порядке прекратили ведение огня в зоне деэскалации Идлиб с 18 мая, сообщило Минобороны России.
Обновлено в 06:36
Наука

Первая практика ускорила сокращение теломер врачей в шесть раз

Обновлено вчера в 04:23
Политика

Миллиардер Макаров опроверг родство со знакомой вице-канцлера Австрии

Фигурантом политического скандала русский бизнесмен стал после того, как одновременно два крупных немецких издания - Suddeutsche Zeitung и Spiegel - опубликовали видео с участием теперь уже бывшего вице-канцлера, лидера ультраправой Австрийской партии свободы (АПС) Хайнц-Кристиана Штрахе и женщины, которую СМИ считают Аленой Макаровой и называют племянницей российского бизнесмена.
Обновлено в 12:16
Футбол

«Локомотив» сыграл вничью с «Уралом» и обеспечил себе медали РПЛ

Обновлено в 06:33
Здоровье

Кардиолог назвал вредные и полезные для сердца продукты

Кардиолог, доктор медицинских наук, заслуженный врач РФ Юрий Кремнёв в беседе с News.ru рассказал, что следует принимать в пищу для того, чтобы иметь здоровое сердце.
Обновлено в 07:47
Экономика

Bloomberg: Венесуэла в мае продала золото на сумму $570 млн

Венесуэльские власти в мае продали 13,7 т золота на сумму $570 млн.
Обновлено вчера в 01:52
Здоровье

Врач попросил женщину снять никаб, чтобы лучше слышать жалобы. Его обвинили в расизме

Сам медик назвал обвинения несправедливыми и пояснил, что он попросил ее снять никаб, так как не слышал, что она говорит.
Обновлено в 10:26
Происшествия

В Хабаровске задержали подозреваемых в хищении $1,9 млрд китайцев

Сотрудники правоохранительных органов задержали в хабаровском аэропорту по запросу Китая двух иностранных граждан.
Обновлено в 10:20
Шоу-бизнес

Солистку Spice Girls госпитализировали с потерей зрения

Солистку британской поп-группы Spice Girls Мелани Браун, известную также как Mel B, госпитализировали с потерей зрения.
Обновлено в 07:35
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Герман Греф
Российский политик
Российский государственный деятель немецкого происхождения, президент и председатель правления Сбербанка России, бывший министр экономического развития и торговли Российской Федерации. Сопредседатель попечительского совета Мариинского театра, член попечительского совета Российского совета по международным делам. Председатель совета Центра стратегических разработок. Член совета директоров «Яндекса». Председатель Попечительского совета НИУ ВШЭ. Председатель Попечительского совета фонда поддержки слепоглухих «Со-единение». Глобалист, сторонник глобализации в России.
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