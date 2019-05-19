Экономика
Греф рассказал о будущем доллара в мировой экономикеРИА Новости 10:08
В ближайшее десятилетие в мире наметится тренд на создание альтернативных доллару финансовых инструментов, заявил глава Сбербанка Герман Греф в программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия 1". По его словам, в дедолларизации есть экономический смысл.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 12:32, Ашберн
Политика
Президент Эстонии осудила идею восстановить право голоса РФ в ПАСЕ
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд выступила против восстановления права голоса для России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).
Обновлено в 09:48
Музыка
Белорусское жюри отстранили от голосования в финале «Евровидения»
Европейский вещательный союз (EBU) отстранил от голосования в финале музыкального конкурса «Евровидение» членов белорусского жюри.
Обновлено вчера в 15:08
Общество
Видео с Якубовичем в Mortal Kombat заблокировали на YouTube
Видеоролик, на котором ведущего «Поля чудес» Леонида Якубовича сделали бойцом компьютерной игры Mortal Kombat, оказался заблокирован на YouTube.
Обновлено в 11:01
Происшествия
В Казани облили фекалиями Михаила Светова из Либертарианской партии
Один из лидеров Либертарианской партии Михаил Светов сказал, что намерен подавать заявление в полицию.
Обновлено в 11:54
Кино
Чак Норрис посетил военную базу в США
Известный американский актёр Чак Норрис приехал на военную базу в Техасе, где пообщался с солдатами и посидел на танке M1A2 Abrams.
Обновлено в 06:40
Футбол
«Спартак» и ЦСКА лишились шансов на попадание в Лигу чемпионов
Что касается ЦСКА, то у них 48 баллов. Таким образом, "Краснодар" впервые в истории сыграет в Лиге чемпионов.
Обновлено в 11:55
Общество
Украденный мост: В Киеве готовят к открытию архитектурное чудо. Фоторепортаж
Обновлено в 01:05
Общество
Эксперт рассказал, кто чаще всего страдает от бессонницы
По статистике в мире бессонница встречается у 28-45% населения планеты, на Россию приходится не более 4% мирового рынка инсомнии (препараты, устройства и аксессуары для борьбы с бессонницей), заключил эксперт.
Обновлено вчера в 21:17
Происшествия
В Каире прогремел взрыв рядом с туристическим автобусом
В Каире прогремел взрыв рядом с туристическим автобусом в районе пирамид, ранения получили 14 человек, передает РИА Новости.
Обновлено в 09:03
Музыка
Максим Ержан высмеял итоги шоу «Голос. Дети» в рекламе
Выяснилось, что победительница шоу — дочь певицы Алсу Микелла — победила нечестно. В пользу нее было накручено 38 тысяч голосов.
Обновлено вчера в 11:20
Политика
Скандал со Штрахе: прокуратура не нашла на видео состава преступления
Прокуратура Австрии не нашла состава преступления в ранее опубликованном видео, которое может стоить политической карьеры лидеру Австрийской партии свободы (АПС) и со вчерашнего дня бывшему вице-канцлеру Хайнцу-Кристиану Штрахе, сообщило радио "ое-1".
Обновлено в 11:55
Политика
Началась репетиция инаугурации Зеленского у Рады
Обновлено в 09:31
Политика
Греф рассказал об отстранении олигархов от власти в России
Власти России с 2000-х годов провели хирургическую работу по отстранению олигархов от управления страной.
Обновлено в 12:13
Шоу-бизнес
Ольга Орлова заменила Леру Кудрявцеву на посту ведущей шоу
41-летняя Ольга Орлова согласилась вести передачу вместо Леры. Певица появилась в кадре с Оскаром Кучерой.
Обновлено в 09:00
Политика
Назван состав делегации США на инаугурации Зеленского
Делегация из пяти человек прибудет на инаугурацию избранного президента Украины Владимира Зеленского со стороны США.
Обновлено в 06:07
Здоровье
С момента начала регистрации ВИЧ в России умерли 320 тысяч человек
"С начала регистрации ВИЧ-инфекции умерли к 31 декабря 2018 года более 318 тыс. ВИЧ-инфицированных, в том числе в 2018 году в Российской Федерации умерли от различных причин 36,87 тыс. больных ВИЧ-инфекцией", — сообщили ТАСС в пресс-службе Роспотребнадзора.
Обновлено вчера в 23:39
Гаджеты
Опубликованы официальные рендеры смартфона Honor 20
Обновлено в 09:54
Музыка
Итоги «Евровидения» могут аннулировать после скандала с победителем
Итоги "Евровидения" могут аннулировать после скандала с победителем Дунканом Лоуренсом, который нарушил главное правило конкурса.
Обновлено в 11:19
Армия и оружие
Сирийская армия прекратила огонь в Идлибе
Сирийские вооруженные силы в одностороннем порядке прекратили ведение огня в зоне деэскалации Идлиб с 18 мая, сообщило Минобороны России.
Обновлено в 06:36
Наука
Первая практика ускорила сокращение теломер врачей в шесть раз
Обновлено вчера в 04:23
Политика
Миллиардер Макаров опроверг родство со знакомой вице-канцлера Австрии
Фигурантом политического скандала русский бизнесмен стал после того, как одновременно два крупных немецких издания - Suddeutsche Zeitung и Spiegel - опубликовали видео с участием теперь уже бывшего вице-канцлера, лидера ультраправой Австрийской партии свободы (АПС) Хайнц-Кристиана Штрахе и женщины, которую СМИ считают Аленой Макаровой и называют племянницей российского бизнесмена.
Обновлено в 12:16
Здоровье
Кардиолог назвал вредные и полезные для сердца продукты
Кардиолог, доктор медицинских наук, заслуженный врач РФ Юрий Кремнёв в беседе с News.ru рассказал, что следует принимать в пищу для того, чтобы иметь здоровое сердце.
Обновлено в 07:47
Экономика
Bloomberg: Венесуэла в мае продала золото на сумму $570 млн
Венесуэльские власти в мае продали 13,7 т золота на сумму $570 млн.
Обновлено вчера в 01:52
Здоровье
Врач попросил женщину снять никаб, чтобы лучше слышать жалобы. Его обвинили в расизме
Сам медик назвал обвинения несправедливыми и пояснил, что он попросил ее снять никаб, так как не слышал, что она говорит.
Обновлено в 10:26
Происшествия
В Хабаровске задержали подозреваемых в хищении $1,9 млрд китайцев
Сотрудники правоохранительных органов задержали в хабаровском аэропорту по запросу Китая двух иностранных граждан.
Обновлено в 10:20
Шоу-бизнес
Солистку Spice Girls госпитализировали с потерей зрения
Солистку британской поп-группы Spice Girls Мелани Браун, известную также как Mel B, госпитализировали с потерей зрения.
Обновлено в 07:35