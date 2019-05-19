Экономика
Греф рассказал о будущем доллара в мировой экономикеРИА Новости вчера в 10:08
В ближайшее десятилетие в мире наметится тренд на создание альтернативных доллару финансовых инструментов, заявил глава Сбербанка Герман Греф в программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия 1". По его словам, в дедолларизации есть экономический смысл.
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Юань или евро: Греф сделал прогноз, кто вытеснит доллар с позиции валютного «лидера»
Царьградвчера в 11:25
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Экс-глава МИД Польши раскритиковал Германию за отношение к России
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Бывший зять главного криминального авторитета России Захария Калашова (Шакро Молодой) Реваз Кахманов (Резо Лоткинский) обложил данью наиболее обеспеченных заключенных в тюрьмах нескольких регионов России.
Обновлено в 04:25
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В Башкирии проверят законность закрытия кафе после суицида чиновницы
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Кино
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Политика
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Происшествия
СМИ сообщили о схеме хищения денег через терминалы Сбербанка
Клиенты Сбербанка стали чаще жаловаться на хищение средств через терминалы кредитной организации, выяснил "Коммерсант".
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Экономика
В «Газпроме» допустили задержку «Северного потока-2»
Ранее, 17 мая, компания Nord Stream 2 заявила, что завершение строительства газопровода «Северный поток-2» может перенестись на вторую половину 2020 года.
Обновлено в 02:38
Происшествия
Экстренные службы проверяют сведения об угрозе взрыва в школе в Москве
Сотрудники экстренных служб проверяют информацию об угрозе взрыва в школе в столичном районе Отрадное.
Обновлено в 05:15
Армия и оружие
Военные учения Франции у берегов Индонезии пошли не по плану
Военные учения французских ВВС с индонезийской военной авиацией пошли не по плану.
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Происшествия
Защита Кокорина и прокуратура обжаловали приговор
Защита нападающего «Зенита» Александра Кокорина, осужденного по делу о двух драках в центре Москвы, обжаловала приговор.
Обновлено в 06:27
Политика
В Кремле рассказали о борьбе с коррупцией в правоохранительных органах
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что последние коррупционные дела в правоохранительных органах «не являются кампанейщиной», а представляют собой системную работу по борьбе с коррупцией во всех ведомствах.
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Зеленский начал свою инаугурационную речь с шутки
Новый президент Украины Владимир Зеленский начал свое выступление в качестве гаранта соблюдения положений конституции с небольшой шутки.
Обновлено в 04:16
Политика
Соратника Порошенко увезли с инаугурации Зеленского на скорой
Как соратник Порошенко чувствует себя сейчас, пока не известно.
Обновлено в 06:21
Политика
Супрун заявила, что не намерена уходить в отставку
Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун заявила, что не намерена уходить в отставку, поскольку хочет продолжить реформу системы здравоохранения.
Обновлено в 05:39
Политика
Журналисты «Коммерсанта» покинут издание из-за статьи о Матвиенко
Специальный корреспондент издательского дома «Коммерсантъ» Иван Сафронов и заместитель редактора отдела политики Максим Иванов покидают издание из-за статьи об отставке спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко.
Обновлено в 05:17
Общество
Врачи перестали поддерживать жизнь пациента против воли его родителей
Сотрудники больницы французского города Реймс прекратили сегодня оказывать помощь Венсану Ламберу, более десяти лет находящегося в вегетативном состоянии.
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Здоровье
В легочном отделении больницы №20 Красноярска начался ремонт
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Политика
В БПП и НФ отреагировали на роспуск Рады Зеленским
Заместитель председателя БПП Игорь Кононенко заметил, что Рада не будет противостоять роспуску.
Обновлено в 06:30
Кино
Вышла последняя серия «Игры престолов»
6. Сериал все равно побил рекорд по просмотрам Несмотря на шквал критики, «Игра престолов» один за другим бьет рекорды: пятая серия восьмого сезона стала самой просматриваемой в истории сериалов.
Обновлено в 01:16
Футбол
«Краснодар» объявил о трансфере бразильца Кайо
Кайо выступает на позиции опорного полузащитника. Ранее 23-летний бразилец выступал на родине за «Санта-Клару».
Обновлено в 05:32
Происшествия
Тройное убийство: в Оренбурге убиты коммерсант, его жена и водитель
В пригороде Оренбурга утром 20 мая в жилом доме обнаружены тела директора коммерческой организации, его супруги и водителя с признаками насильственной смерти.
Обновлено в 04:50
Авто
Volkswagen выпустит в США новый кроссовер Tarek
Стоимость модели начинается от 22 тысяч долларов. Для России кроссовер будет выпускаться на заводе ГАЗ в Нижнем Новгороде.
Обновлено в 01:04
Общество
Синоптики предупредили о дождях и похолодании в Москве к концу недели
Синенков отметил, что похолодание продлится недолго, а разница в температуре не будет существенной, однако в течение недели погода будет меняться.
Обновлено в 05:33
Шоу-бизнес
Ольга Бузова показала фанатам синяки на коленях после выступления
Ольга Бузова опубликовала в соцсети Instagram новую фотографию, где показала многочисленным фанатам синяки на коленях после выступления.
Обновлено в 06:30
Футбол
КДК РФС оставил в силе красную карточку Бикфалви
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) на основании заключения экспертно-судейской комиссии оставил в силе красную карточку полузащитника екатеринбургского "Урала" Эрика Бикфалви, он пропустит финал Кубка России, сообщил глава комитета Артур Григорьянц.
Обновлено в 06:00
Происшествия
СК завел дело после избиения подростка в Новосибирске
Обновлено в 05:33