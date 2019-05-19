Экономика

Греф рассказал о будущем доллара в мировой экономикеРИА Новости 10:08

В ближайшее десятилетие в мире наметится тренд на создание альтернативных доллару финансовых инструментов, заявил глава Сбербанка Герман Греф в программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия 1". По его словам, в дедолларизации есть экономический смысл.
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Греф рассказал о будущем доллара

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Греф рассказал о судьбе доллара в ближайшем будущем

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Юань или евро: Греф сделал прогноз, кто вытеснит доллар с позиции валютного «лидера»

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Греф рассказал, что ждет доллар в ближайшие 10 лет

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Греф рассказал о будущем доллара в мировой экономике

РИА Новости10:08

Греф: будущее определяет тот, кто владеет технологиями

Вести.Ruвчера в 07:40
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Футбол

«Зенит» проиграл «Ростову» в матче РПЛ

Футболисты «Ростова» одержали победу над санкт-петербургским «Зенитом» в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 14:08
Политика

Представитель Киева прекратил участие в переговорах по Донбассу в Минске

Украинский представитель в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Евгений Марчук сообщил, что прекратил участие в Минских переговорах.
Обновлено в 15:24
Происшествия

Bild: в Германии опрокинулся междугородний автобус

Обновлено в 13:38
Происшествия

Сотни бездомных устроили митинг в парижском аэропорту

Работа одного из терминалов аэропорта Руасси - Шарль де Голль была временно приостановлена из-за бездомных.
Обновлено в 15:02
Происшествия

Пассажиры отказались лететь на SSJ-100 после прерванного взлета

Все пассажиры отказались лететь на самолете этой модели, сообщил источник в ульяновском аэропорту.
Обновлено вчера в 18:53
Музыка

Сергей Лазарев занял третье место на конкурсе «Евровидение»

Стоит отметить, что Лазарев повторил прежний результат после выступлений на конкурсе в столице Швеции.
Обновлено в 00:21
Музыка

Продюсер победителя «Евровидения» оправдался за старую песню

Обновлено в 13:23
Футбол

«Милан» обыграл «Фрозиноне» в матче Серии А

"Милан" одержал победу над "Фрозиноне" в матче предпоследнего, 37-го тура итальянской Серии А. Встреча, прошедшая на стадионе "Сан-Сиро", завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев поля.
Обновлено в 13:56
Шоу-бизнес

Пугачева подарила прощенному племяннику квартиру в Москве

Певица Алла Пугачева подарила племяннику Владиславу, с которым долгое время не общалась, квартиру на севере Москвы.
Обновлено в 08:39
Футбол

Месси в шестой раз стал лучшим бомбардиром Примеры

Обновлено в 12:29
Музыка

В Израиле предложили провести следующее «Евровидение» в секторе Газа

Израильский публицист Авигдор Эскин считает, что в 2020 году "Евровидение" нужно провести в секторе Газа.
Обновлено в 07:16
Происшествия

В Петербурге мотоциклист въехал в группу подростков

Обновлено в 13:19
Футбол

Глушаков рассказал, как Кононов оставил его капитаном «Спартака»

Обновлено в 15:25
Происшествия

В Каире прогремел взрыв возле туристического автобуса

28 декабря прошлого года взрыв произошел в момент проезда автобуса с туристами из Вьетнама по улице эль-Марьютыя недалеко от пирамид Гизы.
Обновлено в 13:43
Наука

Первая практика ускорила сокращение теломер врачей в шесть раз

Обновлено вчера в 04:23
Культура

Ален Делон получил «Золотую пальмовую ветвь»

Почетную «Золотую пальмовую ветвь» за вклад в киноискусство на Каннском кинофестивале получил знаменитый французский актер Ален Делон.
Обновлено в 15:23
Политика

Вице-канцлер Австрии попросил об отставке

Вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе попросил об отставке после разговора с канцлером Себастьяном Курцем.
Обновлено вчера в 06:43
Политика

Президент Эстонии осудила идею восстановить право голоса РФ в ПАСЕ

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд выступила против восстановления права голоса для России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).
Обновлено в 09:48
Политика

Бывший глава Крыма сожалеет, что на полуострове не провели АТО

Экс-председатель РК добавил, что военные не получили команду от украинских властей.
Обновлено в 08:52
Хоккей

Еременко подписал новый контракт с московским «Динамо»

Двукратный чемпион мира в составе сборной России голкипер Александр Еременко заключил новый контракт с московским "Динамо", сообщается на официальном сайте хоккейного клуба.
Обновлено в 13:46
Спорт

Российские гимнастки выиграли чемпионат Европы

Обновлено в 02:21
Политика

Захарова пообещала помочь Бутиной в поиске средств на адвокатов

Обновлено в 12:10
Политика

Началась репетиция инаугурации Зеленского у Рады

Обновлено в 09:31
Политика

Зеленский пообещал вернуть Крым в состав Украины

Избранный президент Украины Владимир Зеленский пообещал вернуть Крым в состав страны.
Обновлено вчера в 05:20
Происшествия

Появилось видео с изъятыми у полковников ФСБ 12 млрд руб

Изъятая сумма является рекордной и превосходит сумму, изъятую у полковника антикоорупционного главка МВД Дмитрия Захарченко (у семьи Захарченко нашли наличные на 8,5 млрд руб.).
Обновлено вчера в 20:57
Музыка

Профессиональное жюри отдало Лазареву 9 место на Евровидении-2019

Обновлено вчера в 18:49
Футбол

«Локомотив» не смог победить «Урал» в Екатеринбурге

Обновлено в 06:47
Политика

Российских моряков с задержанного в Египте судна вышлют из страны

Власти Египта в ближайшее время примут решение о высылке задержанных в декабре прошлого года членов команды танкера Sea Shark, в числе которых два российских моряка, сообщил РИА Новости в воскресенье ведущий это дело египетский адвокат Медхат аль-Корейши.
Обновлено в 14:06
Авто

Названы самые быстро продаваемые автомобили с пробегом

Обновлено в 05:37
Общество

Украденный мост: В Киеве готовят к открытию архитектурное чудо. Фоторепортаж

Обновлено в 01:05
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Герман Греф
Российский политик
Российский государственный деятель немецкого происхождения, президент и председатель правления Сбербанка России, бывший министр экономического развития и торговли Российской Федерации. Сопредседатель попечительского совета Мариинского театра, член попечительского совета Российского совета по международным делам. Председатель совета Центра стратегических разработок. Член совета директоров «Яндекса». Председатель Попечительского совета НИУ ВШЭ. Председатель Попечительского совета фонда поддержки слепоглухих «Со-единение». Глобалист, сторонник глобализации в России.
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