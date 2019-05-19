Экономика
Греф рассказал о будущем доллара в мировой экономикеРИА Новости 10:08
В ближайшее десятилетие в мире наметится тренд на создание альтернативных доллару финансовых инструментов, заявил глава Сбербанка Герман Греф в программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия 1". По его словам, в дедолларизации есть экономический смысл.
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Футбол
«Зенит» проиграл «Ростову» в матче РПЛ
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Сотни бездомных устроили митинг в парижском аэропорту
Работа одного из терминалов аэропорта Руасси - Шарль де Голль была временно приостановлена из-за бездомных.
Обновлено в 15:02
Происшествия
Пассажиры отказались лететь на SSJ-100 после прерванного взлета
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Сергей Лазарев занял третье место на конкурсе «Евровидение»
Стоит отметить, что Лазарев повторил прежний результат после выступлений на конкурсе в столице Швеции.
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Певица Алла Пугачева подарила племяннику Владиславу, с которым долгое время не общалась, квартиру на севере Москвы.
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Месси в шестой раз стал лучшим бомбардиром Примеры
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28 декабря прошлого года взрыв произошел в момент проезда автобуса с туристами из Вьетнама по улице эль-Марьютыя недалеко от пирамид Гизы.
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Культура
Ален Делон получил «Золотую пальмовую ветвь»
Почетную «Золотую пальмовую ветвь» за вклад в киноискусство на Каннском кинофестивале получил знаменитый французский актер Ален Делон.
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Политика
Вице-канцлер Австрии попросил об отставке
Вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе попросил об отставке после разговора с канцлером Себастьяном Курцем.
Обновлено вчера в 06:43
Политика
Президент Эстонии осудила идею восстановить право голоса РФ в ПАСЕ
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд выступила против восстановления права голоса для России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).
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Политика
Бывший глава Крыма сожалеет, что на полуострове не провели АТО
Экс-председатель РК добавил, что военные не получили команду от украинских властей.
Обновлено в 08:52
Хоккей
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Спорт
Российские гимнастки выиграли чемпионат Европы
Обновлено в 02:21
Политика
Началась репетиция инаугурации Зеленского у Рады
Обновлено в 09:31
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Зеленский пообещал вернуть Крым в состав Украины
Избранный президент Украины Владимир Зеленский пообещал вернуть Крым в состав страны.
Обновлено вчера в 05:20
Происшествия
Появилось видео с изъятыми у полковников ФСБ 12 млрд руб
Изъятая сумма является рекордной и превосходит сумму, изъятую у полковника антикоорупционного главка МВД Дмитрия Захарченко (у семьи Захарченко нашли наличные на 8,5 млрд руб.).
Обновлено вчера в 20:57
Музыка
Профессиональное жюри отдало Лазареву 9 место на Евровидении-2019
Обновлено вчера в 18:49
Футбол
«Локомотив» не смог победить «Урал» в Екатеринбурге
Обновлено в 06:47
Политика
Российских моряков с задержанного в Египте судна вышлют из страны
Власти Египта в ближайшее время примут решение о высылке задержанных в декабре прошлого года членов команды танкера Sea Shark, в числе которых два российских моряка, сообщил РИА Новости в воскресенье ведущий это дело египетский адвокат Медхат аль-Корейши.
Обновлено в 14:06
Авто
Названы самые быстро продаваемые автомобили с пробегом
Обновлено в 05:37