Экономика
Греф рассказал о будущем доллара в мировой экономикеРИА Новости вчера в 10:08
В ближайшее десятилетие в мире наметится тренд на создание альтернативных доллару финансовых инструментов, заявил глава Сбербанка Герман Греф в программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия 1". По его словам, в дедолларизации есть экономический смысл.
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Юань или евро: Греф сделал прогноз, кто вытеснит доллар с позиции валютного «лидера»
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