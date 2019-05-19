Экономика

Греф рассказал о будущем доллара в мировой экономикеРИА Новости вчера в 10:08

В ближайшее десятилетие в мире наметится тренд на создание альтернативных доллару финансовых инструментов, заявил глава Сбербанка Герман Греф в программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия 1". По его словам, в дедолларизации есть экономический смысл.
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Греф рассказал о будущем доллара

Взгляд.рувчера в 11:54

Греф рассказал о судьбе доллара в ближайшем будущем

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Греф: будущее определяет тот, кто владеет технологиями

Вести.Ru18 мая в 07:40

Греф рассказал, что ждет доллар в ближайшие 10 лет

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АБНвчера в 10:26

Греф рассказал о будущем доллара в мировой экономике

РИА Новостивчера в 10:08

Юань или евро: Греф сделал прогноз, кто вытеснит доллар с позиции валютного «лидера»

Царьградвчера в 11:25
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Происшествия

В Таджикистане осуждённые за участие в ИГ устроили бунт в колонии

Обновлено в 00:32
Политика

Трамп заявил об уходе американских компаний из Китая

В интервью телеканалу Fox News Дональд Трамп рассказал, что значительный рост ввозных пошлин на товары из Китая побуждает компании переводить производство из Китая во Вьетнам и другие страны Азии.
Обновлено вчера в 22:11
Происшествия

Операции в терминалах Сбербанка прерываются на хищения

Операции в терминалах Сбербанка прерываются на хищения Участились жалобы клиентов Сбербанка на хищение их средств с помощью платежных терминалов.
Обновлено вчера в 18:13
Гаджеты

В Google объяснили, что ждет Android на смартфонах Huawei

По данным собеседников Reuters, на гаджетах Huawei перестанет обновляться Android, а у следующих поколений смартфонов компании вообще не будет доступа к сервисам Google — ни к магазину приложений Google Play, ни к браузеру, почте, картам и так далее.
Обновлено в 01:47
Происшествия

В магнитогорской больнице умер журналист, избитый водителем на дороге

Журналист газеты города Магнитогорск Челябинской области, избитый в ходе конфликта в конце марта водителем и до настоящего времени находившийся в больнице, скончался ночью в понедельник, сообщают его коллеги.
Обновлено в 01:30
Путешествия

Москвичей пригласили на тридцать бесплатных экскурсий

Обновлено в 00:38
Музыка

Итоги «Евровидения» могут аннулировать из-за скандала с победителем

Обновлено в 02:11
Происшествия

В Домодедово пьяного дебошира вывезли из самолета на кресле-каталке

Обновлено в 02:19
Общество

За год цены в новосибирских хрущевках выросли на 15,5 %

Отмечается, что средняя цена хрущевки по всем районам города сейчас составляет 2,8 млн руб.
Обновлено вчера в 23:14
Авто

Составлен рейтинг самых надежных подержанных автомобилей

Доминируют, как всегда, «японцы»: Toyota Yaris с показателем 99,1% (по словам владельцев, эти машины вообще не ломаются) и Lexus CT, немного недобравший до лидера – 98,8 процентных пункта.
Обновлено вчера в 04:39
Хоккей

Россияне обыграли Швейцарию на ЧМ по хоккею

Обновлено вчера в 16:37
Кино

Ален Делон получил почетную «Золотую пальмовую ветвь»

Обновлено вчера в 17:14
Происшествия

В Омской области мать заперла сына в сарае на ночь за прогулы в школе

В Омской области проводится доследственная проверка в отношении жительницы посёлка Любинский Любинского района, которая 15 мая избила 10-летнего сына и совместно с 19-летней дочерью незаконно лишила мальчика свободы.
Обновлено в 01:57
Общество

«Валар Моргулис»: мини-словарь Вестероса

Обновлено в 00:54
Происшествия

Восемь человек пострадали в ДТП с участием семи машин в Подмосковье

В городском округе Пушкино произошла авария с участием семи автомобилей, в результате пострадали восемь человек.
Обновлено в 00:58
Кино

В новом фильме Данилы Козловского сыграют Акиншина, Куркова и Козак

Ранее 78.ru сообщал о том, что Козловский представил проект фильма на очной защите проектов кинокомпаний, претендующих на поддержку от Фонда кино.
Обновлено вчера в 13:01
Общество

Куйвашев предложит новые места для храма святой Екатерины

Обновлено 18 мая в 04:51
Авто

Lamborghini Urus ST-X появится в хардкорной модификации

Как сообщает Digital Trends, новинка будет основана на Lamborghini Urus ST-X Concept — единственной внедорожной версии гражданоского Urus, предназначенного исключительно для чемпионата, в котором участвует только одна модель.
Обновлено вчера в 13:37
Происшествия

В Ростове четыре человека пострадали при пожаре в жилом доме

Четверо жителей десятиэтажного дома в Ворошиловском районе Ростова-на-Дону пострадали при пожаре, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя областного управления МЧС.
Обновлено в 01:22
Происшествия

Очередное ЧП с SSJ-100: в Ульяновске у самолета отказала гидросистема

Обновлено 18 мая в 19:01
Происшествия

Шварценеггер рассказал, что сделает с напавшим на него в ЮАР

Обновлено вчера в 23:23
Авто

УАЗ напомнил об уникальном «Головастике»

Ульяновский автомобильный завод на своей страничке в соцсетях напомнил о «Головастике», который встал на конвейер в 1965 году.
Обновлено в 02:09
Шоу-бизнес

«Время работает на нас»: Ляйсан Утяшевой нравятся морщинки вокруг глаз

Обновлено в 00:57
Общество

В Гидрометцентре спрогнозировали заморозки в ряде регионов

В начале недели в некоторые регионы России придут заморозки, дожди и грозы.
Обновлено в 00:25
Политика

В Ереване протестующие по призыву Пашиняна заблокировали здания судов

После призыва премьер-министра Армении Никола Пашиняна группы протестующих начали блокировать входы в здания судов в Ереване.
Обновлено в 02:13
Политика

Швейцарцы одобрили на референдуме ужесточение правил владения оружием

По некоторым данным, новые правила поддержали две трети проголосовавших.
Обновлено вчера в 12:03
Армия и оружие

Индия назвала российское вооружение худшим в мире

Во время испытаний боеприпасов, изготовленных в Индии для L-70 и танков, в последнее время погибли и получили тяжелые ранения пять военнослужащих, в том числе офицер.
Обновлено вчера в 17:21
Политика

Порошенко грозит тюрьма после инаугурации Зеленского

Андрей Портнов, ранее занимавший высокий пост в администрации Януковича, сообщил, что его команда планирует подать заявление о преступлениях действующего президента Порошенко сразу после инаугурации Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 22:39
Общество

На памятнике Ленину в Екатеринбурге появились оскорбительные надписи про Москву и Владимира Путина

Надписи уже оттирают рабочие с постамента памятника. Владимир Путин прокомментировал протесты 16 мая.
Обновлено в 02:08
Хоккей

Тарасенко признан второй звездой дня НХЛ

Обновлено в 01:47
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Герман Греф
Российский политик
Российский государственный деятель немецкого происхождения, президент и председатель правления Сбербанка России, бывший министр экономического развития и торговли Российской Федерации. Сопредседатель попечительского совета Мариинского театра, член попечительского совета Российского совета по международным делам. Председатель совета Центра стратегических разработок. Член совета директоров «Яндекса». Председатель Попечительского совета НИУ ВШЭ. Председатель Попечительского совета фонда поддержки слепоглухих «Со-единение». Глобалист, сторонник глобализации в России.
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