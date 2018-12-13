Мы видим, что для банка нашего размера это проблема с учетом отсутствия маркетинговых механизмов, которые позволяют вам декларировать одни вещи, а делать другие вещи. Если делать то, что декларируется, то весь продукт становится убыточным.

Президент Сбербанка Герман Греф рассказал о том, что бонусная программа «Спасибо» приносит банку большой убыток. По словам Грефа, Сбербанк заплатит по ней клиентам 25 млрд руб. Несмотря на это, банк продолжит развивать эту программу, а вводить кешбэк не будет, отметил Греф.

Греф рассказал о большом «убытке» Сбербанка от программы «Спасибо»

Финансы Финансы ЕЦБ сохранил базовую процентную ставку на уровне 0% Совет управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) на заседании в четверг сохранил базовую процентную ставку на рекордно низком уровне 0% и подтвердил окончание программы покупки активов до конца текущего года, следует из пресс-релиза регулятора.

Экономика Экономика ФАС завела дело из-за роста цен на цифровые ТВ-приставки В ФАС отметили, что с июня по декабрь 2018 года ее сотрудники проверили изменение цен на ТВ-приставки и пришли к выводу, что они меняются по всей стране по разнонаправленному принципу.

Экономика Экономика Совет директоров «Аэрофлота» одобрил лизинг 20 Boeing 737 для «Победы» Совет директоров группы компаний «Аэрофлот» одобрил операционный лизинг 20 самолетов Boeing 737MAX8 для дочернего лоукостера «Победа».

Экономика Экономика В Госдуме предложили внепланово проверять застройщиков Российских застройщиков, согласно новому пакету поправок в долевое законодательство, предполагается проверять во внепланово, рассказал в четверг председатель комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев.

Экономика Экономика Valio возобновит производство сливочного масла в России Финский бренд Valio возобновляет производство своего сливочного масла в России, сообщила старший вице-президент компании Елена Кипенева.

Финансы Финансы Международные резервы России выросли за неделю на $1,5 млрд Международные резервы России увеличились за неделю на $1,5 млрд. На 7 декабря они составили $463,6 млрд (против $462,1 млрд на 30 ноября).

Экономика Экономика Morgan Stanley сократит свое присутствие в России Американский банковский холдинг Morgan Stanley сократит свое присутствие в России и закроет подразделения московского офиса, отвечающие за работу на фондовом и валютном рынках, сообщил Bloomberg со ссылкой на неназванных собеседников.

Экономика Экономика Сбербанк объяснил покупку домена sber.ru По данным Banki.ru, с начала декабря Сбербанк зарегистрировал 17 доменов, больше половины которых содержат сочетание sber в названии.

Энергетика Энергетика «Нафтогаз» осваивает новые местонахождения «Нафтогаз» сообщил, что в рамках взыскания с «Газпрома» $2,6 млрд подал пять исков в суды США для того, чтобы выяснить местонахождение активов «Газпрома» в Европе и найти свидетельства их незаконного вывода из юрисдикции Нидерландов.

Экономика Экономика В Белоруссии оценили потери от реализации в России налогового манёвра Минфин Белоруссии оценивает потери от реализации в России налогового манёвра в нефтяной сфере примерно в $300 млн, сообщил министр финансов республики Максим Ермолович.

Экономика Экономика Счетная палата сочла провальной реформу в строительстве Аудиторы Счетной палаты отметили, что реформа ценообразования в строительной отрасли, которую президент России Владимир Путин поручил провести еще в 2015 году, не принесла никаких результатов.

Экономика Экономика «Роснефть» отказалась работать в Иране Речь шла «о целой серии месторождений – нефтяных и газовых», которые будут реализовываться совместно с иранскими партнерами.

Финансы Финансы Официальный курс евро на пятницу вырос до 75,39 рубля Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, вырос на 17,48 копейки - до 75,3916 рубля, курс доллара уменьшился на 16,75 копейки - до 66,255 рубля, следует из данных Банка России.

Экономика Экономика VEON возглавила бывшая сотрудница администрации Обамы Бернс работала в администрации США при президенте Бараке Обаме, она возглавляла президентский экспортный совет.