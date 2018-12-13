Экономика
Греф рассказал о большом «убытке» Сбербанка от программы «Спасибо»
Греф рассказал о большом «убытке» Сбербанка от программы «Спасибо»Ведомости03:37
Президент Сбербанка Герман Греф рассказал о том, что бонусная программа «Спасибо» приносит банку большой убыток. По словам Грефа, Сбербанк заплатит по ней клиентам 25 млрд руб. Несмотря на это, банк продолжит развивать эту программу, а вводить кешбэк не будет, отметил Греф.
Ведомости03:37
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Мы видим, что для банка нашего размера это проблема с учетом отсутствия маркетинговых механизмов, которые позволяют вам декларировать одни вещи, а делать другие вещи. Если делать то, что декларируется, то весь продукт становится убыточным.
— Герман Греф, российский политикОбщественное телевидение России 06:09
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