Экономика

Греф рассказал о большом «убытке» Сбербанка от программы «Спасибо»
Ведомости
03:37

Президент Сбербанка Герман Греф рассказал о том, что бонусная программа «Спасибо» приносит банку большой убыток. По словам Грефа, Сбербанк заплатит по ней клиентам 25 млрд руб. Несмотря на это, банк продолжит развивать эту программу, а вводить кешбэк не будет, отметил Греф.
Ведомости03:37
Герман Греф
Мы видим, что для банка нашего размера это проблема с учетом отсутствия маркетинговых механизмов, которые позволяют вам декларировать одни вещи, а делать другие вещи. Если делать то, что декларируется, то весь продукт становится убыточным.
— Герман Греф, российский политикОбщественное телевидение России 06:09
с чего всё началось

Сбербанк продолжит развивать программу «Спасибо», несмотря на убытки

Греф отметил, что банк продолжит развивать программу "Спасибо", предполагающую накопление баллов и обмен их на различные скидки и бонусы.
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Сбербанк продолжит развивать программу «Спасибо», несмотря на убытки

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Российский государственный деятель немецкого происхождения, президент и председатель правления Сбербанка России, бывший министр экономического развития и торговли Российской Федерации. Сопредседатель попечительского совета Мариинского театра, член попечительского совета Российского совета по международным делам. Председатель совета Центра стратегических разработок. Член совета директоров «Яндекса». Председатель Попечительского совета НИУ ВШЭ. Председатель Попечительского совета фонда поддержки слепоглухих «Со-единение». Глобалист, сторонник глобализации в России.
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