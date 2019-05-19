Экономика
Греф рассказал, кто в Сбербанке защищает деньги россиян от воровстваЖурналистская правда вчера в 10:57
Глава крупнейшей кредитной организации РФ Сбербанка Герман Греф заявил, что хранящиеся в Сбербанке денежные средства граждан России защищают молодые люди – выпускники факультетов кибербезопасности ведущих российских технических вузов, иногда даже еще являясь студентами, а уязвимости в новых продуктах ищут белые хакеры.
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Мы тут же, естественно, восстанавливаем средства клиента. Мы научились достаточно хорошо с этим работать тоже, примерно 96 процентов мошеннических покушений на клиентов останавливаем, даже тогда, когда клиент сам принимает решение совершить ту или иную операцию.
— Герман Греф, российский политикВести.Ru вчера в 08:46
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В Сбербанке не было ни одного случая «воровства денег извне», сказал его глава Герман Греф
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