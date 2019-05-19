Греф рассказал, кто в Сбербанке защищает деньги россиян от воровстваЖурналистская правда 10:57

Мы тут же, естественно, восстанавливаем средства клиента. Мы научились достаточно хорошо с этим работать тоже, примерно 96 процентов мошеннических покушений на клиентов останавливаем, даже тогда, когда клиент сам принимает решение совершить ту или иную операцию.

Глава крупнейшей кредитной организации РФ Сбербанка Герман Греф заявил, что хранящиеся в Сбербанке денежные средства граждан России защищают молодые люди – выпускники факультетов кибербезопасности ведущих российских технических вузов, иногда даже еще являясь студентами, а уязвимости в новых продуктах ищут белые хакеры.

Греф рассказал, кто в Сбербанке защищает деньги россиян от воровства

Происшествия В Париже задержали мужчину с выдвижными лезвиями в рукавах Молодой человек в костюме с выдвижными лезвиями в рукавах был задержан в субботу рядом с вокзалом Сен-Лазар в Париже перед началом субботней акции "желтых жилетов", сообщает местное издание Point со ссылкой на полицию.

Музыка Сергей Лазарев занял на «Евровидении-2019» третье место Популярный исполнитель Сергей Лазарев, представлявший Россию на песенном конкурсе «Евровидение-2019» в израильском Тель-Авиве, занял третье место.

Политика Супруга Саакашвили проигрывает выборы мэра в Зугдиди Кандидат в мэры города Зугдиди (край Самегрело - Земо Сванети), супруга экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Сандра Руловс на внеочередных выборах набирает 42,75%, уступая конкуренту от правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" Георгию Шенгелии, который получил 54,45% голосов.

Хоккей Сборная России обыграла Швейцарию на чемпионате мира по хоккею Матч группового этапа чемпионата мира по хоккею между сборными России и Швейцарии завершился победой российской команды со счетом 3:0. Заброшенными шайбами по ходу встречи отметились Артем Анисимов и Никита Кучеров, оформивший дубль.

Политика Греф рассказал об отстранении олигархов от власти в России Власти России с 2000-х годов провели хирургическую работу по отстранению олигархов от управления страной.

Здоровье Врачи объяснили, почему не стоит сразу заправлять постель Привычка застилать кровать после пробуждения может вызвать аллергию, атопический дерматит, конъюнктивит и даже астму.

Происшествия ДТП на юге Москвы: три человека пострадали На юге Москвы произошла авария – столкнулись два легковых автомобиля. В результате ЧП пострадали три человека, в том числе ребенок.

Происшествия В Египте произошёл взрыв рядом с туристическим автобусом В египетской Гизе неподалёку от пирамид произошёл взрыв. В результате инцидента повреждены автобус с туристами и легковой автомобиль.

Политика СМИ раскрыли новые детали «российского скандала» в Австрии Помощник бывшего вице-канцлера Австрии Хайнца-Кристиана Штрахе Йоханн Гуденус контактировал с представителем предполагаемой россиянки, с которой обсуждалась денежная сделка, до и после их встречи на Ибице.

Шоу-бизнес Вера Брежнева повеселилась на вечеринке с Константином Меладзе Вера Брежнева поделилась фотографиями, где они с Константином Меладзе весело проводят время в Центральном Доме Литератора.

Экономика Миллер оценил вероятность отсрочки ввода «Северного потока-2» Ранее на этой неделе Датское энергетическое агентство (ДЭА) опубликовало доклад оператора газопровода Nord Stream 2 AG (дочерняя структура "Газпрома"), в котором говорилось, что если ДЭА одобрит прокладку труб в своих водах лишь по третьему альтернативному маршруту, то срок ввода "Северного потока-2" в эксплуатацию может быть перенесен с конца IV квартала этого года на III квартал следующего.

Общество Видео с Якубовичем в Mortal Kombat заблокировали на YouTube Видеоролик, на котором ведущего «Поля чудес» Леонида Якубовича сделали бойцом компьютерной игры Mortal Kombat, оказался заблокирован на YouTube.

Происшествия На Шпицбергене погибли двое польских ученых Тела двоих исследователей из Польши – мужчины и женщины – обнаружены в районе Хорсенн на Шпицбергене, который считается лавиноопасным, сообщается на сайте губернатора Шпицбергена.

Политика Порошенко заявил о фактическом завершении декоммунизации на Украине Процесс декоммунизации на Украине фактически завершен. С таким заявлением выступил действующий президент страны Петр Порошенко.

Экономика Эксперты: российский экспорт услуг может замедлиться Российский экспорт услуг может резко замедлиться в ближайшие годы после восстановительного роста в 2018 году, говорится в мониторинге экономической ситуации в России, подготовленном совместно Институтом Гайдара и РАНХиГС.

Кино Финальную серию саги «Игры престолов» покажут сегодня ночью Фанаты известной кино-саги «Игры престолов» готовятся увидеть заключительную серию, в которой, наконец, решится вопрос о том, кто займет Железный трон.

Недвижимость Названы регионы — лидеры по вводу жилья Существенный рост Из 23 субъектов РФ, где объемы ввода жилья на одного жителя превысили общероссийский уровень, только у двух объемы жилищного строительства выросли по сравнению с предыдущим годом более чем на 10%, при этом, в четырех они упали более чем на 10%.

Баскетбол ЦСКА стал победителем баскетбольной Евролиги ЦСКА в четвертый раз стал победителем Евролиги, ранее он побеждал в турнире в 2006, 2008 и 2016 годах, еще трижды армейцы выходили в финал турнира (2007, 2009, 2012).

Футбол Мбаппе намекнул на уход из «ПСЖ» Нападающий "ПСЖ" Килиан Мбаппе после получения двух индивидуальных наград намекнул на возможную смену клуба.

Гаджеты Huawei лишится Android из-за Трампа Смартфоны Huawei перестанут получать обновления Android, а следующие поколения смартфонов компании не будут иметь доступ к сервисам Google, включая магазин приложений Google Play, браузер Chrome, почтового клиента Gmail, YouTube и карты, пишет агентство.

Музыка Организаторы «Евровидения» отказались аннулировать результаты конкурса Официальный представитель ЕВС Дэвид Гудман, комментируя ТАСС скандал, акцентировал, что, хоть победитель и исполнял принесшую ему победу песню ранее, это - считают эксперты Европейского вещательного союза - "не дало ему преимущества".

Политика Моряки задержанного Египтом судна Sea Shark просят о помощи Экипаж задержанного властями Египта судна Sea Shark написал письмо в Международную федерацию транспортных рабочих.

Происшествия Участник Московского полумарафона умер после финиша Мужчина умер, когда бежал полумарафон в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.