Греф рассказал, кто в Сбербанке защищает деньги россиян от воровстваЖурналистская правда 10:57

Мы тут же, естественно, восстанавливаем средства клиента. Мы научились достаточно хорошо с этим работать тоже, примерно 96 процентов мошеннических покушений на клиентов останавливаем, даже тогда, когда клиент сам принимает решение совершить ту или иную операцию.

Глава крупнейшей кредитной организации РФ Сбербанка Герман Греф заявил, что хранящиеся в Сбербанке денежные средства граждан России защищают молодые люди – выпускники факультетов кибербезопасности ведущих российских технических вузов, иногда даже еще являясь студентами, а уязвимости в новых продуктах ищут белые хакеры.

Греф рассказал, кто в Сбербанке защищает деньги россиян от воровства

Гаджеты Reuters: на смартфонах Huawei перестанет обновляться Android Alphabet Inc. — материнская компания Google — приостановила сотрудничество с телекоммуникационной компанией Huawei из-за того, что китайская компания попала в черный список правительства США, передает Reuters со ссылкой на неназванный источник, знакомый с ситуацией.

Общество Опрос выявил наиболее распространенную аллергию у россиян Плохая экология, по мнению 60% россиян, способствует развитию аллергии, кроме того наиболее распространена у граждан аллергия на растения (26%), показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Культура Профессор рассказал, чему полезному учит сериал «Игра престолов» Профессор и программный директор по менеджерскому образованию Бизнес-школы при Колумбийском университете в Нью-Йорке Брюс Крейвен считает, что сериал «Игра престолов» является хорошим примером для студентов, которые осваивают профессию менеджера.

Общество В Рособрнадзоре рассказали о нововведениях в ЕГЭ в 2019 году В 2019 году школы в восьми российских регионах получат задания ЕГЭ по защищённым интернет-каналам.

Музыка AFP: умер певец Нильда Фернандез Франко-испанский шансонье, обладатель редкого мужского альта Нильда Фернандез скончался на юге Франции в возрасте 61 года.

Гаджеты Появились данные о смартфоне Samsung Galaxy S11 Выход Galaxy S11 ожидается в первом квартале следующего года. Смартфон будет доступен по цене около 65 000 рублей.

Происшествия Изъятые у полковников ФСБ 12 миллиардов рублей показали на видео Видео обыска у начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина, в ходе которого были обнаружены и изъяты 12 миллиардов рублей, опубликовал Telegram-канал «112».

Авто Составлен рейтинг самых надежных полноприводных универсалов На второе место эксперты поставили шведский кросс-универсал Volvo XC70 с надежным мотором, однако специалисты советуют приобретать его рестайлинговые версии, у которых более надежная схема реализации полного привода.

Авто Новый Nissan Sylphy представят уже в июле Новый автомобиль выполнен с использованием фирменного языка дизайна Vmotion 2.0 и оснащен технологией Nissan Intelligent Mobility.

Футбол Объявлена стоимость билетов на матчи Евро-2020 в Петербурге Стала известна стоимость билетов на матчи чемпионата Европы по футболу, которые примет Петербург. Информация появилась на сайте УЕФА.

Музыка Юрий Лоза раскритиковал выступление Сергея Лазарева на «Евровидении» Выступление Сергея Лазарева в финале «Евровидения» известный российский музыкант Юрий Лоза назвал «истеричным».

Армия и оружие Сирийская армия в одностороннем порядке прекратила огонь в Идлибе Правительственные войска Сирии в одностороннем порядке прекратили ведение боевых действий в провинции Идлиб.

Шоу-бизнес Ольга Орлова заменила Леру Кудрявцеву на посту ведущей шоу 41-летняя Ольга Орлова согласилась вести передачу вместо Леры. Певица появилась в кадре с Оскаром Кучерой.

Авто Роскошный внедорожник на базе Toyota Crown добрался до дилеров Новый роскошный внедорожник Hongqi HS7, построенный на платформе Toyota Crown предыдущего поколения, появится в продаже уже в июне 2019 года.

Политика В Госдуме анонсировали выдачу российских паспортов в Приднестровье Депутат Государственной Думы от партии "Единая Россия" Александр Ярошук рассказал, что в ближайшее время в правительстве России будет принято решение о выдаче российских паспортов в Приднестровье.

Общество В СахГУ готовятся к приемной кампании По итогам приемной кампании 2018 года количество претендентов на одно бюджетное место варьировалось от 3 до 5 человек.

Происшествия В Хабаровске задержали подозреваемых в хищении $1,9 млрд китайцев Сотрудники правоохранительных органов задержали в хабаровском аэропорту по запросу Китая двух иностранных граждан.