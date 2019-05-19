Экономика
Греф рассказал, что ждет российскую экономику в 2019 годуПолитРоссия вчера в 12:23
В 2019 году российскую экономику ожидает неопределенность с санкциями, которая оказывает давление на инвестиционный климат и национальную валюту РФ, а также низкая динамика экономического роста. Об этом заявил глава «Сбербанка» Герман Греф, пишет «РИА Новости».
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