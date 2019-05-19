Экономика
Греф рассказал, что ждет доллар в ближайшие 10 летФАН 11:22
Глава Сбербанка выразил уверенность в том, что действия США ведут к возникновению тренда, направленного на отказ от использования доллара. «Думаю, что мы будем видеть тренд ближайших 10 лет попытки создания альтернативных финансовых инструментов», — рассказал Греф в эфире телеканала «Россия-1».
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