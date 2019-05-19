Экономика

Греф рассказал, что ждет доллар в ближайшие 10 летФАН 11:22

Глава Сбербанка выразил уверенность в том, что действия США ведут к возникновению тренда, направленного на отказ от использования доллара. «Думаю, что мы будем видеть тренд ближайших 10 лет попытки создания альтернативных финансовых инструментов», — рассказал Греф в эфире телеканала «Россия-1».
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Команда Зеленского обнародовала программу инаугурации

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Раскрыты характеристики нового флагмана Galaxy S11 от Samsung

Стоит отметить, что кодовое название другого флагмана Galaxy Note 10, который выйдет осенью, — Da Vinci.
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Общество

Будешь хорошо учиться - пойдешь в ПТУ!

Профессионально-техническими училищами в советских школах пугали распоясавшихся подростков.
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Сборная России обыграла Швейцарию на чемпионате мира по хоккею

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Димитрис Итудис: «Если ЦСКА предложит контракт, я подпишу»

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис после победы над «Анадолу Эфесом» (91:83) и триумфа в Евролиге заявил о том, что будет рад продлить истекающий контракт с клубом.
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Общество

В ЦПК рассказали о новом отборе в российский отряд космонавтов

Ранее в интервью РИА Новости исполнительный директор госкорпорации "Роскосмос" по пилотируемым космическим программам, Герой Советского Союз и Герой России Сергей Крикалев рассказал, что новый отбор в российский отряд космонавтов будет объявлен до лета и продлится два года, всего планируется отобрать 4-6 кандидатов в космонавты.
Обновлено в 18:13
Шоу-бизнес

Ольга Орлова заменила Леру Кудрявцеву на посту ведущей шоу

41-летняя Ольга Орлова согласилась вести передачу вместо Леры. Певица появилась в кадре с Оскаром Кучерой.
Обновлено в 09:00
Единоборства

Уайлдер нокаутировал Бризила и защитил титул WBC

Американец Деонтей Уайлдер победил соотечественника Доминика Бризила и защитил титул чемпиона мира в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC).
Обновлено в 00:41
Игры

Игроки World of Warcraft Classic приняли особенности «ваниллы» за баги

Обновлено в 09:20
Общество

Замглавы Рособрнадзора рассказал о нововведениях в ЕГЭ в 2019 году

В 2019 году школьники восьми российских регионов смогут лично наблюдать за тем, как сканируются сданные ими работы ЕГЭ.
Обновлено в 18:55
Шоу-бизнес

«Я и та самая Фифа»: Яна Рудковская рассказала о сопернице

У бизнесвумен есть шесть собак и все они, кроме одной – самой маленькой Фифы – подчиняются хозяйке.
Обновлено в 11:33
Экономика

ЦБ Афганистана отозвал лицензию у единственного иранского банка на афганской территории

Центральный банк Афганистана аннулировал операционную лицензию единственного иранского банка, действующего на афганской территории, из-за невыполнения им инструкций правительства Афганистана.
Обновлено в 02:58
Шоу-бизнес

Откровенное декольте Эмбер Херд остановило движение в Каннах

Появление на улице голливудской дивы парализовало движение: актрису снимали не только папарацци, но и прохожие, моментально вытащившие свои мобильные телефоны и направившие камеры на Эмбер.
Обновлено в 19:45
Происшествия

В Бразилии 11 человек погибли в результате стрельбы в баре

В Бразилии 11 человек были убиты во время стрельбы в баре в городе Белен в штате Пара на севере страны.
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Транспорт

Движение грузовиков по трассам временно ограничат в России

На ряде российских дорог будет ограничено движение большегрузного транспорта в дневное время, когда температура воздуха будет превышать 32°C. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на приказ Росавтодора.
Обновлено в 03:07
Музыка

Организаторы «Евровидения» отказались аннулировать победу Лоуренса

Европейский вещательный союз опроверг пересмотр результатов конкурса «Евровидение».
Обновлено в 14:14
Кино

Ален Делон получил почетную «Золотую пальмовую ветвь»

Обновлено в 17:14
Авто

Названы самые быстро продаваемые автомобили с пробегом

Обновлено в 05:37
Происшествия

У арестованных полковников ФСБ изъяли 12 млрд рублей

Кирилл Черкалин был задержан в апреле по подозрению в получении взятки.
Обновлено 17 мая в 10:24
Политика

В Госдуме анонсировали выдачу российских паспортов в Приднестровье

Решение о выдаче российских паспортов жителям Приднестровья будет принято в правительстве в ближайшее время.
Обновлено в 19:48
Футбол

Озил поужинал с президентом Турции Эрдоганом

Немецкий полузащитник турецкого происхождения Месут Озил, выступающий за лондонский «Арсенал», вместе со своей девушкой Амине Гюльше посетил дворец Долмабахче, где поужинал с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, сообщает Daily Mail.
Обновлено в 17:52
Футбол

Глушаков: Каррера сказал в раздевалке, что пощады не будет

Обновлено в 16:38
Баскетбол

Экс-баскетболист ЦСКА станет генеральным менеджером клуба НБА

Бывший баскетболист московского ЦСКА Траджан Лэнгдон будет назначен на пост генерального менеджера клуба НБА "Нью-Орлеан Пеликанс", сообщает в своем микроблоге в Twitter журналист The Athletic Шэмс Чарания.
Обновлено в 12:04
Происшествия

ДТП на юге Москвы: три человека пострадали

На юге Москвы произошла авария – столкнулись два легковых автомобиля. В результате ЧП пострадали три человека, в том числе ребенок.
Обновлено в 16:40
Музыка

Мадонна впервые выступила на «Евровидении»

Американская певица Мадонна впервые выступила на концерте конкурса «Евровидение» в качестве приглашенной звезды.
Обновлено в 02:37
Наука

Приложение для бросающих курить изменило активность мозга

Американские ученые разработали приложение для избавления от табачной зависимости, основанное на практиках осознанности, и выяснили, что его использование уменьшает активность задней поясной коры в ответ на стимулы, которые связаны с курением.
Обновлено 17 мая в 10:19
Музыка

AFP: умер певец Нильда Фернандез

Франко-испанский шансонье, обладатель редкого мужского альта Нильда Фернандез скончался на юге Франции в возрасте 61 года.
Обновлено в 18:04
Политика

Греф отметил «хирургическую работу» по отстранению олигархов от власти

Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что в России за 19 лет проделана большая "хирургическая работа" по отстранению олигархов от власти.
Обновлено в 12:34
Политика

Китай обеспечивает КНДР в обход санкций

Китайские власти обеспечивают КНДР рисом и удобрениями, несмотря на санкции Совета Безопасности ООН.
Обновлено в 17:55
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Герман Греф
Российский политик
Российский государственный деятель немецкого происхождения, президент и председатель правления Сбербанка России, бывший министр экономического развития и торговли Российской Федерации. Сопредседатель попечительского совета Мариинского театра, член попечительского совета Российского совета по международным делам. Председатель совета Центра стратегических разработок. Член совета директоров «Яндекса». Председатель Попечительского совета НИУ ВШЭ. Председатель Попечительского совета фонда поддержки слепоглухих «Со-единение». Глобалист, сторонник глобализации в России.
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