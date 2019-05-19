Экономика

Греф рассказал, что ждет доллар в ближайшие 10 летФАН вчера в 11:22

Глава Сбербанка выразил уверенность в том, что действия США ведут к возникновению тренда, направленного на отказ от использования доллара. «Думаю, что мы будем видеть тренд ближайших 10 лет попытки создания альтернативных финансовых инструментов», — рассказал Греф в эфире телеканала «Россия-1».
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Греф рассказал о будущем доллара

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Греф рассказал о судьбе доллара в ближайшем будущем

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РИА Новостивчера в 10:08

Герман Греф: у меня никогда нет с собой наличных

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Спорт

Медведева дала оценку последней серии «Игры престолов»

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Зеленский распустил Верховную раду

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о роспуске Верховной рады VIII созыва.
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В Таджикистане в результате бунта в колонии погибли более 30 человек

Обновлено в 01:00
Общество

На Ямале к людям вышли белые медведи

В вахтовом поселке Сабетта (ЯНАО) появились белые медведи.
Обновлено в 01:16
Кино

Дождались. Вышла последняя серия «Игры престолов»

На последних кадрах (которые визуально повторяют первые кадры самой первой серии «Игры престолов») Джон проходит через ворота в Стене и уходит на север, в леса, ведя за собой мужчин, женщин и детей.
Обновлено в 05:04
Политика

Россия созывает СБ ООН из-за принятого на Украине закона о языке

По российской инициативе сегодня состоится экстренное заседание Совета безопасности ООН, главной темой которого должен стать принятый Киевом закон о "тотальной укранизации".
Обновлено в 03:07
Единоборства

Макгрегор опубликовал фото с Овечкиным и подписал его на русском языке

Обновлено в 03:08
Авто

Продажи Lifan X70 возобновят в России через три месяца

Обновлено в 02:42
Шоу-бизнес

Ольга Бузова показала огромные синяки

В глаза бросается, что на коленях у звезды – огромные синяки, а в описании к снимку Ольга рассказала, что успех не дается человеку просто и тем более случайно.
Обновлено в 04:08
Политика

В Кремле уточнили, когда Путин поздравит Зеленского

Президент РФ Владимир Путин направит поздравление Владимиру Зеленскому со вступлением в должность президента Украины, когда увидит первые успехи в налаживании двусторонних отношений, а также в нормализации обстановки на Донбассе.
Обновлено в 05:21
Армия и оружие

Иран, раскритиковавший С-400, теперь станет мишенью для американских бомбардировщиков

Не раскритикуй Иран российские С-400 несколько лет назад, у США не было бы не единого шанса даже пытаться угрожать Тегерану военной операцией.
Обновлено в 01:32
Футбол

Глушаков рассказал, как начался его конфликт с Каррерой

Обновлено вчера в 15:23
Происшествия

В Башкирии сотрудница Роспотребнадзора покончила с собой

В Башкирии инспектор регионального Роспотребнадзора покончила с собой, предположительно, после выговора от своего непосредственного начальника, сообщает 20 мая РИА Новости со ссылкой на источник в правительстве региона.
Обновлено в 05:06
Происшествия

Ударившего полицейского Цакунова оштрафуют на 100 тысяч

Как сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга, молодого человека оштрафуют на 100 тысяч рублей.
Обновлено в 05:13
Политика

Официальный сайт президента Украины обновили под Зеленского

После инаугурации Владимира Зеленского с официального сайта президента Украины убрали биографию бывшего главы государства Петра Порошенко и начали добавлять данные про нового лидера страны.
Обновлено в 05:04
Происшествия

Сбербанк прокомментировал сообщения о новых способах мошенничества

Газета "Коммерсант" ранее сообщила, что участились жалобы клиентов Сбербанка на хищение их средств с помощью платежных терминалов.
Обновлено в 04:26
Музыка

Представитель Нидерландов стал победителем «Евровидения-2019»

Обновлено вчера в 02:09
Политика

Трамп прокомментировал ситуацию с запретом абортов в Алабаме

Президент США Дональд Трамп прокомментировал резонансное решение властей штата Алабама о практически полном запрете абортов.
Обновлено вчера в 14:20
Происшествия

Под Омском мать привязала сына к столбу из-за прогула уроков

Сельчанка пришла в бешенство и решила проучить сына. Она избила мальчика ремнем, а потом привязала его в сарае к столбу.
Обновлено в 02:45
Политика

Бывший глава МИД Польши раскритиковал Германию за отношение к России

Бывший министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский посетовал на то, что Германия не воспринимает Россию как угрозу и ради своих экономических амбиций реализует «Северный поток – 2».
Обновлено в 00:04
Авто

В России вырос рынок автомобилей с пробегом

В апреле 2019 года объем рынка легковых автомобилей с пробегом в России составил 482,2 тысячи экземпляров.
Обновлено в 05:07
Общество

Замглавы Рособрнадзора рассказал о нововведениях в ЕГЭ в 2019 году

В 2019 году школьники восьми российских регионов смогут лично наблюдать за тем, как сканируются сданные ими работы ЕГЭ.
Обновлено вчера в 18:55
Политика

Член почётного караула уронил президентское удостоверение Зеленского — видео

Небольшое ЧП произошло в первые секунды после того, как Владимир Зеленский официально вступил в права президента Украины.
Обновлено в 05:18
Авто

Skoda показала обновленный Superb на видео

Skoda опубликовала новый тизерный видеоролик обновленного Superb. Судя по нему, впервые модель получит вседорожную модификацию Scout.
Обновлено в 04:03
Политика

Минск ждет ответа от Украины и Польши для возобновления транзита нефти

Белоруссия ждет подтверждения от Украины и Польши для возобновления транзита российской нефти по магистральному нефтепроводу "Дружба", готовность для этого есть, заявила РИА Новости в понедельник пресс-секретарь белорусского госконцерна "Белнефтехим" Марина Костюченко.
Обновлено в 04:42
Политика

Порошенко, Гройсман и Парубий собрались на экстренную встречу

Депутат Верховной рады Сергей Лещенко сообщил в своем телеграм-канале, что сразу после инаугурации Владимира Зеленского бывший президент Петр Порошенко, глава Верховной рады Андрей Парубий и глава правительства Владимир Гройсман собрались на экстренную встречу.
Обновлено в 04:45
Авто

В России начинается серийное производство электромобилей

Группа компаний ZETTA спроектировала и подготовила к серийному выпуску свой нашумевший электрокар.
Обновлено в 04:19
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«Амедиатека» опоздала с началом показа финала «Игры престолов»

Немногим ранее, в 5 утра, представители «Амедиатеки» извинились за задержку.
Обновлено в 03:15
Происшествия

Бывший зять Шакро Молодого обложил данью заключенных по всей России

Бывший зять главного криминального авторитета России Захария Калашова (Шакро Молодой) Реваз Кахманов (Резо Лоткинский) обложил данью наиболее обеспеченных заключенных в тюрьмах нескольких регионов России.
Обновлено в 04:25
Гаджеты

Huawei продолжит обслуживание своих устройств по всему миру

Китайская телекоммуникационная компания Huawei продолжит предоставление обновлений для системы безопасности своих устройств, реализованных по всему миру, и будет осуществлять их послепродажное обслуживание.
Обновлено в 05:18
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Герман Греф
Российский политик
Российский государственный деятель немецкого происхождения, президент и председатель правления Сбербанка России, бывший министр экономического развития и торговли Российской Федерации. Сопредседатель попечительского совета Мариинского театра, член попечительского совета Российского совета по международным делам. Председатель совета Центра стратегических разработок. Член совета директоров «Яндекса». Председатель Попечительского совета НИУ ВШЭ. Председатель Попечительского совета фонда поддержки слепоглухих «Со-единение». Глобалист, сторонник глобализации в России.
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