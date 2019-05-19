Экономика

Греф рассказал, что ожидает экономику России в 2019 годуLife.ru вчера в 13:15

Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что в 2019 году российскую экономику ожидает низкая динамика экономического роста и неопределённость с санкциями, оказывающая давление на инвестиционный климат и национальную валюту.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Греф: 2019-й станет для России годом экономической раскачки

Вести.Ruвчера в 04:44

Греф рассказал, что ожидает экономику России в 2019 году

Life.ruвчера в 13:15

Греф рассказал, что ожидает российскую экономику в 2019 году

РИА Новостивчера в 11:56

Греф: «Этот год будет годом раскачки»

News.ruвчера в 09:49

Греф назвал 2019 год раскачкой для российской экономики

ТАССвчера в 09:28

Греф назвал 2019-й «годом раскачки» для экономики России

Rambler News Serviceвчера в 08:44

Греф сказал, что ждет российскую экономику в этом году

URA.Ruвчера в 13:45
Показать все источники
Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 03:53, Ашберн
Политика

Зеленский объявил о роспуске Верховной рады

Зеленский объявил о роспуске Верховной рады.
Обновлено в 03:45
Происшествия

В Таджикистане осуждённые за участие в ИГ устроили бунт в колонии

Обновлено в 00:32
Музыка

Итоги «Евровидения» могут аннулировать из-за скандала с победителем

Обновлено в 02:11
Происшествия

В Домодедово пьяного дебошира доставили в полицию на кресле-каталке

Обновлено в 03:10
Политика

Перед инаугурацией Зеленского лестницу в Раду решили пропылесосить

На лестнице расстелили красную ковровую дорожку и решили ее пропылесосить.
Обновлено в 02:50
Наука

Мохнатый шмель покидает Америку. Опылять поля будут дроны

Эпоха гербицидов и пестицидов В начале нулевых в США заметили, что количество медоносных пчел существенно сократилось.
Обновлено в 01:00
Происшествия

СМИ сообщили о схеме хищения денег через терминалы Сбербанка

Клиенты Сбербанка стали чаще жаловаться на хищение средств через терминалы кредитной организации, выяснил "Коммерсант".
Обновлено в 02:38
Экономика

Сбербанк обновит программу «Спасибо»

Заданий будет меньше Введенные с июля прошлого год четыре уровня привилегий для участников программы лояльности Сбербанка – "Спасибо", "Большое спасибо", "Огромное спасибо" и "Больше, чем спасибо" – в обновленной версии сохранятся.
Обновлено в 02:56
Шоу-бизнес

Дочка Алсу может проигнорировать новый финал «Голоса» после скандала

Обновлено в 03:22
Хоккей

Российские хоккеисты уверенно победили вице-чемпионов мира

Российские хоккеисты уверенно победили вице-чемпионов мира В воскресенье в Братиславе сборная России обыграла Швейцарию со счетом 3:0 на групповом этапе чемпионата мира по хоккею, одержав тем самым шестую победу подряд.
Обновлено вчера в 18:23
Происшествия

Российская чиновница покончила с собой после выговора от начальства

Инспектор Роспотребнадзора в Башкирии покончила с собой после обсуждения в правительстве ситуации с закрытием кафе уфимского бизнесмена.
Обновлено в 03:49
Армия и оружие

Япония направит на службу военных-пенсионеров

Предполагается, что пенсионеры смогут заполнить вакантные посты в первую очередь в военно-морских силах: на вспомогательных судах и в сфере обслуживания портов.
Обновлено в 02:06
Футбол

Зинченко: я был очень рад делить с Компани одну раздевалку

Хавбек английского "Манчестер Сити" Александр Зинченко прокомментировал уход защитника команды Венсана Компани, передает "Советский спорт".
Обновлено в 03:06
Финансы

Доллар и евро снижаются на открытии торгов

Курсы доллара и евро в начале торгов в понедельник, 20 мая снижаются к рублю. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Обновлено в 03:13
Футбол

Максим Беляев: «„Краснодар“ на протяжении всей игры был лучше и свежее»

Защитник «Арсенала» Максим Беляев подвел итог поражению от «Краснодара» (0:3) в матче 29-го тура РПЛ.
Обновлено вчера в 13:48
Общество

На памятнике Ленина в Екатеринбурге появились оскорбительные надписи

В Екатеринбурге на постаменте памятника Владимиру Ленину в центре города появились оскорбительные надписи.
Обновлено в 03:23
Происшествия

Под Омском мать привязала сына к столбу из-за прогула уроков

Сельчанка пришла в бешенство и решила проучить сына. Она избила мальчика ремнем, а потом привязала его в сарае к столбу.
Обновлено в 02:45
Авто

УАЗ напомнил об уникальном «Головастике»

Ульяновский автозавод вспомнил в своих социальных сетях об уникальном грузовичке «Головастик», вставшем на конвейер в 1965 году.
Обновлено в 02:02
Происшествия

В Германии опрокинулся междугородний автобус, погиб один человек

Один человек погиб и минимум 20 человек получили серьезные ранения в автокатастрофе рейсового автобуса под Лейпцигом, об этом сообщает региональная телерадиокомпания «Мдр».
Обновлено вчера в 14:19
Политика

В Госдуме допустили выдачу российских паспортов жителям Приднестровья

Указ об упрощении выдачи российских паспортов жителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР был подписан президентом России Владимиром Путиным 24 апреля.
Обновлено в 00:51
Общество

Кадыров подарил трехкомнатную квартиру участнику шоу на НТВ

Обновлено в 00:50
Происшествия

Подполковника ГРУ обвинили в создании финансовой пирамиды

В отношении подполковника запаса главного управления генштаба Вооруженных сил России (ГРУ) Андрея Николенко возбудили уголовное дело о создании финансовой пирамиды.
Обновлено в 02:49
Кино

В последней серии 8 сезона «Игры престолов» нашли новый киноляп

Поклонники сериала "Игра престолов" нашли в последней серии восьмого сезона новый киноляп. Видео с конфузом появилось в Twitter.
Обновлено в 03:34
Единоборства

Макгрегор опубликовал фото с Овечкиным и подписал его на русском языке

Обновлено в 03:08
Футбол

Клопп вступил в переговоры с «Ювентусом»

Немецкий специалист Юрген Клопп может покинуть "Ливерпуль" и продолжить карьеру в итальянской Серии А. Как сообщил в "Твиттере" журналист Танкреди Палмери, 51-летний тренер якобы провел предварительные переговоры с туринским "Ювентусом".
Обновлено в 02:48
Происшествия

Избитый в Магнитогорске журналист умер в больнице

В Магнитогорске журналист газеты «Магнитогорский металл» Михаил Скуридин, за жизнь которого врачи боролись с конца марта после драки с водителем на дороге, умер.
Обновлено в 02:59
Гаджеты

Intel и Qualcomm вслед за Google прекратят сотрудничество с Huawei

По информации Bloomberg, Intel, Qualcomm и Broadcom, три ведущих мировых разработчика и поставщика процессоров, немедленно прекращают свою деятельность с Huawei.
Обновлено вчера в 23:46
Происшествия

Десятки туристов пострадали при взрыве автобуса в Египте

Обновлено вчера в 11:31
Футбол

Месси в шестой раз забил больше 50 голов за сезон

Обновлено в 02:31
Здоровье

320 тысяч человек умерли в России от ВИЧ с 1987 года

Почти 320 тысяч ВИЧ-инфицировaнных умерли в России за период с 1987 года, когда в стране был выявлен первый случай заражения вирусом иммунодефицита человека.
Обновлено вчера в 04:48
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Герман Греф
Российский политик
Российский государственный деятель немецкого происхождения, президент и председатель правления Сбербанка России, бывший министр экономического развития и торговли Российской Федерации. Сопредседатель попечительского совета Мариинского театра, член попечительского совета Российского совета по международным делам. Председатель совета Центра стратегических разработок. Член совета директоров «Яндекса». Председатель Попечительского совета НИУ ВШЭ. Председатель Попечительского совета фонда поддержки слепоглухих «Со-единение». Глобалист, сторонник глобализации в России.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное