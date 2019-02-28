Финансы
Греф прогнозирует снижение ставок по ипотеке до 8% в 2020 годуТАСС вчера в 10:15
Глава Сбербанка Герман Греф ожидает снижение ставок по ипотеке до 8% в 2020 году. Об этом он сообщил в ходе конференц-звонка, посвященного итогам работы банка в 2018 году. "Я думаю, что в следующем году мы увидим 8%", - сказал Греф.
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Я не уверен, что ставки будут на уровне 8% на конец этого года, но наш Центральный банк пытается контролировать эту ситуацию. Я думаю, что в следующем году мы увидим ставки по ипотеке в 8%
— Герман Греф, российский политикРИА Новости вчера в 09:58
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Глава Сбербанка ожидает снижения ипотечных ставок до 8% в 2020 году
Rambler News Serviceвчера в 10:01
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