Финансы

Греф прогнозирует «хорошие» выплаты по дивидендам СбербанкаТАСС 09:57

Решение по объему дивидендов Сбербанка за 2018 год будет принято в апреле, выплаты будут "хорошие", сообщил глава кредитной организации Герман Греф в ходе телеконференции с аналитиками.
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Греф ожидает «хороших дивидендов» Сбербанка по итогам 2018 года

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Решение по дивидендам Сбербанка за 2018 год будет хорошим - Греф

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Греф пообещал акционерам Сбербанка высокие дивиденды

Метагазета11:29

Греф пообещал «хорошие дивиденды» Сбербанка за 2018 г, решение будет в апреле

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Греф прогнозирует «хорошие» выплаты по дивидендам Сбербанка

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Последний зимний день для рынков стал прохладным

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Греф: «Думаю, что у нас будут хорошие выплаты по дивидендам»

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Российский государственный деятель немецкого происхождения, президент и председатель правления Сбербанка России, бывший министр экономического развития и торговли Российской Федерации. Сопредседатель попечительского совета Мариинского театра, член попечительского совета Российского совета по международным делам. Председатель совета Центра стратегических разработок. Член совета директоров «Яндекса». Председатель Попечительского совета НИУ ВШЭ. Председатель Попечительского совета фонда поддержки слепоглухих «Со-единение». Глобалист, сторонник глобализации в России, член попечительского совета парка "Патриот".
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