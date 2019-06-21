Экономика

Греф призвал глав компаний быть параноиками для борьбы с киберугрозамиТАСС 06:59

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Для борьбы с хакерами необходима очень серьезная кооперация и широкая коалиция различных структур и компаний, считает глава госбанка.
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Греф назвал Сбербанк самым «лакомым куском» для хакеров

Rambler News Service07:16

Греф назвал Сбербанк «лакомым куском» для киберпреступников

Банки.ру07:06

Греф: «тёмный» Интернет приносит миллионы новых вирусов ежемесячно

News.ru07:04

Греф призвал глав компаний быть параноиками для борьбы с киберугрозами

ТАСС06:59
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Крымские пограничники сообщили о росте турпотока из Украины

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Политика

Захарова назвала события в Грузии «кошмарной провокацией»

Как ранее сообщал "НК", туристический поток в российский Крым с началом высокого сезона, в том числе с Украины, вырос в два раза.
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Автоспорт

Россиянин Сироткин стал резервным пилотом команды «Ф-1» «Макларен»

Обновлено в 06:15
Политика

Ирландцам запретили въезд на Украину из-за поддержки ДНР

Двоим туристам из Ирландии на три года запретили въезд на Украину за то, что во время посадки самолета в Киеве они начали произносить речевки в поддержку самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).
Обновлено в 06:58
Наука

Обнаружены самые ранние признаки болезни Паркинсона

Ученым из Великобритании удалось обнаружить зачатки болезни, которые происходят в мозге пациента задолго до внешних признаков, пишет EurekAlert.
Обновлено вчера в 04:39
Политика

Reuters: Иран получил предупреждение от США о планируемом ударе

Иранское руководство в ночь на пятницу получило предупреждение от президента США Дональда Трампа о планируемом американском ударе по Ирану.
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Армия и оружие

Иран показал обломки сбитого американского беспилотника

Обновлено в 06:11
Транспорт

Москвичи смогут исправить ошибки при оплате парковки

Москвичи теперь смогут исправить ошибки, допущенные при оплате парковки, с помощью обновленной версии мобильного приложения, сообщает пресс-служба ГКУ "Администратор московского парковочного пространства".
Обновлено в 03:02
Политика

Страны Балтии и ЕС утвердили план отключения от энергосистемы России

Руководства Латвии, Литвы, Эстонии и Польши подписали вместе с председателем Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером и его заместителем Марошем Шевчовичем «дорожную карту» синхронизации электросетей с Континентальной европейской сетью, сообщается на сайте ЕК.
Обновлено вчера в 14:36
Театры

Теодор Курентзис уйдет с поста худрука Пермского театра оперы и балета

С нового сезона Теодор Курентзис перестанет быть художественным руководителем Пермского театра оперы и балета, сообщили РБК в пресс-службе театра.
Обновлено в 06:01
Политика

Путин назвал трагедией президентство Зеленского

Обновлено вчера в 08:21
Общество

МФЦ получат полномочия ЗАГСов, полиции и судов

Многофункциональные центры (МФЦ) планируют превратить в единый канал взаимодействия между гражданами, бизнесменами и органами власти.
Обновлено вчера в 20:37
Происшествия

Площадь лесного пожара на юго-востоке Подмосковья выросла до 80 га

Площадь лесного пожара в Луховицком районе Подмосковья увеличилась до 80 гектаров, сообщает пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области в пятницу.
Обновлено в 06:43
Политика

Путин анонсировал повышение пенсий военным пенсионерам

Обновлено вчера в 16:36
Здоровье

Малышева предложила включить в ОМС обезболивание при медобследовании

По какому-то недоразумению анестезиологические пособия при гастро- и колоноскопии не включены в систему ОМС.
Обновлено в 05:42
Шоу-бизнес

Валерия вместе с мужем поздравила дочь с 26-летием

Артистка опубликовала трогательный снимок со дня рождения Анны Шульгиной Валерия не только известная эстрадная певица, но и счастливая мама троих детей: Арсения, Артемия и Анны Шульгиных.
Обновлено в 05:12
Происшествия

Вертолет Ми-2 разбился на Кубани

В Краснодарском крае разбился вертолет Ми-2. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
Обновлено в 02:51
Путешествия

РСТ посоветовал туристам воздержаться от прогулок по центру Тбилиси

Российский сенатор Владимир Джабраилов, в свою очередь, порекомендовал согражданам воздержаться от поездок в Грузию.
Обновлено в 06:10
Шоу-бизнес

Бузова без штанов выступила перед школьниками в Кремле

Певица Ольга Бузова выступила перед выпускниками школ на концерте в Кремле.
Обновлено в 04:40
Экономика

Гуцериев объявил о планах довести дивиденды «РуссНефти» до $100 млн

Входящая в группу «Сафмар» Михаила Гуцериева «РуссНефть» в ближайшие три года может увеличить выплаты годовых дивидендов до $100 млн с $40 млн, которые утверждены в настоящее время, включая обыкновенные акции.
Обновлено в 07:15
Происшествия

Бари Алибасов вызвал в квартиру полицию

Диетолог Марият Мухина заявила, что Бари Алибасова лечат неправильно и насильно удерживают дома.
Обновлено в 06:00
Гаджеты

Представлены смартфоны Huawei Nova 5, Nova 5 Pro и Nova 5i

Компания Huawei только что представила несколько своих новых смартфонов. Новинок три: Nova 5, Nova 5 Pro и Nova 5i.
Обновлено в 05:22
Общество

В Бурятии резко снизилось число стобалльников на ЕГЭ по русскому языку

В Бурятии более чем в полтора раза снизилось число выпускников, получивших высший был на ЕГЭ по русскому языку.
Обновлено в 05:30
Общество

Составлен рейтинг вузов с самыми успешными выпускниками в сфере ИТ

Рейтинг составлен по уровню зарплат специалистов ИТ-отрасли, окончивших вузы в период с 2013 по 2018 год.
Обновлено в 06:02
Шоу-бизнес

6-летний Платон Шепелев стал копией своей мамы

Платон Шепелев стал более взрослым, поменял прическу и стал безумно похож на свою маму.
Обновлено в 03:56
Технологии

«Газпром-медиа» разместит рекламу вместе с «Максимателеком»

Медиахолдинг «Газпром-медиа» и оператор публичных WiFi-сетей «Максимателеком» создали совместное предприятие «Квант», сообщили компании.
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Общество

Ученые назвали смертельную опасность длинного рабочего дня

Французские ученые пришли к выводу, что рабочий день более десяти часов повышает риск развития инсульта.
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Наука

Бесплатная еда стала поводом для похода на свидания для трети женщин

Обновлено в 01:09
Политика

Лукашенко наградил Кадырова орденом Дружбы народов и назвал братом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко вручил главе Чечни Рамзану Кадырову орден Дружбы народов, сообщило белорусское агентство БелТА.
Обновлено в 06:56
Общество

Из «китовой тюрьмы» в Находке начали выпускать первых косаток и белух

Специалисты Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) преступили к реализации плана по выпуску на свободу косаток и белух из так называемой «китовой тюрьмы» в Находке.
Обновлено вчера в 03:43
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Герман Греф
Российский политик
Российский государственный деятель немецкого происхождения, президент и председатель правления Сбербанка России, бывший министр экономического развития и торговли Российской Федерации. Сопредседатель попечительского совета Мариинского театра, член попечительского совета Российского совета по международным делам. Председатель совета Центра стратегических разработок. Член совета директоров «Яндекса». Председатель Попечительского совета НИУ ВШЭ. Председатель Попечительского совета фонда поддержки слепоглухих «Со-единение». Глобалист, сторонник глобализации в России.
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