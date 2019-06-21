Экономика
Греф призвал глав компаний быть параноиками для борьбы с киберугрозамиТАСС 06:59
Для борьбы с хакерами необходима очень серьезная кооперация и широкая коалиция различных структур и компаний, считает глава госбанка.
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Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 07:25, Вашингтон
Политика
Захарова назвала события в Грузии «кошмарной провокацией»
Как ранее сообщал "НК", туристический поток в российский Крым с началом высокого сезона, в том числе с Украины, вырос в два раза.
Обновлено в 07:03
Политика
Ирландцам запретили въезд на Украину из-за поддержки ДНР
Двоим туристам из Ирландии на три года запретили въезд на Украину за то, что во время посадки самолета в Киеве они начали произносить речевки в поддержку самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).
Обновлено в 06:58
Наука
Обнаружены самые ранние признаки болезни Паркинсона
Ученым из Великобритании удалось обнаружить зачатки болезни, которые происходят в мозге пациента задолго до внешних признаков, пишет EurekAlert.
Обновлено вчера в 04:39
Политика
Reuters: Иран получил предупреждение от США о планируемом ударе
Иранское руководство в ночь на пятницу получило предупреждение от президента США Дональда Трампа о планируемом американском ударе по Ирану.
Обновлено в 04:43
Транспорт
Москвичи смогут исправить ошибки при оплате парковки
Москвичи теперь смогут исправить ошибки, допущенные при оплате парковки, с помощью обновленной версии мобильного приложения, сообщает пресс-служба ГКУ "Администратор московского парковочного пространства".
Обновлено в 03:02
Политика
Страны Балтии и ЕС утвердили план отключения от энергосистемы России
Руководства Латвии, Литвы, Эстонии и Польши подписали вместе с председателем Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером и его заместителем Марошем Шевчовичем «дорожную карту» синхронизации электросетей с Континентальной европейской сетью, сообщается на сайте ЕК.
Обновлено вчера в 14:36
Театры
Теодор Курентзис уйдет с поста худрука Пермского театра оперы и балета
С нового сезона Теодор Курентзис перестанет быть художественным руководителем Пермского театра оперы и балета, сообщили РБК в пресс-службе театра.
Обновлено в 06:01
Политика
Путин назвал трагедией президентство Зеленского
Обновлено вчера в 08:21
Общество
МФЦ получат полномочия ЗАГСов, полиции и судов
Многофункциональные центры (МФЦ) планируют превратить в единый канал взаимодействия между гражданами, бизнесменами и органами власти.
Обновлено вчера в 20:37
Происшествия
Площадь лесного пожара на юго-востоке Подмосковья выросла до 80 га
Площадь лесного пожара в Луховицком районе Подмосковья увеличилась до 80 гектаров, сообщает пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области в пятницу.
Обновлено в 06:43
Политика
Путин анонсировал повышение пенсий военным пенсионерам
Обновлено вчера в 16:36
Здоровье
Малышева предложила включить в ОМС обезболивание при медобследовании
По какому-то недоразумению анестезиологические пособия при гастро- и колоноскопии не включены в систему ОМС.
Обновлено в 05:42
Шоу-бизнес
Валерия вместе с мужем поздравила дочь с 26-летием
Артистка опубликовала трогательный снимок со дня рождения Анны Шульгиной Валерия не только известная эстрадная певица, но и счастливая мама троих детей: Арсения, Артемия и Анны Шульгиных.
Обновлено в 05:12
Происшествия
Вертолет Ми-2 разбился на Кубани
В Краснодарском крае разбился вертолет Ми-2. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
Обновлено в 02:51
Путешествия
РСТ посоветовал туристам воздержаться от прогулок по центру Тбилиси
Российский сенатор Владимир Джабраилов, в свою очередь, порекомендовал согражданам воздержаться от поездок в Грузию.
Обновлено в 06:10
Шоу-бизнес
Бузова без штанов выступила перед школьниками в Кремле
Певица Ольга Бузова выступила перед выпускниками школ на концерте в Кремле.
Обновлено в 04:40
Экономика
Гуцериев объявил о планах довести дивиденды «РуссНефти» до $100 млн
Входящая в группу «Сафмар» Михаила Гуцериева «РуссНефть» в ближайшие три года может увеличить выплаты годовых дивидендов до $100 млн с $40 млн, которые утверждены в настоящее время, включая обыкновенные акции.
Обновлено в 07:15
Происшествия
Бари Алибасов вызвал в квартиру полицию
Диетолог Марият Мухина заявила, что Бари Алибасова лечат неправильно и насильно удерживают дома.
Обновлено в 06:00
Гаджеты
Представлены смартфоны Huawei Nova 5, Nova 5 Pro и Nova 5i
Компания Huawei только что представила несколько своих новых смартфонов. Новинок три: Nova 5, Nova 5 Pro и Nova 5i.
Обновлено в 05:22
Общество
В Бурятии резко снизилось число стобалльников на ЕГЭ по русскому языку
В Бурятии более чем в полтора раза снизилось число выпускников, получивших высший был на ЕГЭ по русскому языку.
Обновлено в 05:30
Общество
Составлен рейтинг вузов с самыми успешными выпускниками в сфере ИТ
Рейтинг составлен по уровню зарплат специалистов ИТ-отрасли, окончивших вузы в период с 2013 по 2018 год.
Обновлено в 06:02
Шоу-бизнес
6-летний Платон Шепелев стал копией своей мамы
Платон Шепелев стал более взрослым, поменял прическу и стал безумно похож на свою маму.
Обновлено в 03:56
Технологии
«Газпром-медиа» разместит рекламу вместе с «Максимателеком»
Медиахолдинг «Газпром-медиа» и оператор публичных WiFi-сетей «Максимателеком» создали совместное предприятие «Квант», сообщили компании.
Обновлено в 04:30
Общество
Ученые назвали смертельную опасность длинного рабочего дня
Французские ученые пришли к выводу, что рабочий день более десяти часов повышает риск развития инсульта.
Обновлено в 04:12
Политика
Лукашенко наградил Кадырова орденом Дружбы народов и назвал братом
Президент Белоруссии Александр Лукашенко вручил главе Чечни Рамзану Кадырову орден Дружбы народов, сообщило белорусское агентство БелТА.
Обновлено в 06:56
Общество
Из «китовой тюрьмы» в Находке начали выпускать первых косаток и белух
Специалисты Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) преступили к реализации плана по выпуску на свободу косаток и белух из так называемой «китовой тюрьмы» в Находке.
Обновлено вчера в 03:43