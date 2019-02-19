Финансы
Греф признал потерю миллиардов рублей из-за искусственного интеллектаРБК 03:59
Сбербанк в результате ошибок искусственного интеллекта (ИИ) потерял миллиарды рублей. Об этом рассказал глава банка Герман Греф во время своего выступления на «Уроке цифры» в частной школе в Москве, трансляция мероприятия опубликована на сайте корпоративного TV Сбербанка.
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Искусственный интеллект, как правило, принимает решение в больших системах. Маленькая ошибка, закравшаяся в алгоритм, может приводить к очень большим последствиям.
— Герман Греф, российский политикРБК 03:59
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Искусственный интеллект наступает. За год Сбербанк сократил 5,5 тысяч человек
Фонтанка.Ру22 февраля в 19:02
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Футбол
Кокорин: Следствие просило время до января, скоро март
Обновлено в 04:13
Политика
В России предложили вернуть в силовые структуры обращение «господин»
Петров отмечает, что в настоящее время в МВД, армии и других силовых структурах действует обращение «товарищ», тогда как до революции в русской армии и жандармерии было принято иное обращение — «господин».
Обновлено в 00:04
Армия и оружие
ВВС Индии нанесли удар по территории Пакистана
Обновлено в 00:48
Происшествия
ФСБ предотвратила атаку ИГ на штаб-квартиру ГРУ
В обоих случаях сотрудники ФСБ успели вычислить и задержать террористов.
Обновлено в 02:01
Происшествия
Бортпроводник «Победы» на трапе выронил младенца из люльки
Авиакомпания «Победа» подтвердила, что бортпроводник рейса Махачкала — Сургут выронил младенца из люльки, когда нес по трапу.
Обновлено в 01:17
Политика
Порошенко нагрубил требовавшим зарплаты шахтерам
Президент Украины Петр Порошенко грубо ответил горнякам, требовавшим погашения долгов по зарплате.
Обновлено в 00:29
Финансы
Чистая прибыль ВТБ за 2018 год выросла на 48,9%
Чистая прибыльВТБ по МСФО в 2018 году выросла на 48,9% и составила 178,8 млрд рублей, расходы на резервы сократились на 2,8% — до 167,1 миллиарда рублей, следует из отчета второго по активам российского банка.
Обновлено в 04:13
Политика
Британский посол утверждает, что Скрипали все еще живы
Посол Великобритании в РФ Лори Бристоу заявил, что бывший российский разведчик Сергей Скрипаль и его дочь Юлия живы.
Обновлено в 04:21
Армия и оружие
Порошенко назвал реальной угрозу «агрессии» со стороны России
Президент Украины Пётр Порошенко заявил о реальности угрозы «полномасштабной агрессии» со стороны России, сообщает Интерфакс-Украина.
Обновлено в 03:47
Происшествия
Верховный суд приравнял криптовалюты к отмыванию денег
Криптовалюты включили в статью УК РФ об отмывании денег. Такое решение принял ВС России.
Обновлено в 04:07
Экономика
Авиабилеты в России подорожали на треть
В сервисе OneTwoTrip заявили, что средняя цена на внутренних направлениях выросла на 33%, на международных — на 18%.
Обновлено в 00:08
Авто
Opel официально возвращается в Россию
Напомним, что марка Opel ушла с российского рынка по решению тогдашнего ее владельца - компании General Motors - в 2015 году, а затем был законсервирован и завод GM в Санкт-Перебурге, с конвейера которого сходила в том числе и популярнейшая модель Astra.
Обновлено в 02:44
Политика
Тимошенко начала процедуру импичмента Порошенко
Лидер фракции "Батькивщина", кандидат в президенты Украины Тимошенко заявила, что вместе с другими фракциями инициирует процедуру импичмента действующего президента Порошенко после расследования журналистов об обогащении его окружения в оборонной сфере.
Обновлено в 04:23
Политика
Глава МИД Ирана подал в отставку
Сотрудники МИД Ирана не знают о возможных причинах отставки главы ведомства, заявил «РИА Новости» помощник главы МИД Ирана Аббас Мусави.
Обновлено вчера в 16:31
Происшествия
В Татарстане пациент с ножом в спине вышел покурить
Обновлено в 02:07
Экономика
Власти США обвинили Илона Маска в нарушении досудебного соглашения
Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2018 года бизнесмен Илон Маск и комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) заключили досудебное соглашение.
Обновлено вчера в 21:41
Здоровье
В Роспотребнадзоре раскрыли, когда грипп покинет Россию
Напомним, что ранее глава Минздрава России Вероника Скворцова сообщила, что эпидемия гриппа в стране завершится к середине апреля.
Обновлено в 04:24
Политика
Косачев объявил о скором возобновлении полетов на курорты Египта
Авиасообщение между Россией и Египтом на популярных курортных направлениях может быть восстановлено в самое ближайшее время, этот вопрос близок к решению, заявил председатель сенатского комитета по международным делам Константин Косачев.
Обновлено в 03:58
Общество
Минздрав объяснил разницу в зарплатах врачей в регионах
Разница в зарплатах врачей в регионах России связана с разными средними заработными платами в субъектах: согласно указу президента, зарплата докторов должна составлять 200% от этого показателя, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства здравоохранения РФ.
Обновлено в 04:19
Происшествия
На судне «Партизан» в Японском море произошел взрыв
Две небольших пробоины получило судно "Партизан" в результате взрыва, прогремевшего на борту в момент прохождения акватории Японского моря.
Обновлено в 01:30
Политика
Аксенов назвал период нахождения Крыма в России пятилеткой побед
Период нахождения Крыма в составе Российской Федерации стал для региона пятилеткой побед, которая помогает полуострову обновлять инфраструктуру и развиваться, заявил глава республики Сергей Аксенов.
Обновлено в 02:36
Происшествия
В Австралии священника признали виновным в надругательстве над детьми
Суд в Австралии признал виновным в сексуальном надругательстве над несовершеннолетними старшего католического священника страны кардинала Джорджа Пелла.
Обновлено вчера в 22:27
Футбол
Вратаря «Челси» оштрафовали на недельную зарплату за отказ от замены
Как пишет во вторник издание AS, вратаря "Челси" Кепу Аррисабалагу оштрафовали на 225 тысяч евро за инцидент в финале Кубка английской лиги, что составляет недельную зарплату голкипера.
Обновлено вчера в 22:13
Политика
Ким Чен Ын прибыл во Вьетнам для встречи с Трампом
Северокорейский лидер Ким Чен Ын прибыл во Вьетнам в преддверии второго саммита с президентом США Дональдом Трампом.
Обновлено вчера в 20:37
Общество
В России ужесточат экспертизу школьных учебников
Новый порядок проведения экспертизы учебников должен быть опубликован на сайте Министерства просвещения.
Обновлено в 04:08