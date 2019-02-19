Финансы

Греф признал потерю миллиардов рублей из-за искусственного интеллектаРБК 03:59

Сбербанк в результате ошибок искусственного интеллекта (ИИ) потерял миллиарды рублей. Об этом рассказал глава банка Герман Греф во время своего выступления на «Уроке цифры» в частной школе в Москве, трансляция мероприятия опубликована на сайте корпоративного TV Сбербанка.
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Герман Греф
Искусственный интеллект, как правило, принимает решение в больших системах. Маленькая ошибка, закравшаяся в алгоритм, может приводить к очень большим последствиям. В нашей практике мы теряли большие деньги на этом. Мы теряли миллиарды рублей.
— Герман Греф, российский политикНТВ 05:49

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