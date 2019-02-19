Финансы

Греф признал потерю миллиардов рублей из-за искусственного интеллектаРБК 03:59

Сбербанк в результате ошибок искусственного интеллекта (ИИ) потерял миллиарды рублей. Об этом рассказал глава банка Герман Греф во время своего выступления на «Уроке цифры» в частной школе в Москве, трансляция мероприятия опубликована на сайте корпоративного TV Сбербанка.
Читать в источнике
Герман Греф
Искусственный интеллект, как правило, принимает решение в больших системах. Маленькая ошибка, закравшаяся в алгоритм, может приводить к очень большим последствиям. В нашей практике мы теряли большие деньги на этом. Мы теряли миллиарды рублей.
— Герман Греф, российский политикНТВ 05:49

Подробнее о событии

Греф рассказал о потере миллиардов рублей по вине искусственного интеллекта

Газета.Ru07:09

Искусственный интеллект наступает. За год Сбербанк сократил 5,5 тысяч человек

Фонтанка.Ру22 февраля в 19:02

Греф «раскрыл» миллиардные потери Сбербанка из-за искусственного интеллекта

Росбалт04:59

Греф заявил о миллиардных потерях Сбербанка из-за искусственного интеллекта

РИА Новости05:57

Греф заявил о миллиардных потерях Сбербанка из-за ошибок в алгоритмах

RT на русском04:05

Греф: Сбербанк потерял миллиарды из-за ошибок искусственного интеллекта

Вести.Ru03:18

Греф рассказал о миллиардных потерях Сбербанка из-за ошибок искусственного интеллекта

Коммерсантъ05:20
Показать все источники
Автоматически обработаны 7263 источника, обновлено в 13:21, Ашберн
Музыка

Группа Freedom Jazz отказалась представлять Украину на Евровидении

Группа Freedom-Jazz girls band отказалась представлять Украину на Евровидении, говорится в заявлении артистов в соцсети Facebook.
Обновлено в 11:58
Футбол

Тульский «Арсенал» перенес домашний матч с ЦСКА в Грозный

«Арсенал» не сможет сыграть матч с ЦСКА на домашнем стадионе в Туле из-за неудовлетворительного состояния газона.
Обновлено в 13:03
Политика

Юрий Борисов: Серийный выпуск самолета МС-21 перенесен на 2021 год

Серийное производство российского гражданского самолета МС-21 начнется в 2021 году.
Обновлено в 10:53
Политика

Грудинина лишили депутатского мандата

Гендиректора совхоза имени Ленина Павла Грудинина лишили мандата депутата города Видное, сообщил РИА Новости председатель городского совета депутатов Игорь Коршаков.
Обновлено в 08:50
Политика

Порошенко встретился с Волкером на борту эсминца США в Одессе

Обновлено в 07:21
Общество

Режиссера Георгия Данелия вывели из комы

Ранее состояние Георгия Данелия характеризовалось как стабильно тяжелое, отмечает "Интерфакс".
Обновлено в 13:11
Происшествия

Полковника ФСБ и экс-сотрудника «Касперского» осудили за госизмену

Московский окружной военный суд приговорил экс-полковника Центра информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ Сергея Михайлова к 22 годам колонии за госизмену, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 09:13
Политика

Кортеж Порошенко едва не застрял посреди разбитой дороги под Львовом

На кадрах видно, что автоколонне пришлось значительно снизить скорость из-за дорожных ям. В итоге даже образовалась своеобразная пробка.
Обновлено в 13:10
Политика

Небензя призвал «не мешкая» эвакуировать людей из «Эр-Рукбана»

В свою очередь, и. о. постпреда США при ООН Джонатан Коэн заявил, что ООН и Сирийский Арабский Красный Полумесяц планируют отправить в лагерь беженцев «Эр-Рукбан» ещё один гуманитарный конвой до конца марта.
Обновлено в 13:05
Политика

Клишас ответил Познеру на критику закона об оскорблении государства

Вторым проектом закона предлагается ввести административное наказание за оскорбительные публикации в интернете в адрес общества, государства и госсимволов — штрафы от одной до пяти тысяч рублей или административный арест на срок до 15 суток.
Обновлено в 13:18
Происшествия

Бизнес-джет выкатился с полосы при посадке в Шереметьево

Самолет бизнес-класса компании «Гольфстрим» выкатился со взлетно-посадочной полосы при посадке в московском аэропорту Шереметьево, сообщают «Известия» во вторник, 26 февраля.
Обновлено в 06:03
Происшествия

«Самая красивая наркоманка России» попыталась покончить с собой

Обновлено в 11:12
Политика

России оказался невыгоден транзит газа через Украину

Ранее сообщалось, что Россия готова сохранить транзит газа через Украину только в том случае, если будут приняты выгодные для Москвы условия.
Обновлено в 12:32
Политика

WP: военные США отключили интернет российской «фабрике троллей»

Киберкомандование США в 2018 г. успешно заблокировало доступ в интернет российскому Агентству интернет-исследований, более известному как «фабрика троллей», сообщает газета The Washington Post со ссылкой на несколько неназванных источников.
Обновлено в 12:59
Шоу-бизнес

Татьяна Буланова подала в суд на Владислава Радимова из-за алиментов

Обновлено в 02:30
Здоровье

В Минздраве назвали средний возраст начала половой жизни россиян

В ходе круглого стола "Актуальные вопросы сохранения здоровья мужского населения" в Совете Федерации Аполихин сообщил, что так называемый репродуктивный потенциал (возможность рожать здоровых детей - ред.) во многом зависит от репродуктивного здоровья и репродуктивного поведения человека.
Обновлено в 08:47
Происшествия

Найденного в «Лосином Острове» ребенка решили не передавать бабушке

Отдел социальной защиты населения района Братеево отменил решение о передаче под опеку бабушке ребенка, которого мать оставила на ночь в столичном парке «Лосиный Остров».
Обновлено в 12:12
Спорт

Делом Васильевой занимается антидопинговое агентство, созданное МОК

Как стало известно "СЭ", случаем антидопингового нарушения российской биатлонистки Маргариты Васильевой в связи с пропущенными тестами непосредственно занимается не ВАДА, а ITA – другая антидопинговая структура, которая сотрудничает с Международным союзом биатлонистов (IBU).
Обновлено в 08:30
Происшествия

Испанская полиция подтвердила, что Малашенко покончил с собой

Испанская полиция не нашла признаков криминала в смерти сооснователя НТВ Игоря Малашенко.
Обновлено в 08:39
Происшествия

ФСБ предотвратила атаку ИГ на штаб-квартиру ГРУ

В обоих случаях сотрудники ФСБ успели вычислить и задержать террористов.
Обновлено в 02:01
Происшествия

В Финляндии отпустили подозреваемого в отмывании денег россиянина

Гражданин России, задержанный в Финляндии по подозрению в отмывании денег, отпущен из-под стражи, сообщает Центральная криминальная полиция (ЦКП) страны.
Обновлено в 06:46
Экономика

Российские пенсионеры получат доплаты сверх прожиточного минимума

Законопроект о начислении социальных выплат пенсионерам сверх прожиточного минимума одобрен правительством РФ.
Обновлено вчера в 22:13
Происшествия

МВД объявило в розыск экс-директора Фонда борьбы с коррупцией

Бывший директор основанного Алексеем Навальным Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Роман Рубанов объявлен в розыск в связи с уголовным расследованием, следует из материалов в базе розыска МВД.
Обновлено в 08:44
Хоккей

Автомобилист — Трактор 3:0 (3-й период)

Сегодня состоялся первый матч долгожданного «уральского дерби», в котором екатеринбуржцы одержали уверенную победу со счетом 3:0. В составе «Автомобилиста» отличились нападающие Найджел Доус, Дэн Секстон и Анатолий Голышев.
Обновлено в 12:54
Политика

Путин подписал указ о переименовании Минвостокразвития

Президент России Владимир Путин во вторник, 26 февраля, подписал указ о переименовании Минвостокразвития РФ в Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики.
Обновлено в 10:02
Общество

В Совфеде предложили обследовать молодоженов на бесплодие

В Совете Федерации предложили обследовать молодоженов на бесплодие, а также разработать инструменты для продвижения традиционных семейных ценностей в молодежную среду.
Обновлено в 10:11
Политика

Мэр Риги Ушаков намерен участвовать в выборах в Европарламент

Мэр Риги Нил Ушаков планирует принять участие в выборах в Европарламент от списка латвийской партии «Согласие».
Обновлено в 12:46
Политика

Трамп прибыл в Ханой на встречу с Ким Чен Ыном

Ранее во вторник лидер КНДР Ким Чен Ын на бронепоезде через границу Китая и Вьетнама прибыл на станцию Донгданг (северная вьетнамская провинция Лангшон).
Обновлено в 09:18
Происшествия

В Татарстане женщину довезли до скорой в ковше трактора

Автор возмущался, что машина скорой помощи не смогла проехать к дому. Сообщение собрало большое количество комментариев.
Обновлено в 07:59
Единоборства

Макгрегор назвал причину своего поражения от Нурмагомедова

Ирландский боец UFC Конор Макгрегор, проигравший в октябре прошлого года бой с дагестанским спортсменом Хабибом Нурмагомедовым, в своем Instagram-аккаунте рассказал об ошибке, которую он совершил, готовясь к этому поединку.
Обновлено в 11:56
ещё по теме
Герман Греф
Российский политик
Российский государственный деятель немецкого происхождения, президент и председатель правления Сбербанка России, бывший министр экономического развития и торговли Российской Федерации. Сопредседатель попечительского совета Мариинского театра, член попечительского совета Российского совета по международным делам. Председатель совета Центра стратегических разработок. Член совета директоров «Яндекса». Председатель Попечительского совета НИУ ВШЭ. Председатель Попечительского совета фонда поддержки слепоглухих «Со-единение». Глобалист, сторонник глобализации в России, член попечительского совета парка "Патриот".
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное