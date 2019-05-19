Политика

Греф заявил о нежелании жить в стране с олигархами у властиИзвестия 10:26

Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что не хотел бы жить в стране, в которой «командуют олигархи». По его словам, в России с 2000-х годов «была проделана большая хирургическая работа по отстранению олигархов от власти».
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Греф не хочет жить в стране, где командуют олигархи

URA.Ru10:29

Греф назвал чистку власти от олигархов при Путине «хирургической работой»

Телеканал 360°10:28

Греф заявил о «хирургической» чистке власти от олигархов при Путине

РБК09:02

Греф заявил о нежелании жить в стране с олигархами у власти

Известия10:26

Греф: власти с 2000-х годов проделали большую работу по отстранению олигархов от власти

ТАСС08:50

Греф: «Я бы не хотел жить в стране, в которой командуют олигархи»

БИЗНЕС Online06:40

Греф: не хочу жить в стране, которой командуют олигархи

Вести.Ru04:45
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Происшествия

В Каире прогремел взрыв рядом с туристическим автобусом

Обновлено в 09:03
Экономика

Миллер оценил вероятность отсрочки ввода «Северного потока-2»

Ранее на этой неделе Датское энергетическое агентство (ДЭА) опубликовало доклад оператора газопровода Nord Stream 2 AG (дочерняя структура "Газпрома"), в котором говорилось, что если ДЭА одобрит прокладку труб в своих водах лишь по третьему альтернативному маршруту, то срок ввода "Северного потока-2" в эксплуатацию может быть перенесен с конца IV квартала этого года на III квартал следующего.
Обновлено в 10:11
Футбол

«Ростов» — «Зенит»: Заболотный начнёт матч с первых минут

Тренерские штабы «Ростова» и «Зенита» определились с составами на матч 29-го тура Российской Премьер-Лиги.
Обновлено в 10:51
Транспорт

Движение грузовиков по трассам временно ограничат в России

На ряде российских дорог будет ограничено движение большегрузного транспорта в дневное время, когда температура воздуха будет превышать 32°C. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на приказ Росавтодора.
Обновлено в 03:07
Происшествия

Изгонявший бесов мужчина избил пенсионерку в московском храме

Обновлено в 08:55
Музыка

Победителем «Евровидения» в 2019 году стал участник от Нидерландов

Обновлено вчера в 19:03
Авто

Готовимся к лету: подержанные купе и кабриолеты по цене Lada Granta

Правда даже в подержанном виде стоят такие авто немало, да и выбор подобных машин невелик.
Обновлено в 10:00
Происшествия

Арнольд Шварценеггер стал жертвой нападения

Инцидент случился в Африке, и сам актер признался, что поначалу он не понял, что произошло Неприятный инцидент случился с Арнольдом Шварценеггером во время его визита в Африку.
Обновлено вчера в 13:42
Гаджеты

Опубликованы официальные рендеры смартфона Honor 20

Обновлено в 09:54
Происшествия

Пожар на чердаке жилого дома в центре Москвы потушили

Обновлено в 10:12
Политика

Мария Бутина записала видеообращение из тюрьмы в США

Обновлено в 06:39
Финансы

Греф допустил снижение ставок по ипотеке в 2020 году

Ставки по ипотеке в России могут снизиться до 8% в 2020 году.
Обновлено в 09:54
Происшествия

Загитова может быть наказана за вождение без прав

Обновлено в 05:15
Политика

Обнародована программа инаугурации Зеленского

Обновлено в 08:35
Происшествия

У безработной москвички украли пять миллионов рублей

В Москве у безработной украли почти пять миллионов рублей.
Обновлено в 08:22
Религия

Патриарх Кирилл призвал людей соединить веру и счастье

Обновлено в 08:29
Общество

Пародию на Якубовича в стиле Mortal Kombat удалили с YouTube

Ролик «Леонид Якубович в игре Mortal Kombat» быстро получил славу — более 1,5 миллиона просмотров за неделю.
Обновлено в 09:32
Единоборства

Экс-звезду UFC Норткатта нокаутировали за 29 секунд на турнире в Азии

Сэйдж Норткатт (11-3-0) стал одним из трёх звёзд UFC, перешедших под знамёна ONE FC в начале этого года.
Обновлено вчера в 09:16
Футбол

Защитник «Урала» после удаления в матче с «Локомотивом» жестом показал предвзятость судьи

Защитник екатеринбургского «Урала» Стефан Страндберг после своего удаления в матче 29-го тура с московским «Локомотивом» продемонстрировал жест, подразумевающий предвзятость арбитра встречи.
Обновлено в 07:00
Авто

Роскошный внедорожник на базе Toyota Crown добрался до дилеров

Новый роскошный внедорожник Hongqi HS7, построенный на платформе Toyota Crown предыдущего поколения, появится в продаже уже в июне 2019 года.
Обновлено в 08:53
Политика

Замглавы администрации Януковича вернулся на Украину

Бывший замглавы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов сообщил о своем возвращении на Украину.
Обновлено в 08:04
Музыка

Профессиональное жюри отдало Лазареву 9 место на Евровидении-2019

Обновлено вчера в 18:49
Происшествия

Все пассажиры рейса в Москву отказались от полета на SSJ-100

Самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) «Аэрофлота», вылетавший из Ульяновска в Москву, прервал взлет из-за отказа гидросистемы.
Обновлено вчера в 17:07
Здоровье

Кардиолог рассказал, какие продукты полезны для сердца

Доктор медицинских наук и кардиолог Юрий Кремнев рассказал, что необходимо принимать в пищу, чтобы сердце было здоровым.
Обновлено в 08:18
Единоборства

Уайлдер нокаутировал Бризила в первом раунде и сохранил титул WBC

Американец Деонтей Уайлдер победил своего соотечественника Доминика Бризила, отправив его в нокаут в первом раунде в 12-раундовом поединке за звание чемпиона Всемирного боксерского совета (WBC) в тяжелом весе.
Обновлено в 01:25
Кино

Петиция о пересъемках финала «Игры престолов» набрала миллион подписей

Петиция, предлагающая телесети HBO снять заново финальный сезон популярного телесериала "Игра престолов" набрала более миллиона подписей.
Обновлено в 03:24
Происшествия

На КАД произошла авария со смертельным исходом

Вечером в воскресенье, 19 мая, на КАД в районе поселка Ковалево произошла смертельная авария.
Обновлено в 10:38
Общество

Греф признался, что не любит давать советы

Герман Греф нечасто дает интервью, а потому особая журналистская удача расспросить главу Сбербанка, как ему все это удалось.
Обновлено в 04:40
Экономика

Илон Маск будет лично проверять траты сотрудников Tesla

Корпоративные траты сотрудников Tesla будут проверяться лично главой компании Илоном Маском и ее новым финансовым директором Заком Киркхорном.
Обновлено 17 мая в 20:48
Происшествия

Появилось видео с изъятыми у полковников ФСБ 12 млрд руб

Изъятая сумма является рекордной и превосходит сумму, изъятую у полковника антикоорупционного главка МВД Дмитрия Захарченко (у семьи Захарченко нашли наличные на 8,5 млрд руб.).
Обновлено вчера в 20:57
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Герман Греф
Российский политик
Российский государственный деятель немецкого происхождения, президент и председатель правления Сбербанка России, бывший министр экономического развития и торговли Российской Федерации. Сопредседатель попечительского совета Мариинского театра, член попечительского совета Российского совета по международным делам. Председатель совета Центра стратегических разработок. Член совета директоров «Яндекса». Председатель Попечительского совета НИУ ВШЭ. Председатель Попечительского совета фонда поддержки слепоглухих «Со-единение». Глобалист, сторонник глобализации в России.
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