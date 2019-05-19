Политика
Греф заявил о нежелании жить в стране с олигархами у властиИзвестия 10:26
Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что не хотел бы жить в стране, в которой «командуют олигархи». По его словам, в России с 2000-х годов «была проделана большая хирургическая работа по отстранению олигархов от власти».
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Происшествия
В Каире прогремел взрыв рядом с туристическим автобусом
Обновлено в 09:03
Экономика
Миллер оценил вероятность отсрочки ввода «Северного потока-2»
Ранее на этой неделе Датское энергетическое агентство (ДЭА) опубликовало доклад оператора газопровода Nord Stream 2 AG (дочерняя структура "Газпрома"), в котором говорилось, что если ДЭА одобрит прокладку труб в своих водах лишь по третьему альтернативному маршруту, то срок ввода "Северного потока-2" в эксплуатацию может быть перенесен с конца IV квартала этого года на III квартал следующего.
Обновлено в 10:11
Футбол
«Ростов» — «Зенит»: Заболотный начнёт матч с первых минут
Тренерские штабы «Ростова» и «Зенита» определились с составами на матч 29-го тура Российской Премьер-Лиги.
Обновлено в 10:51
Транспорт
Движение грузовиков по трассам временно ограничат в России
На ряде российских дорог будет ограничено движение большегрузного транспорта в дневное время, когда температура воздуха будет превышать 32°C. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на приказ Росавтодора.
Обновлено в 03:07
Музыка
Победителем «Евровидения» в 2019 году стал участник от Нидерландов
Обновлено вчера в 19:03
Авто
Готовимся к лету: подержанные купе и кабриолеты по цене Lada Granta
Правда даже в подержанном виде стоят такие авто немало, да и выбор подобных машин невелик.
Обновлено в 10:00
Происшествия
Арнольд Шварценеггер стал жертвой нападения
Инцидент случился в Африке, и сам актер признался, что поначалу он не понял, что произошло Неприятный инцидент случился с Арнольдом Шварценеггером во время его визита в Африку.
Обновлено вчера в 13:42
Гаджеты
Опубликованы официальные рендеры смартфона Honor 20
Обновлено в 09:54
Происшествия
Пожар на чердаке жилого дома в центре Москвы потушили
Обновлено в 10:12
Политика
Мария Бутина записала видеообращение из тюрьмы в США
Обновлено в 06:39
Финансы
Греф допустил снижение ставок по ипотеке в 2020 году
Ставки по ипотеке в России могут снизиться до 8% в 2020 году.
Обновлено в 09:54
Происшествия
Загитова может быть наказана за вождение без прав
Обновлено в 05:15
Политика
Обнародована программа инаугурации Зеленского
Обновлено в 08:35
Происшествия
У безработной москвички украли пять миллионов рублей
В Москве у безработной украли почти пять миллионов рублей.
Обновлено в 08:22
Религия
Патриарх Кирилл призвал людей соединить веру и счастье
Обновлено в 08:29
Общество
Пародию на Якубовича в стиле Mortal Kombat удалили с YouTube
Ролик «Леонид Якубович в игре Mortal Kombat» быстро получил славу — более 1,5 миллиона просмотров за неделю.
Обновлено в 09:32
Единоборства
Экс-звезду UFC Норткатта нокаутировали за 29 секунд на турнире в Азии
Сэйдж Норткатт (11-3-0) стал одним из трёх звёзд UFC, перешедших под знамёна ONE FC в начале этого года.
Обновлено вчера в 09:16
Футбол
Защитник «Урала» после удаления в матче с «Локомотивом» жестом показал предвзятость судьи
Защитник екатеринбургского «Урала» Стефан Страндберг после своего удаления в матче 29-го тура с московским «Локомотивом» продемонстрировал жест, подразумевающий предвзятость арбитра встречи.
Обновлено в 07:00
Авто
Роскошный внедорожник на базе Toyota Crown добрался до дилеров
Новый роскошный внедорожник Hongqi HS7, построенный на платформе Toyota Crown предыдущего поколения, появится в продаже уже в июне 2019 года.
Обновлено в 08:53
Политика
Замглавы администрации Януковича вернулся на Украину
Бывший замглавы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов сообщил о своем возвращении на Украину.
Обновлено в 08:04
Музыка
Профессиональное жюри отдало Лазареву 9 место на Евровидении-2019
Обновлено вчера в 18:49
Происшествия
Все пассажиры рейса в Москву отказались от полета на SSJ-100
Самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) «Аэрофлота», вылетавший из Ульяновска в Москву, прервал взлет из-за отказа гидросистемы.
Обновлено вчера в 17:07
Здоровье
Кардиолог рассказал, какие продукты полезны для сердца
Доктор медицинских наук и кардиолог Юрий Кремнев рассказал, что необходимо принимать в пищу, чтобы сердце было здоровым.
Обновлено в 08:18
Единоборства
Уайлдер нокаутировал Бризила в первом раунде и сохранил титул WBC
Американец Деонтей Уайлдер победил своего соотечественника Доминика Бризила, отправив его в нокаут в первом раунде в 12-раундовом поединке за звание чемпиона Всемирного боксерского совета (WBC) в тяжелом весе.
Обновлено в 01:25
Кино
Петиция о пересъемках финала «Игры престолов» набрала миллион подписей
Петиция, предлагающая телесети HBO снять заново финальный сезон популярного телесериала "Игра престолов" набрала более миллиона подписей.
Обновлено в 03:24
Происшествия
На КАД произошла авария со смертельным исходом
Вечером в воскресенье, 19 мая, на КАД в районе поселка Ковалево произошла смертельная авария.
Обновлено в 10:38
Общество
Греф признался, что не любит давать советы
Герман Греф нечасто дает интервью, а потому особая журналистская удача расспросить главу Сбербанка, как ему все это удалось.
Обновлено в 04:40
Экономика
Илон Маск будет лично проверять траты сотрудников Tesla
Корпоративные траты сотрудников Tesla будут проверяться лично главой компании Илоном Маском и ее новым финансовым директором Заком Киркхорном.
Обновлено 17 мая в 20:48
Происшествия
Появилось видео с изъятыми у полковников ФСБ 12 млрд руб
Изъятая сумма является рекордной и превосходит сумму, изъятую у полковника антикоорупционного главка МВД Дмитрия Захарченко (у семьи Захарченко нашли наличные на 8,5 млрд руб.).
Обновлено вчера в 20:57