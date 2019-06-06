Общество
Греф пошутил о любви Собянина к перекапыванию МосквыРБК 10:05
Во время дискуссии на Петербургском международном экономическом форуме об изменениях в обществе, которые вызывает внедрение новых технологий, глава Сбербанка Герман Греф в шутку упрекнул мэра столицы Сергея Собянина, что тот любит перекопать всю Москву, передает корреспондент РБК.
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Сергей Собянин рассказал о цифровой трансформации столицы на форуме в Петербурге
Вечерняя Москва12:19
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Марина Александрова рассказала о прибавлении в семье
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5 июня сыну Виктории Лопыревой и Игоря Булатова исполнилось четыре месяца.
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Общество
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Участник группы "На-На" Владимир Политов сообщил, что продюсер Бари Алибасов, госпитализированный в тяжелом состоянии после того, как по ошибке выпил средство для очистки труб, находится в медикаментозном сне.
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Экономика
Магазины сети «Перекресток» начнут принимать пластиковые бутылки
Магазины сети "Перекресток" начнут принимать пластиковые бутылки у россиян, а компания Unilever займется выпуском новой продукции из переработанного полимерного сырья.
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Михаил Горбачев в больнице работает над книгой
Бывший президент СССР Михаил Горбачев проинформировал общественность, что находится в больнице, где продолжает работу над своей книгой, передает РИА Новости.
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Папа римский отредактировал текст молитвы «Отче наш»
Папа римский Франциск изменил текст молитвы "Отче наш", сообщило католический портал Avvenir.
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Нюша показала подписчикам семимесячную дочку
Несколько часов назад на личной странице «Инстаграма» артистки появилось фото с прогулки в компании подруги и коллеги, певицы Ханны, и семимесячной дочери.
Обновлено в 04:06
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Умер русско-американский актер Александр Кузнецов
Советский, российский и американский актер Александр Кузнецов, сыгравший главную роль в фильме "Джек Восьмеркин - американец", скончался на шестидесятом году жизни 6 июня.
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Кино
Тимур Бекмамбетов снимет сериал о россиянах в интернет-бизнесе
Проект выйдет на СТС и на онлайн-платформах НМГ «Базелевс» Тимура Бекмамбетова снимет для «Национальной медиа группы» (НМГ) и «СТС Медиа» документальный сериал о россиянах, повлиявших на развитие интернета.
Обновлено в 10:35
Политика
Кучма предложил снять блокаду Донбасса
Встреча началась в среду около 13 часов по местному времени и продолжалась более четырех часов, после чего представитель ОБСЕ Мартин Сайдик заявил, что Украина предложила снять блокаду Донбасса, пишет BBC.
Обновлено вчера в 22:48
Экономика
Материнский капитал увеличат в России
Министр труда и социальной защиты страны Максим Топилин заявил, что в России увеличат материнский капитал с 1 января 2020 года.
Обновлено в 07:52
Футбол
Сегодня Голландия и Англия сыграют в полуфинале Лиги наций
Англия в свою очередь набрала семь очков, заняла первую строчку в турнирной таблице группы 4 Лиги наций.
Обновлено в 01:12
Экономика
Аналитики предсказывают сильнейшее падение цен на оперативную память из-за торговой войны США и Китая
Буквально только что аналитики подразделения DRAMeXchange торговой площадки TrendForce официально изменили собственный прогноз по динамике снижения контрактных цен на оперативную память типа DRAM.
Обновлено в 04:25
Наука
Каменные орудия возрастом 2,6 миллиона лет откопали в Эфиопии
Международная команда ученых под руководством Дэвида Брауна (David Braun) из Университета Джорджа Вашингтона обнаружила в Эфиопии каменные орудия олдувайской культуры в слоях возрастом 2,58–2,61 миллиона лет, что делает их древнейшими олдувайскими артефактами.
Обновлено в 07:00
Здоровье
Клиника кризисной помощи для подростков открылась в Москве
Первая в столице клиника кризисной помощи для подростков открылась на базе Научно-практического центра психического здоровья детей и подростков имени Г. Е. Сухаревой на юге Москвы.
Обновлено вчера в 06:01
Энергетика
Украина призналась в нехватке средств для закупки газа
На Украине заявили о том, что у страны может быть недостаточно средств на закупку газа.
Обновлено в 10:52
Политика
Националисты забросали имение Порошенко файерами
Обновлено в 08:22
Шоу-бизнес
Вера Брежнева прокомментировала слухи об измене Константина Меладзе
Сегодня певица презентовала в Instagram клип на песню "Я не святая", авторство которой традиционно принадлежит Константину Меладзе.
Обновлено в 10:04
Политика
Зеленский ответил на петицию с требованием отставки
Президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию с требованием отставки, передает РИА "Новости".
Обновлено в 10:30
Футбол
Американский миллиардер Коммиссо официально приобрел «Фиорентину»
Американский миллиардер итальянского происхождения Рокко Коммиссо официально стал владельцем «Фиорентины».
Обновлено в 07:19
Технологии
МегаФон и финский оператор соединят Европу и Азию оптоволокном
Опыт реализации масштабных телекоммуникационных проектов имеется как у Cinia Oy, так и у Мегафона - протяженность собственной оптоволоконной сети российского оператора составляет более 200 тыс.км, а финны проложили подводный кабель C-Lion1 протяженностью 1200 км между Германией и Финляндией.
Обновлено в 07:15
Экономика
Число закрывшихся предприятий в РФ вдвое превысило число открывшихся
В России число закрывшихся предприятий в РФ в два раза превысило число открывшихся.
Обновлено в 02:46
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Мединский оценил сериал «Чернобыль»
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Происшествия
Три человека погибли в ДТП с автобусом под Липецком
Обновлено в 11:22
Транспорт
Московский метрополитен поможет «Шереметьево» с выдачей багажа
Аэропорт "Шереметьево", где в последнее время сложилась напряженная ситуация с выдачей багажа, привлечет силы столичного метрополитена для решения проблемы.
Обновлено в 06:21
Экономика
РФПИ инвестирует в онлайн-кинотеатр Ivi
Крупнейший по выручке онлайн-кинотеатр России Ivi договорился о привлечении денег от Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), рассказали «Ведомостям» два источника, близких к фонду.
Обновлено в 11:24
Армия и оружие
«Новая газета» нашла новые косвенные улики переброски в ДНР комплекса «Бук», который мог сбить пассажирский Boeing
Обновлено в 09:40
Происшествия
Задержаны двое подозреваемых в убийстве бизнесмена Калмановича
Сотрудники правоохранительных органов задержали двух подозреваемых в убийстве предпринимателя Шабтая фон Калмановича в 2009 году, следствие ходатайствует об их аресте, сообщается на сайте Следственного комитета.
Обновлено в 10:35